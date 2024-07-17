Отправимся на Бермамыт — место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно! Посетим кисловодский комплекс или города КВМ на выбор.
Программа тура по дням
Заезд. Свободное время
Заселение в отель.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Джиппинг на Бермамыт
Бермамыт — дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!
Бермамыт — место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно!
Бермамыт — это необъятные горные просторы, живописные долины, глубокие каньоны, на дне которых несут свои воды горные реки.
По программе:
- возвышенность Абазы-Кишлак — открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга;
- гора Алебастровая — отрог Большого Бермамыта, с юга — красивый вид на крутые обрывы;
- плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).
Кисловодский комплекс или города КВМ
Сегодня предлагается две экскурсии на выбор:
Определиться с экскурсией необходимо при покупке тура.
Вариант 1.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля в 8:00.
Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.
По программе экскурсии:
- гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
- Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
- Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подъворье», национальные костюмы для фото.
Обед на маршруте за доп. плату.
- Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье;
- Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
Внимание! Есть дополнительные расходы.
Вариант 2.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля в 8:30.
Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.
По программе экскурсии:
- в Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова;
- в Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница;
- в Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада;
- в Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- с питанием:
|Гостиница
|1-местный
|2-местный
|3-местный
|4-местный
|доп. место
|Бештау
|Стандарт 32 850
Комфорт 35 400
|Стандарт 24 700
Комфорт 25 950
Люкс 27 850
|Семейный 24 950
|Семейный 22 850
|21 050
|Наутилус
|Стандарт 25 950
Полулюкс 28 450
|Стандарт 21 550
Полулюкс 22 800
|Полулюкс 21 950
|Полулюкс 21 500
|Машук
Эконом 25 850
Стандарт 27 100
Эконом 21 550
Стандарт 21 900
Комфорт 26 400
Комфорт 22 700
Семейный 26 150
|Семейный 23 850
|19 600
- стоимость без питания:
|Гостиница
|1-местный
|2-местный
|3-местный
|4-местный
|доп. место
|Бештау
|Стандарт 29 000
Комфорт 31 500
|Стандарт 20 800
Комфорт 22 100
Люкс 23 950
|Семейный 21 050
|Семейный 18 950
|17 200
|Наутилус
|Стандарт 23 450
Полулюкс 25 950
|Стандарт 19 000
Полулюкс 20 350
|Полулюкс 19 400
|Полулюкс 19 000
|Машук
Эконом 23 150
Стандарт 24 450
Эконом 18 900
Стандарт 19 200
Комфорт 23 750
Комфорт 19 950
Семейный 23 500
|Семейный 21 100
|17 000
|Маск
Стандарт 28 950
Делюкс 30 250
Полулюкс 32 750
Стандарт 20 850
Делюкс 21 450
Полулюкс 22 70
|17 200
|Пятигорск
Стандарт singl 21 450
Стандарт 25 950
Джуниор 28 450
Стандарт 19 350
Джуниор 20 600
|Южная
Стандарт singl 21 200
Стандарт 23 950
Джуниор 26 450
Стандарт 18 350
Джуниор 19 600
|15 400
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.
Варианты проживания
Бештау
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Наутилус
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Машук
Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.
В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.
Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".
Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.
Маск
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
Побывав однажды, вы больше не столкнетесь с вопросом временного проживания — ответ очевиден. Идеальный вариант находится здесь.
Южная
Гостиница «Южная» расположена в районе Привокзальной площади, около железнодорожного вокзала города Пятигорск. Отель считается сравнительно новым, но уже завоевал репутацию уютного и комфортного места.
В номерном фонде имеются различные варианты, в том числе стандартного и люксового типа. В каждом номере, кроме трехместного, имеется собственный душ. Также в набор мебели входят прикроватные тумбочки, столы и стулья.
Среди услуг предоставляется вызов такси. Также есть возможность проводить в ресторане празднование семейных и корпоративных событий.
Пятигорск
Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.
Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.
На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: - 3 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2 день:
- 3 день: завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска/Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе и питание, если не выбран тариф с питанием
- Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
- Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
- Входные билеты в музей Домик Лермонтова (по желанию)
- Подъемы по канатной дороге
- Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
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Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии — зависит от выбранного места проживания.
Место посадки на экскурсии:
- Гостиница «Бештау» — посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
- гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
- гостиница «Машук» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- гостиница «Пятигорск» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
- гостиница «Южная» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Турист должен:
- Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
- Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
- Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
- Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
- Безоговорочно следовать указаниям экскурсовода.
- Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии — заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Туроператор не несёт ответственности за состояние объектов посещения, погодные условия и ситуацию на дорогах.
Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!