Ослепительные вершины Кавказского хребта, чистейший воздух высокогорья, зачаровывающая красота дикой природы в сочетании с современной инфраструктурой курортного посёлка – всё это вы найдёте в Домбае.
Туда мы и отправимся — по живописным ущельям и перевалам, вдоль кипучих горных рек, мимо исторических памятников тысячелетней давности.
Туда мы и отправимся — по живописным ущельям и перевалам, вдоль кипучих горных рек, мимо исторических памятников тысячелетней давности.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш путь лежит через несколько карачаевских посёлков. Посмотрим, как сегодня живут горцы — вы увидите дома с огромными воротами, мечети, базары.
Маринское ущелье — самый красивый путь к Домбаю. Вас ждут песчаные горы, высокогорный перевал Гумбаши и смотровые площадки с видом на Кавказский хребет.
Шоанинский храм — сделаем небольшой крюк, чтобы посетить самую яркую историческую и архитектурную жемчужину Карачаево-Черкессии.
Сентинский храм, где сохранился самый большой фресковый комплекс на территории древней Алании.
Проедем вдоль горных рек Кубаль, Теберда, Аманауз. Будет несколько остановок, чтобы сделать красочные фото, а в летнее время и искупаться.
Домбай — в курортном посёлке вы можете подняться на канатной дороге до высоты 3168 метров, прогуляться по горным склонам, пообедать в кафе национальной кухни.
Черкесск — а обратно мы поедем другой дорогой и побываем в столице Карачаево-Черкессии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara.
- Дополнительно оплачивается обед (по меню) и билет на канатную дорогу (900-2000 ₽ в зависимости от выбранного подъёмника, есть льготы).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ессентуках
Провёл экскурсии для 715 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует гид по Северному Кавказу Дмитрий! Проведение экскурсий для меня — интересная, всегда захватывающая, полная новых открытий деятельность. Моя любовь путешествовать, изучать историю, общаться с интереснымиЗадать вопрос
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