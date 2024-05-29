читать дальше

когда облака переваливаются через горы! Удивительно атмосферная и масштабная экскурсия! Я бы пометила эту экскурсию как "обязательную для посещения"! Организация экскурсии, гиды - все на высшем уровне! Мини-группа - это идеальное сочетание цены и комфорта без толпы народа! Помимо этой экскурсии брали еще Эльбрус и Джилы Су, до сих пор под впечатлением! Спасибо!