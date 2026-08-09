Эльтюбю — село, которое славится своей таинственностью, кроме этого, оно известно как место–средоточие балкарской истории.
Укрывшееся от внешнего мира в живописных местах в верховьях Чегема, средь величественных и неприступных гор, оно
Укрывшееся от внешнего мира в живописных местах в верховьях Чегема, средь величественных и неприступных гор, оно
Описание экскурсииТайны селения Эльтюбю Мы осмотрим чудо средневековой мысли — подземный деревянный водопровод, который находится на территории городища, и поговорим об укладе жизни предков. А после прогуляемся между каменных домов, построенных несколько столетий назад, и вспомним местные легенды у «Башни любви» XVII века. Вы увидите священный камень Байрам-таши, оборонительные лестницы, остатки греческих христианских пещерных храмов и бюст балкарского поэта Кайсына Кулиева. Близ селения Эльтюбю находится крупнейший могильник на территории Кабардино-Балкарской республики. Старинное кладбище считается главным достоянием Верхнечегемской котловины. Я расскажу о версиях возникновения Города мёртвых, зороастризме на Кавказе и археологических находках. Сейчас здесь находится восемь могил, сохранившихся в первозданном виде, хотя еще в 30-е годы прошлого века их было значительно больше. Мы сравним мавзолеи между собой и обсудим виды усыпальниц, поговорим об аномалиях этой зоны и полюбуемся живописными пейзажами. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно по договоренности
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Селение Эльтюбю
- Старинные дома
- Камень Байрам-таши
- Оборонительные лестницы
- Остатки греческих христианских пещерных храмов
- Бюст балкарского поэта Кайсына Кулиева
- Башню XVII века
- Древние гробницы
- Город мёртвых
- Удивительную природу
- Чегемские водопады
- Водопад Абай-Су
Что включено
- Трансфер
- Водитель-гид
- Кофе-брейк (кофе сваренное на турке)
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, сувениры и пр.).
Место начала и завершения?
По договоренности с путешественником
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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