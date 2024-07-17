Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные

Новогодний Бермамыт и регион КМВ
Кавказ — место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно! Головокружительные виды, минеральные источники, чистейший воздух и звенящая тишина гор поможет Вам отвлечься от повседневных проблем.

Отправимся на Бермамыт — место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно! Посетим кисловодский комплекс или города КВМ на выбор.
5
3 отзыва
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободное время

Заселение в отель.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Заезд. Свободное времяЗаезд. Свободное времяЗаезд. Свободное времяЗаезд. Свободное время
2 день

Джиппинг на Бермамыт

Бермамыт — дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!

Бермамыт — место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно!

Бермамыт — это необъятные горные просторы, живописные долины, глубокие каньоны, на дне которых несут свои воды горные реки.

По программе:

  • возвышенность Абазы-Кишлак — открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга;
  • гора Алебастровая — отрог Большого Бермамыта, с юга — красивый вид на крутые обрывы;
  • плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).
Джиппинг на БермамытДжиппинг на БермамытДжиппинг на БермамытДжиппинг на Бермамыт
3 день

Кисловодский комплекс или города КВМ

Сегодня предлагается две экскурсии на выбор:

Определиться с экскурсией необходимо при покупке тура.

Вариант 1.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля в 8:00.

Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.

По программе экскурсии:

  • гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
  • Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подъворье», национальные костюмы для фото.

Обед на маршруте за доп. плату.

  • Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье;
  • Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Внимание! Есть дополнительные расходы.

Вариант 2.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля в 8:30.

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

  • в Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова;
  • в Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница;
  • в Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада;
  • в Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Кисловодский комплекс или города КВМКисловодский комплекс или города КВМКисловодский комплекс или города КВМКисловодский комплекс или города КВМ

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Гостиница1-местный2-местный3-местный4-местныйдоп. место
БештауСтандарт 32 850
Комфорт 35 400		Стандарт 24 700
Комфорт 25 950
Люкс 27 850		Семейный 24 950Семейный 22 85021 050
НаутилусСтандарт 25 950
Полулюкс 28 450		Стандарт 21 550
Полулюкс 22 800		Полулюкс 21 950Полулюкс 21 500
Машук

Эконом 25 850

Стандарт 27 100

Эконом 21 550

Стандарт 21 900

Комфорт 26 400

Комфорт 22 700

Семейный 26 150

Семейный 23 85019 600
  • стоимость без питания:
Гостиница1-местный2-местный3-местный4-местныйдоп. место
БештауСтандарт 29 000
Комфорт 31 500		Стандарт 20 800
Комфорт 22 100
Люкс 23 950		Семейный 21 050Семейный 18 95017 200
НаутилусСтандарт 23 450
Полулюкс 25 950		Стандарт 19 000
Полулюкс 20 350		Полулюкс 19 400Полулюкс 19 000
Машук

Эконом 23 150

Стандарт 24 450

Эконом 18 900

Стандарт 19 200

Комфорт 23 750

Комфорт 19 950

Семейный 23 500

Семейный 21 10017 000
Маск

Стандарт 28 950

Делюкс 30 250

Полулюкс 32 750

Стандарт 20 850

Делюкс 21 450

Полулюкс 22 70

 17 200
Пятигорск

Стандарт singl 21 450

Стандарт 25 950

Джуниор 28 450

Стандарт 19 350

Джуниор 20 600
Южная

Стандарт singl 21 200

Стандарт 23 950

Джуниор 26 450

Стандарт 18 350

Джуниор 19 600

 15 400

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.

Варианты проживания

Бештау

2 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

БештауБештауБештауБештауБештауБештауБештау

Наутилус

2 ночи

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

НаутилусНаутилусНаутилусНаутилусНаутилусНаутилус

Машук

2 ночи

Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

МашукМашукМашукМашукМашукМашук

Маск

2 ночи

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

Побывав однажды, вы больше не столкнетесь с вопросом временного проживания — ответ очевиден. Идеальный вариант находится здесь.

МаскМаскМаскМаскМаск

Южная

2 ночи

Гостиница «Южная» расположена в районе Привокзальной площади, около железнодорожного вокзала города Пятигорск. Отель считается сравнительно новым, но уже завоевал репутацию уютного и комфортного места.

В номерном фонде имеются различные варианты, в том числе стандартного и люксового типа. В каждом номере, кроме трехместного, имеется собственный душ. Также в набор мебели входят прикроватные тумбочки, столы и стулья.

Среди услуг предоставляется вызов такси. Также есть возможность проводить в ресторане празднование семейных и корпоративных событий.

ЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжная

Пятигорск

2 ночи

Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.

Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.

На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.

В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.

ПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорск

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: - 3 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 2 день:
  • 3 день: завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска/Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе и питание, если не выбран тариф с питанием
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Входные билеты в музей Домик Лермонтова (по желанию)
  • Подъемы по канатной дороге
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии — зависит от выбранного места проживания.

Место посадки на экскурсии:

  • Гостиница «Бештау» — посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
  • гостиница «Машук» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «Пятигорск» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
  • гостиница «Южная» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Турист должен:

  • Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
  • Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
  • Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
  • Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
  • Безоговорочно следовать указаниям экскурсовода.
  • Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии — заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Туроператор не несёт ответственности за состояние объектов посещения, погодные условия и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
17 июл 2024
Прекрасные впечатления от экскурсионного тура " Чарующий Кавказ".
Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.Прекрасные впечатления от экскурсионного тура &quot; Чарующий Кавказ&quot;.
О
5 июл 2024
Все прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем на следующий год с вами ещё одну поездку)
Все прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем наВсе прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем на
А
22 мая 2024
Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!

Тур входит в следующие категории Ессентуков

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