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Кавказ за два новогодних дня: Домбай и регион КМВ

Кавказ за два новогодних дня
Начнем новый год с покорения горных вершин Домбая и прогулок по курортным городам Кавказских Минеральных Вод! Нас ждут потрясающие виды и настоящие эмоции.

Сделаем остановку в Тебердинском национальном парке, сможем подняться
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по канатным дорогам по склонам горы Мусса-Ачитара и продегустировать местную кухню. В третий день отправимся к горе Кольцо и Медовым водопадам, насладимся прогулкой по Кисловодскому национальному парку или посетим сразу 4 города Кавказских Минеральных Вод — увидим озеро Провал, место дуэли М. Ю. Лермонтова и многое другое.

Кавказ за два новогодних дня: Домбай и регион КМВФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Кавказ за два новогодних дня: Домбай и регион КМВФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Кавказ за два новогодних дня: Домбай и регион КМВФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободное время

Заселение в гостиницу после 14:00.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

2 день

Экскурсия в Домбай

6:30 Экскурсия в Домбай.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак за доп. плату (карачаевские хычины, чай на горных травах).

В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: горная речка Уллу-Муруджу или озеро Кара-Кель.

Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время, фото.

Обед в местных кафе за доп. плату: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в отель в 19:30-20:00.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

Дополнительные расходы:

  • завтрак и обед, если выбран тариф с питанием / все питание, если выбран тариф без питания;
  • канатные дороги при оплате сразу все 3 уровня — 2700 руб.;
  • нац. парк — 200 руб.
Экскурсия в ДомбайЭкскурсия в ДомбайЭкскурсия в ДомбайЭкскурсия в Домбай
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или города КМВ. Отъезд

Вариант I

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до экскурсии.

Экскурсия «Кисловодский комплекс» ~ в 08:20.

По программе экскурсии:

  • гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
  • Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка:

  • мостик «Дамский каприз»;
  • Зеркальный пруд со Стеклянной струей;
  • клумба календарь;
  • памятник А. С. Пушкину;
  • Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову;
  • Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный);
  • Курортный бульвар;
  • Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Отправление домой.

Дополнительные расходы:

  • вход на территорию Медовых водопадов — 300 руб.;
  • обед, если выбран тариф с питанием / все питание, если выбран тариф без питания.
Вариант II

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до экскурсии.

Экскурсия «Города КМВ» ~ в 09:00.

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку:

  • бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана);
  • Пушкинская галерея;
  • памятник А. С. Пушкину;
  • Славяновский источник;
  • Смирновский источник;
  • Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку:

  • мостик «Дамский каприз»;
  • Зеркальный пруд и Стеклянная струя;
  • памятник А. С. Пушкину;
  • клумба Календарь;
  • Лермонтовская площадка;
  • бюст М. Ю. Лермонтову;
  • Главная Нарзанная галерея;
  • колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки № 4 и Ессентуки № 17, Грязелечебница им. Семашко.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Отправление домой.

Дополнительные расходы:

  • обед, если выбран тариф с питанием / все питание, если выбран тариф без питания.
Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или города КМВ. ОтъездЭкскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или города КМВ. ОтъездЭкскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или города КМВ. ОтъездЭкскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или города КМВ. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

  • с питанием:
«Бештау»Стандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйДоп. место
38 25028 25040 80029 50025 700
«Машук»Эконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйДоп. место
30 85024 95033 10025 70023 500
«Наутилус»Стандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местныйДоп. место
29 30024 00031 80025 30021 500
  • без питания:
«Бештау»Стандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйДоп. место
33 60023 60036 15024 85021 100
«Машук»Эконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйДоп. место
28 10022 20030 35022 95020 750
«Наутилус»Стандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местныйДоп. место
26 60021 35029 10022 60018 800
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в следующих гостиницах:
  • «Бештау» — комфорт, люкс;
  • «Машук» — эконом, стандарт, комфорт, семейный;
  • «Наутилус» — стандарт 1 кат.

Возможно добавление дополнительных суток.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.

Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.

Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.

На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.

Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».

В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Наутилус»

2 ночи

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе тура (если выбран тариф с питанием):1 день - ужин2 день - ужин3 день - завтрак
  • 1 день - ужин
  • 2 день - ужин
  • 3 день - завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
  • Такси от Минеральных Вод до Пятигорска и обратно
  • Трансфер из аэропорта/вокзала в отель или обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (завтрак во 2 день, обеды), и все питание, если не выбран тариф с питанием
  • Экскурсия «Домбай»:канатные дороги (все 3 уровня) - 2 700 руб. экологический сбор на территории Национального парка - 200 руб
  • Канатные дороги (все 3 уровня) - 2 700 руб
  • Экологический сбор на территории Национального парка - 200 руб
  • Экскурсия "Кисловодский комплекс":экологический сбор на территории турбазы "Медовые водопады" - 300 руб
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 300 руб
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • удобная обувь (для гор желательно закрытая);
  • теплые вещи для гор (многослойная одежда);
  • дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальные принадлежности;
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

Нужно определиться с выбором экскурсий при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

В данном туре встреча туристов с представителем туроператора не предусмотрена. Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.

Каждый день туристы будут получать оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • гостиница «Бештау» — посадка у гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная, 17);
  • гостиница «Машук» — посадка у санатория «Тарханы» (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк «Цветник» (пр. Кирова, 23).

Важно! Необходимо соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Есть ли ограничения по здоровью для подъема по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Возможны ли изменения в программе?

В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные.

Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
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Тур входит в следующие категории Ессентуков

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