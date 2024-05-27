Красивые виды и панорамы Ессентуков

Найдено 7 экскурсий в категории «Панорамы» в Ессентуках, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
33 отзыва
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
35 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 06:15
47154 008 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам уникальные виды Кавказских гор, Эльбруса и других природных чудес. Незабываемые закаты и рассветы ждут вас
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
50004 000 за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Путешествие на Домбай из Ессентуков в мини-группе подарит вам незабываемые впечатления от величественных гор и древних легенд
Начало: Адрес туриста
«Канатные дороги — панорама Кавказа»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
45004 050 за человека
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 000 за всё до 4 чел.
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Мини-группа
12 часов
36 отзывов
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Начало: По месту проживания или ж/д вокзал Ессентуки
«Посмотрите панорамы Эльбруса и увидите волшебное озеро Гижгит»
Расписание: в 7:00 ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Джип-тур из Ессентуков «Эльбрус и озеро Былым»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип-тур: Эльбрус и озеро Былым из Ессентуков
Вас ждет захватывающее приключение по Северному Кавказу с личным гидом и незабываемыми видами
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
    Ездили с Алимом. Замечательный юноша - приветливый, позитивный, доброжелательный. Водит машину по бездорожью просто божественно. Видимо, сама экскурсия заточена больше
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    как фотозона, мы не получили много информации от гида… Хотя хотелось бы. Но это, скорее, мое виденье и пожелание - кроме видовых мест слышать максимум исторических справок и познавательных рассказов. И второй момент, полагаю, тоже связан сугубо с моими предпочтениями - я не любитель очень громкой музыки, особенно, если это рэп. Но… Мне приходилось неоднократно просить сделать либо тише, либо сменить сам фон. В силу своей юности у гида, видимо, ещё нет понимания, что это может нравится не всем. В итоге я смирилась. Но меня это раздражало. Поэтому, местами было очень некомфортно. Это не жалоба и не претензия. Это информация для взрослых путешественников, которые разделяют мои взгляды. В целом - все хорошо.

    Ездили с Алимом. Замечательный юноша - приветливый, позитивный, доброжелательный. Водит машину по бездорожью просто божественно. ВидимоЕздили с Алимом. Замечательный юноша - приветливый, позитивный, доброжелательный. Водит машину по бездорожью просто божественно. Видимо
  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Спасибо большое за экскурсию, отдельно большое спасибо гиду Алексею. Он кладесь знаний и отличный рассказчик. Мы остались очень довольны поездкой.
  • М
    Мария
    18 мая 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
    Поехали на Бермамыт в мае. Видимо, это не лучшее время для посещения. Дорога была очень размытая и если не выдающиеся
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    способности нашего водителя, там можно было бы застрять на вечно. Надо ехать на экскурсию только в очень хорошую погоду. Закат мы не увидели, но в наших погодных условиях, хорошо что увидели сам Берматыт. Отдельное спасибо гиду Расулу,с ним можно ехать и в огонь и в воду.

    Поехали на Бермамыт в мае. Видимо, это не лучшее время для посещения. Дорога была очень размытаяПоехали на Бермамыт в мае. Видимо, это не лучшее время для посещения. Дорога была очень размытаяПоехали на Бермамыт в мае. Видимо, это не лучшее время для посещения. Дорога была очень размытаяПоехали на Бермамыт в мае. Видимо, это не лучшее время для посещения. Дорога была очень размытаяПоехали на Бермамыт в мае. Видимо, это не лучшее время для посещения. Дорога была очень размытая
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
    Прекрасное время, проведенное с гидом Абреком в очень красивом регионе России! По пути завозили в места с прекрасными блюдами Кавказской
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    кухни, рассказывали интересные истории. Абрек очень аккуратный водитель, а так же очень клиентоориентированный гид, не смотря на некоторых туристов 😑был очень внимательным, шутил и вообще сделал эту поездку увлекательным путешествием! Спасибо 🥰

