1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Безенгийский Язык Тролля и сокровища Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и средневековой истории с экскурсией по Верхней Балкарии. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария и Язык Тролля: групповая экскурсия из Ессентуков
Откройте для себя дух древности и природные чудеса Верхней Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07.15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
4 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Природа горного комплекса Кабардино-Балкарии
Начало: Ул. Первомайская, д. 144, Ессентуки
Расписание: четверг, воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
13 июня в 06:40
2 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
18%
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55004 510₽ за человека
Групповая
12 часов
Горное царство: Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озера
Погрузитесь в мир величественных гор, древних башен и синих озер. Экскурсия из Ессентуки - ваш шанс увидеть невероятную красоту Кабардино-Балкарии
Начало: Ессентуки. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кавказская жемчужина: манящая Кабарда и чарующая Балкария
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 550₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatyana29 мая 2024Экскурсия была 24 мая 2024 года. Погода немного подкачала, но впечатлений от увиденного не испортила, даже наоборот, привнесла свой шарм,
- ППолина24 мая 2024Поездка в горы всегда впечатляет. За один день посетили несколько локаций. Поднялись в горы к доброму волшебнику. Он угостил нас
- ААлина22 мая 2024Экскурсия замечательная, одна из лучших, которую посещала. Красивые места, которые нужно увидеть своими глазами! Гид Валерий создал прекрасную атмосферу для
- ЕЕЛЕНА16 мая 2024Экскурсия очень впечатлила, несмотря на пасмурную погоду. Спасибо гиду Лёше, за ранний выезд, благодаря чему, мы были первыми на локациях., красивые фотографии, интересные исторические факты. Создал комфортную атмосферу.
- ККира14 мая 2024Экскурсия очень понравилась. От красоты увиденного просто дух захватывает, мы получили незабываемые впечатления. Верхняя Балкария-это бесконечная нежность Голубых озер и суровая
- ИИрина5 мая 2024Отличная экскурсия! Красивые горы! Замечательный гид-водитель! Всем рекомендую.
- ЛЛюбовь27 апреля 2024Мини путешествие прошло отлично! Красивейшие пейзажи по пути следования, глаз радуется. Язык тролля: словно посетила Марс: что-то инопланетное. Выполнила мини
- ГГульназ24 января 2024В целом понравилось. Экскурсовод Анатолий бесспорно много знает. Но рассказ местами сумбурный, перескакивает из темы в тему, очень много про воду. Хотелось бы до приезда на точку заранее знать об этом месте, но он говорит посмотрите, я вам потом расскажу.
- ТТатьяна29 июня 2023Верхняя БалкарияПонравилось все. Отличный экскурсовод.
- ТТатьяна23 мая 2023Экскурсия понравилась! Неимоверная красота и впечатляющие виды 😍
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Голубые озёра»
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