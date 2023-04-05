Мы проведём весь день в горах. Прогуляемся по руинам древних селений, в окружении доломитовых скал. Пройдёмся по дороге над трехсотметровой пропастью и погрузимся в тайны бездонного Голубого озера. Конечно же, попробуем Верхнюю Балкарию на вкус, отведав блюда национальной кухни. Сделаем потрясающие снимки и головокружительные селфи с Балкарского «Языка Тролля».



Ну, а в конце дня окунёмся в воды природного целебного термального источника, смоем усталость и зарядимся энергией гор.