    Прекрасное время, проведенное с гидом Абреком в очень красивом регионе России! По пути завозили в местаПрекрасное время, проведенное с гидом Абреком в очень красивом регионе России! По пути завозили в местаПрекрасное время, проведенное с гидом Абреком в очень красивом регионе России! По пути завозили в места
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
    Экскурсия была 29 апреля и прошла просто замечательно. Все четко по времени и заявленному маршруту. Водитель- гид Евгений очень интересно вел экскурсию, учитывал погодные условия, чтобы нам было комфортно и безопасно. А свежесваренный им кофе на озере выше всех похвал.
    Экскурсия была 29 апреля и прошла просто замечательно. Все четко по времени и заявленному маршруту. Водитель-Экскурсия была 29 апреля и прошла просто замечательно. Все четко по времени и заявленному маршруту. Водитель-Экскурсия была 29 апреля и прошла просто замечательно. Все четко по времени и заявленному маршруту. Водитель-
  • Д
    Дмитрий
    5 мая 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Замечательная поездка вышла! Посетили всё самое интересное по пути👍 Море вречатлений🔥 Мы очень довольны!!!
  • П
    Павел
    4 мая 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
    Заказали экскурсию через Анастасию. Владимир-водитель приехал вовремя. Мы проехали через очень красивые места+локации от Владимира. Побывали на Эльбрусе первый раз.
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    Хотя мы и с Урала еще никогда не видел в начале мая, катающихся лыжников. 3847 м - наивысшая точка, где заканчивается подъем канатной дороги. Можно подняться и выше, на снегоходах, но времени было мало и мы решили остановиться на этой точке. Наш водитель-Владимир, осень ответственный человек, всегда был с нами, останавливался только в проверенных местах. Вел душевный разговор все дорогу, туда и обратно. Спасибо вам за чудно проведенный день. Вернемся на КМВ еще обязательно и всей семьёй.

    Заказали экскурсию через Анастасию. Владимир-водитель приехал вовремя. Мы проехали через очень красивые места+локации от Владимира. ПобывалиЗаказали экскурсию через Анастасию. Владимир-водитель приехал вовремя. Мы проехали через очень красивые места+локации от Владимира. ПобывалиЗаказали экскурсию через Анастасию. Владимир-водитель приехал вовремя. Мы проехали через очень красивые места+локации от Владимира. ПобывалиЗаказали экскурсию через Анастасию. Владимир-водитель приехал вовремя. Мы проехали через очень красивые места+локации от Владимира. ПобывалиЗаказали экскурсию через Анастасию. Владимир-водитель приехал вовремя. Мы проехали через очень красивые места+локации от Владимира. ПобывалиЗаказали экскурсию через Анастасию. Владимир-водитель приехал вовремя. Мы проехали через очень красивые места+локации от Владимира. Побывали
  • В
    Виктория
    1 мая 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
    Нам повезло с погодой и мы увидели плато во всей красе. Виды шикарные. С нами был экскурсовод Рамазан. Но готовьтесь, что большую
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    часть дороги трясти будет знатно, тк ехать вы будете по бездорожью.. Как по нам-оно того стоило;) Доп экскурсии, особенно Медовые водопады-не стоит потраченного времени и денег.

    Нам повезло с погодой и мы увидели плато во всей красеНам повезло с погодой и мы увидели плато во всей красеНам повезло с погодой и мы увидели плато во всей красе
  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Поездка очень понравилась! Прекрасный гид, интересно рассказывает, все было комфортно и в плане организации и общения.
  • И
    Ирина
    22 февраля 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
    Экскурсия прошла на ура. Нам очень понравилось. Понравилась насыщенность экскурсии, посетили много интересных мест. Гид Артём рассказывал много интересного. Единственное
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    пожелание, гиду не помешал бы маленький микрофон. Мы сидели на задних сиденьях и нам приходилось прислушиваться. А в остальном всё отлично 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
  2. Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
  3. Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
  4. Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
  5. Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
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