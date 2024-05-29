Экскурсии на Голубые озера из Казани

Найдено 11 экскурсий в категории «Голубые озера» в Ессентуках, цены от 2 500 ₽, скидки до 18%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
Групповая
12 часов
102 отзыва
Безенгийский Язык Тролля и сокровища Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и средневековой истории с экскурсией по Верхней Балкарии. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500 за человека
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
20 отзывов
Верхняя Балкария и Язык Тролля: групповая экскурсия из Ессентуков
Откройте для себя дух древности и природные чудеса Верхней Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07.15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
4 500 за человека
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Ессентуков
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Природа горного комплекса Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
41 отзыв
Природа горного комплекса Кабардино-Балкарии
Начало: Ул. Первомайская, д. 144, Ессентуки
Расписание: четверг, воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
13 июня в 06:40
2 500 за человека
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Мини-группа
12 часов
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800 за человека
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Индивидуальная
14 часов
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 4 чел.
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Ессентуков
скидка
18%
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55004 510 за человека
Горное царство: Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озера
Групповая
12 часов
Горное царство: Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озера
Погрузитесь в мир величественных гор, древних башен и синих озер. Экскурсия из Ессентуки - ваш шанс увидеть невероятную красоту Кабардино-Балкарии
Начало: Ессентуки. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700 за человека
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков
Индивидуальная
12 часов
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000 за всё до 6 чел.
Кавказская жемчужина: манящая Кабарда и чарующая Балкария
Индивидуальная
10 часов
Кавказская жемчужина: манящая Кабарда и чарующая Балкария
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Ессентуков
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 550 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatyana
    29 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
    Экскурсия была 24 мая 2024 года. Погода немного подкачала, но впечатлений от увиденного не испортила, даже наоборот, привнесла свой шарм,
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    когда облака переваливаются через горы! Удивительно атмосферная и масштабная экскурсия! Я бы пометила эту экскурсию как "обязательную для посещения"! Организация экскурсии, гиды - все на высшем уровне! Мини-группа - это идеальное сочетание цены и комфорта без толпы народа! Помимо этой экскурсии брали еще Эльбрус и Джилы Су, до сих пор под впечатлением! Спасибо!

  • П
    Полина
    24 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
    Поездка в горы всегда впечатляет. За один день посетили несколько локаций. Поднялись в горы к доброму волшебнику. Он угостил нас
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    травяным чаем, чак чаком,вкусными свежеприготовленными хачанами. Верхняя Балкария угостила меня вкусным блюдом Жау баур. Могучие горы, великолепные виды, горный воздух -ещё раз обязательно вернусь на Кавказ. Спасибо вам за организацию туров в малых группах, очень комфортно. Ездус вами уже третий раз.

  • А
    Алина
    22 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра в мини-группе
    Экскурсия замечательная, одна из лучших, которую посещала. Красивые места, которые нужно увидеть своими глазами! Гид Валерий создал прекрасную атмосферу для
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    доброжелательного общения. По дороге очень интересно рассказывал, время пролетело незаметно. Прекрасное владение маршрутом, которое позволило нигде не спешить и насладиться моментом. За музыкальное сопровождение отдельное спасибо. Однозначно рекомендую данную экускурсию)

  • Е
    ЕЛЕНА
    16 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
    Экскурсия очень впечатлила, несмотря на пасмурную погоду. Спасибо гиду Лёше, за ранний выезд, благодаря чему, мы были первыми на локациях., красивые фотографии, интересные исторические факты. Создал комфортную атмосферу.
  • К
    Кира
    14 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась. От красоты увиденного просто дух захватывает, мы получили незабываемые впечатления. Верхняя Балкария-это бесконечная нежность Голубых озер и суровая
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    красота ущелий. На Языке Тролля виды просто головокружительные! Наш замечательный гид Александр, за что ему огромная благодарность, дал нам возможность в полной мере насладиться горными видами и местной кухней. Благодаря водительскому профессионализму Александра дорога показалась легкой и незаметной. Закончилась экскурсия купанием в термальном источнике Аушигера. Приятным бонусом после купания стал свежесваренный кофе и домашнее вино от нашего гида. Однозначно рекомендую экскурсию!

  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Ессентуков
    Отличная экскурсия! Красивые горы! Замечательный гид-водитель! Всем рекомендую.
  • Л
    Любовь
    27 апреля 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра в мини-группе
    Мини путешествие прошло отлично! Красивейшие пейзажи по пути следования, глаз радуется. Язык тролля: словно посетила Марс: что-то инопланетное. Выполнила мини
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    миссию по подьему к сторожевой башне. Виды Черкесской теснины восхищают! Отдельное спасибо гиду-водителю Максиму за рекомендацию отличного места для обеда: было очень вкусно, а главное бюджетно! Ваша команда - супер!

  • Г
    Гульназ
    24 января 2024
    Природа горного комплекса Кабардино-Балкарии
    В целом понравилось. Экскурсовод Анатолий бесспорно много знает. Но рассказ местами сумбурный, перескакивает из темы в тему, очень много про воду. Хотелось бы до приезда на точку заранее знать об этом месте, но он говорит посмотрите, я вам потом расскажу.
  • Т
    Татьяна
    29 июня 2023
    Верхняя Балкария
    Понравилось все. Отличный экскурсовод.
  • Т
    Татьяна
    23 мая 2023
    Природа горного комплекса Кабардино-Балкарии
    Экскурсия понравилась! Неимоверная красота и впечатляющие виды 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Голубые озера»

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  1. Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
  2. Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра в мини-группе
  3. Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Ессентуков
  4. Природа горного комплекса Кабардино-Балкарии
  5. Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
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  9. Перевал Актопрак
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