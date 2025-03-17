Что вас ожидает

Наш путь лежит через несколько карачаевских посёлков. Посмотрим, как сегодня живут горцы — вы увидите дома с огромными воротами, мечети, базары.

Маринское ущелье — самый красивый путь к Домбаю. Вас ждут песчаные горы, высокогорный перевал Гумбаши и смотровые площадки с видом на Кавказский хребет.

Шоанинский храм — сделаем небольшой крюк, чтобы посетить самую яркую историческую и архитектурную жемчужину Карачаево-Черкессии.

Сентинский храм, где сохранился самый большой фресковый комплекс на территории древней Алании.

Проедем вдоль горных рек Кубаль, Теберда, Аманауз. Будет несколько остановок, чтобы сделать красочные фото, а в летнее время и искупаться.

Домбай — в курортном посёлке вы можете подняться на канатной дороге до высоты 3168 метров, прогуляться по горным склонам, пообедать в кафе национальной кухни.

Черкесск — а обратно мы поедем другой дорогой и побываем в столице Карачаево-Черкессии.

Организационные детали