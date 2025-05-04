Представьте себе день, наполненный величественными горными пейзажами, чистым воздухом и историями о древних цивилизациях. Эта экскурсия из Ессентуков на Эльбрус предлагает именно это.
Вы отправитесь через живописное Баксанское ущелье, посетите озеро
Вы отправитесь через живописное Баксанское ущелье, посетите озеро
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды Эльбруса
- 🏞 Озеро Гижгит с изумрудной водой
- 🚠 Подъём на канатной дороге
- 🥤 Дегустация целебного нарзана
- 🗣 Интересные рассказы гида
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и подъёма на канатной дороге, а горные пейзажи особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть ниже, но туристов меньше. В остальные месяцы путешествие возможно, но стоит учитывать холод и возможные ограничения из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Поляна Азау
- Поляна нарзанов
Описание экскурсии
- Маршрут пройдёт через фантастическое Баксанское ущелье.
- Вы побываете на озере Гижгит с водой изумрудного цвета, сделаете зрелищные фото и узнаете историю места.
- Далее мы отправимся в Приэльбрусье к поляне Азау. Там вы подниметесь по канатной дороге до верхней станции «Гарабаши» на высоту 3847 м. Насладитесь горным воздухом, заснеженными вершинами и несравненным ощущением, что вы находитесь на самом Эльбрусе!
- На обратном пути заедем в прекрасную долину — Поляну нарзанов, где вы попробуете целебный нарзан и сможете пообедать.
Организационные детали
- Заберём вас от вашего отеля в Ессентуках и привезём обратно (из других городов КМВ по договорённости).
- Дополнительные расходы: канатная дорога (цена меняется в зависимости от сезона) и обед.
- Программа поездки может меняться из-за погоды или профилактических работ на канатной дороге.
- При себе иметь тёплую одежду и удобную непромокаемую обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1813 туристов
Рад приветствовать вас, дорогие путешественники! Меня зовут Марат, я коренной житель Кисловодска. Вместе с другими гидами из нашей команды организую туры в горы. Мы с радостью поделимся красотой нашей природы и расскажем о местных обычаях. Надеемся на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Марату большое спасибо за поездку, на Эльбрус мы не попали, погода помешала, но Марат обеспечил нам альтнативные виды на горы, поездка была комфортной, доброжелательной. Но я поняла, что информативная часть- слабая часть индивидуальных экскурсий в КМВ. Информацию мы получали по наводящим вопросам. Экскурсии в привычном нам варианте мы не получили
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При подъёме на Эльбрус лучше сразу купить Быстрый подъем без очереди. А потом подем на 5100 на раьраке))
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