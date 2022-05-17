Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ

Групповой тур в Ессентуках
5
3 отзыва
Программа тура рассчитана на два выходных дня.

За это время вы успеете насладиться чистейшим горным воздухом, минеральными источниками, головокружительными видами гор Центрального Кавказа в Кабардино-Балкарии.

Вы сможете поесть настоящей деревенской еды из экологически чистых продуктов, услышать звенящую тишину гор и отвлечься от повседневных проблем. И все это можно сделать даже не беря отпуск на работе!
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Ближайшие даты:
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
21
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся вкусной национальной кухней по оригинальным рецептам
Увлекательные выходные
Увлекательные выходные
Совершим интереснейшее путешествие за субботу и воскресенье
Города КМВ
Города КМВ
Прогуляемся по улочкам и познакомимся с историей городов-курортов
Удивительный Джилы-Су
Удивительный Джилы-Су
Посетим рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы

Программа тура по дням

1 день

Пятница. Заезд. Свободное время

Заселение в отель после 14:00.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день

Суббота. Джип-тур «Джилы-Су»

Джип-тур на Джилы-Су в 6:30.

Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.

По программе:

Питание на маршруте за доп. плату.

  • Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.
  • Долина Нарзанов с живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.
  • «Затерянный мир» — роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.
  • Ущелье реки Харбас. Остановка на завтрак (доп. плата) через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас, хычины (лепёшки с сыром или с мясом) и травяной чай.
  • Урочище Джилы-Су — северное Приэльбрусье.
  • Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.
  • Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.

Возвращение в отель в 18.00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Суббота. Джип-тур «Джилы-Су»Суббота. Джип-тур «Джилы-Су»Суббота. Джип-тур «Джилы-Су»Суббота. Джип-тур «Джилы-Су»
3 день

Воскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВ

ВАРИАНТ I

8:20 Экскурсия «Кисловодский комплекс».

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Выселение из отеля до экскурсии.

По программе экскурсии:

  • Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
  • Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

  • Кисловодск — город парк.

Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

ВАРИАНТ II

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Выселение из отеля до экскурсии.

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

  • В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
  • В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
  • В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

  • В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Воскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВВоскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВВоскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВВоскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВ

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Стоимость в 2024 году
Гостиница1-но местный2-х местный3-х местный4-х местный

Бештау

стандарт 29 750
комфорт 32 250 		стандарт 22 200
комфорт 23 450
люкс 25 350

семейный 22 700

семейный 20 650
Машукэконом 22 750
стандарт 24 000 		эконом 19 050
стандарт 19 400
комфорт 23 900 		комфорт 20 450
семейный 23 950

семейный 21 650

Наутилусстандарт 22 850
полулюкс 25 350 		стандарт 19 050
полулюкс 20 300 		полулюкс 19 700 полулюкс 19 300
  • без питания:
Стоимость в 2024 году
Гостиница1-но местный2-х местный3-х местный4-х местный
Маск

стандарт 26 450
делюкс 27 750

полулюкс 30 250

стандарт 18 950
делюкс 19 550
полулюкс 20 800		доп. место 15 950 -
Бештаустандарт 26 450
комфорт 29 000		стандарт 18 950
комфорт 20 200
люкс 22 100

семейный 19 450

семейный 17 350
Машукэконом 20 650
стандарт 21 950		эконом 17 000
стандарт 17 300
комфорт 21 850 		комфорт 18 350
семейный 21 900

семейный 19 550

Наутилусстандарт 20 950
полулюкс 23 450		стандарт 17 200
полулюкс 18 450

полулюкс 17 800

полулюкс 17 450

Пятигорск

стандарт 18 950

джуниор 25 950

cтандарт 17 450

джуниор 18 700

--
Южнаястандарт 18 700 стандарт 16 450 --

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Наутилус»

2 ночи

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Central City Пятигорск»

2 ночи

Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.

Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.

Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.

Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»

Гостиница «Южная»

2 ночи

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.

В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»

Гостиница «Пятигорск»

2 ночи

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.

Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»

Отель «Маск»

2 ночи

Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.

В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.

Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 2 день: ужин
  • 3 день: завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Питание на маршрутах
  • Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал (в день заезда и выезда)
  • Экологический сбор «Джилы-Су» - 250 руб
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.

Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.

Встреча с представителем туроператора во время туров выходного дня не осуществляется.

Место посадки на экскурсии – зависит от выбранного места проживания.

При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресу пр-т. Кирова 23 (вход в парк Цветник) в независимости от места проживания.

  • Гостиница «БЕШТАУ» – посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • Гостиница «МАСК» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
  • Гостиница «МАШУК» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • Гостиница «НАУТИЛУС» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
  • Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Турист должен:

  • явиться к месту сбора группы в назначенное время;
  • иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
  • иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
  • соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
  • уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.

У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.

У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице без питания?

В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице за 1 человека:

Доп. сутки без питания

Маск

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

Делюкс

1-но местный

Делюкс

2-х местный

полулюкс

1-но местный

полулюкс

2-х местный

доп.

место

6 000

3 000

6 500

3 250

7 500

3 750

1 800

Бештау

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

1-но местный

комфорт

2-х местный

люкс

2-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

6 000

3 000

7 000

3 500

4 250

3 200

2 400

1 800

Машук

эконом

1-но местный

эконом

2-х местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

2-х местный

комфорт

3-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

3 700

2 250

4 200

2 350

4 150

2 800

3 700

2 750

1 700

Пятигорск

стандарт singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

3 000

4 800

2 400

5 800

2 900
Южная

стандарт singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

доп.

место

2 900

4 000

2 000

5 000

2 500

1 000

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 10 лет — 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
17 мая 2022
Все очень понравилось море впечатлений и хорошего настроения, спасибо вам!
С
1 мая 2024
Вежливые сотрудники, всё хорошо разъяснили, вопросов во время тура на возникало!
Н
13 мар 2024
К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.

Тур входит в следующие категории Ессентуков

На автобусеМожно с детьмиДжип-турыВсе туры3-дневные турыДжилы-суПопулярные места

Похожие туры из Ессентуков

Тропами Пятигории
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тропами Пятигории
г. Минеральные Воды
18 июня
24 сен
8 окт
30 окт
от 45 500 за человека
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
г. Минеральные Воды
Завтра
11 мая
18 мая
25 мая
от 75 250 за человека
Выходные на водах Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на водах Кавказа
Ставропольский край, Минеральные Воды
17 мая
31 мая
6 сен
20 сен
от 28 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ессентуках
Все туры из Ессентуков
ХорошоТам