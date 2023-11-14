Вдохновиться пейзажами Приэльбрусья и пополнить фотоколлекцию волшебными снимками
Приглашаем вас нанести визит северокавказскому великану и ощутить его мощь вблизи. Вы подниметесь на верхнюю станцию и окинете взглядом горные ландшафты. А по пути заедете на озеро Гижгит и попробуете воду из источников в Долине нарзанов.
В дороге гид расскажет о быте и культуре местных народов, первых восхождениях на Эльбрус, подготовке альпинистов и некоторых рекордах.
В дороге гид расскажет о быте и культуре местных народов, первых восхождениях на Эльбрус, подготовке альпинистов и некоторых рекордах.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Маршрут пройдёт через фантастическое Баксанское ущелье.
- Вы побываете на озере Гижгит с водой изумрудного цвета, сделаете зрелищные фото и узнаете историю места.
- Далее мы отправимся в Приэльбрусье к поляне Азау. Там вы подниметесь по канатной дороге до верхней станции «Гарабаши» на высоту 3847 м. Насладитесь горным воздухом, заснеженными вершинами и несравненным ощущением, что вы находитесь на самом Эльбрусе!
- На обратном пути заедем в прекрасную долину — Поляну нарзанов, где вы попробуете целебный нарзан и сможете пообедать.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Заберём вас с вашего отеля и привезём обратно (с других городов КМВ по договорённости).
- Дополнительные расходы: канатная дорога (цена меняется в зависимости от сезона) и обед.
- Программа поездки может меняться из-за погодных условий или профилактических работ на канатной дороге.
- При себе иметь тёплую одежду и удобную непромокаемую обувь.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 1093 туристов
Рад приветствовать вас, дорогие путешественники! Меня зовут Марат, я коренной житель Кисловодска. Вместе с другими гидами из нашей команды организую туры в горы. Мы с радостью поделимся красотой нашей природы и расскажем о местных обычаях. Надеемся на скорую встречу с вами!
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