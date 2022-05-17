За это время вы успеете насладиться чистейшим горным воздухом, минеральными источниками, головокружительными видами гор Центрального Кавказа в Кабардино-Балкарии.
Вы сможете поесть настоящей деревенской еды из экологически чистых продуктов, услышать звенящую тишину гор и отвлечься от повседневных проблем. И все это можно сделать даже не беря отпуск на работе!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пятница. Заезд. Свободное время
Заселение в отель после 14:00.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Суббота. Джип-тур «Джилы-Су»
Джип-тур на Джилы-Су в 6:30.
Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.
По программе:
Питание на маршруте за доп. плату.
- Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.
- Долина Нарзанов с живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.
- «Затерянный мир» — роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.
- Ущелье реки Харбас. Остановка на завтрак (доп. плата) через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас, хычины (лепёшки с сыром или с мясом) и травяной чай.
- Урочище Джилы-Су — северное Приэльбрусье.
- Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.
- Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.
Возвращение в отель в 18.00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Воскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВ
ВАРИАНТ I
8:20 Экскурсия «Кисловодский комплекс».
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Выселение из отеля до экскурсии.
По программе экскурсии:
- Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
- Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
- Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
- Кисловодск — город парк.
Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
ВАРИАНТ II
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Выселение из отеля до экскурсии.
Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.
По программе экскурсии:
- В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
- В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
- В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
- В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- с питанием:
|Стоимость в 2024 году
|Гостиница
|1-но местный
|2-х местный
|3-х местный
|4-х местный
Бештау
|стандарт 29 750
комфорт 32 250
|стандарт 22 200
комфорт 23 450
люкс 25 350
семейный 22 700
|семейный 20 650
|Машук
|эконом 22 750
стандарт 24 000
|эконом 19 050
стандарт 19 400
комфорт 23 900
|комфорт 20 450
семейный 23 950
семейный 21 650
|Наутилус
|стандарт 22 850
полулюкс 25 350
|стандарт 19 050
полулюкс 20 300
|полулюкс 19 700
|полулюкс 19 300
- без питания:
|Стоимость в 2024 году
|Гостиница
|1-но местный
|2-х местный
|3-х местный
|4-х местный
|Маск
стандарт 26 450
полулюкс 30 250
|стандарт 18 950
делюкс 19 550
полулюкс 20 800
|доп. место 15 950
|-
|Бештау
|стандарт 26 450
комфорт 29 000
|стандарт 18 950
комфорт 20 200
люкс 22 100
семейный 19 450
|семейный 17 350
|Машук
|эконом 20 650
стандарт 21 950
|эконом 17 000
стандарт 17 300
комфорт 21 850
|комфорт 18 350
семейный 21 900
семейный 19 550
|Наутилус
|стандарт 20 950
полулюкс 23 450
|стандарт 17 200
полулюкс 18 450
полулюкс 17 800
полулюкс 17 450
|Пятигорск
стандарт 18 950
джуниор 25 950
cтандарт 17 450
джуниор 18 700
|-
|-
|Южная
|стандарт 18 700
|стандарт 16 450
|-
|-
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Central City Пятигорск»
Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.
Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.
Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Южная»
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Гостиница «Пятигорск»
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.
Отель «Маск»
Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.
В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2 день: ужин
- 3 день: завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Питание на маршрутах
- Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал (в день заезда и выезда)
- Экологический сбор «Джилы-Су» - 250 руб
- Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
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Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.
Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.
Встреча с представителем туроператора во время туров выходного дня не осуществляется.
Место посадки на экскурсии – зависит от выбранного места проживания.
При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресу пр-т. Кирова 23 (вход в парк Цветник) в независимости от места проживания.
- Гостиница «БЕШТАУ» – посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
- Гостиница «МАСК» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
- Гостиница «МАШУК» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- Гостиница «НАУТИЛУС» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
- Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Турист должен:
- явиться к месту сбора группы в назначенное время;
- иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
- иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
- соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
- уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.
У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.
У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице без питания?
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице за 1 человека:
Доп. сутки без питания
|Маск
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
Делюкс
1-но местный
Делюкс
2-х местный
полулюкс
1-но местный
полулюкс
2-х местный
доп.
место
6 000
3 000
6 500
3 250
7 500
3 750
1 800
|Бештау
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
1-но местный
комфорт
2-х местный
люкс
2-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
6 000
3 000
7 000
3 500
4 250
3 200
2 400
1 800
|Машук
эконом
1-но местный
эконом
2-х местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
2-х местный
комфорт
3-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
3 700
2 250
4 200
2 350
4 150
2 800
3 700
|2 750
1 700
|Пятигорск
стандарт singl
1-но местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
джуниор
1-но местный
джуниор
2-х местный
3 000
4 800
2 400
5 800
2 900
|Южная
стандарт singl
1-но местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
джуниор
1-но местный
джуниор
2-х местный
доп.
место
2 900
4 000
2 000
5 000
2 500
1 000
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 10 лет — 5%.