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как фотозона, мы не получили много информации от гида… Хотя хотелось бы. Но это, скорее, мое виденье и пожелание - кроме видовых мест слышать максимум исторических справок и познавательных рассказов. И второй момент, полагаю, тоже связан сугубо с моими предпочтениями - я не любитель очень громкой музыки, особенно, если это рэп. Но… Мне приходилось неоднократно просить сделать либо тише, либо сменить сам фон. В силу своей юности у гида, видимо, ещё нет понимания, что это может нравится не всем. В итоге я смирилась. Но меня это раздражало. Поэтому, местами было очень некомфортно. Это не жалоба и не претензия. Это информация для взрослых путешественников, которые разделяют мои взгляды. В целом - все хорошо.