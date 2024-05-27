1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 06:15
47154 008₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам уникальные виды Кавказских гор, Эльбруса и других природных чудес. Незабываемые закаты и рассветы ждут вас
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Путешествие на Домбай из Ессентуков в мини-группе подарит вам незабываемые впечатления от величественных гор и древних легенд
Начало: Адрес туриста
«Канатные дороги — панорама Кавказа»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
45004 050₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Начало: По месту проживания или ж/д вокзал Ессентуки
«Посмотрите панорамы Эльбруса и увидите волшебное озеро Гижгит»
Расписание: в 7:00 ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип-тур: Эльбрус и озеро Былым из Ессентуков
Вас ждет захватывающее приключение по Северному Кавказу с личным гидом и незабываемыми видами
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 мая 2024Ездили с Алимом. Замечательный юноша - приветливый, позитивный, доброжелательный. Водит машину по бездорожью просто божественно. Видимо, сама экскурсия заточена больше
- ННадежда20 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, отдельно большое спасибо гиду Алексею. Он кладесь знаний и отличный рассказчик. Мы остались очень довольны поездкой.
- ММария18 мая 2024Поехали на Бермамыт в мае. Видимо, это не лучшее время для посещения. Дорога была очень размытая и если не выдающиеся
- ЕЕлена15 мая 2024Прекрасное время, проведенное с гидом Абреком в очень красивом регионе России! По пути завозили в места с прекрасными блюдами Кавказской
- ООльга5 мая 2024Экскурсия была 29 апреля и прошла просто замечательно. Все четко по времени и заявленному маршруту. Водитель- гид Евгений очень интересно вел экскурсию, учитывал погодные условия, чтобы нам было комфортно и безопасно. А свежесваренный им кофе на озере выше всех похвал.
- ДДмитрий5 мая 2024Замечательная поездка вышла! Посетили всё самое интересное по пути👍 Море вречатлений🔥 Мы очень довольны!!!
- ППавел4 мая 2024Заказали экскурсию через Анастасию. Владимир-водитель приехал вовремя. Мы проехали через очень красивые места+локации от Владимира. Побывали на Эльбрусе первый раз.
- ВВиктория1 мая 2024Нам повезло с погодой и мы увидели плато во всей красе. Виды шикарные. С нами был экскурсовод Рамазан. Но готовьтесь, что большую
- ААнна30 апреля 2024Поездка очень понравилась! Прекрасный гид, интересно рассказывает, все было комфортно и в плане организации и общения.
- ИИрина22 февраля 2024Экскурсия прошла на ура. Нам очень понравилось. Понравилась насыщенность экскурсии, посетили много интересных мест. Гид Артём рассказывал много интересного. Единственное
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