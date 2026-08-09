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Укрывшееся от внешнего мира в живописных местах в верховьях Чегема, средь величественных и неприступных гор, оно читать дальше уменьшить дарит кров человеку вот уже не одно тысячелетие.



В селе Эльтюбю была обнаружена древнейшая стоянка первобытного человека, возраст которой более десяти тысяч лет, а также старинное городище Лыгыт, возникновение которого относят к восьмому столетию нашей эры. Эльтюбю — село, которое славится своей таинственностью, кроме этого, оно известно как место–средоточие балкарской истории.Укрывшееся от внешнего мира в живописных местах в верховьях Чегема, средь величественных и неприступных гор, оно

Денис Ваш гид в Ессентуках Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 17 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 11 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Тайны селения Эльтюбю Мы осмотрим чудо средневековой мысли — подземный деревянный водопровод, который находится на территории городища, и поговорим об укладе жизни предков. А после прогуляемся между каменных домов, построенных несколько столетий назад, и вспомним местные легенды у «Башни любви» XVII века. Вы увидите священный камень Байрам-таши, оборонительные лестницы, остатки греческих христианских пещерных храмов и бюст балкарского поэта Кайсына Кулиева. Близ селения Эльтюбю находится крупнейший могильник на территории Кабардино-Балкарской республики. Старинное кладбище считается главным достоянием Верхнечегемской котловины. Я расскажу о версиях возникновения Города мёртвых, зороастризме на Кавказе и археологических находках. Сейчас здесь находится восемь могил, сохранившихся в первозданном виде, хотя еще в 30-е годы прошлого века их было значительно больше. Мы сравним мавзолеи между собой и обсудим виды усыпальниц, поговорим об аномалиях этой зоны и полюбуемся живописными пейзажами. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

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