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В долину нарзанов. Железнодорожный круиз по городам КМВ

Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск — легендарные курорты Кавказских Минеральных Вод, которые вот уже два века манят путешественников со всей страны.

Здесь природа щедро одарила землю целебными источниками: из-под земли бьют
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ключи самого разного состава. Воздух, горы, минеральные воды создают среду, помогающую вернуть здоровье и силы. Мы отправимся в путешествие на поезде.

Полюбуемся красотой парков, бульваров, архитектурой зданий, прогуляемся по местам, связанным с Михаилом Лермонтовым, выпьем целебной воды, увидим гору Кольцо и Медовые водопады, великолепный дворец Эмира Бухарского и многое другое.

А еще посетим винодельню в здании, построенном немецкими колонистами в XIX веке, где продегустируем напитки под сырные закуски.

В долину нарзанов. Железнодорожный круиз по городам КМВФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В долину нарзанов. Железнодорожный круиз по городам КМВФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В долину нарзанов. Железнодорожный круиз по городам КМВФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Отправление

Самостоятельная посадка в туристский поезд* № 934/933 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

22:18 Отправление поезда № 934/ 933 с Павелецкого вокзала г. Москвы.

2 день

В пути

Завтрак в поезде.

День в поезде.

3 день

Ессентуки, гора Кольцо, Медовые водопады, Кисловодск

Завтрак в поезде.

08:16 Прибытие поезда в Минеральные Воды. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Переезд в г. Ессентуки.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Ессентукам — это погружение в историю бальнеологического курорта, знакомство с его архитектурными памятниками, природными достопримечательностями и культурным наследием.

Маршрут включает ключевые точки, связанные с минеральными источниками, лечебными учреждениями и парковыми зонами.

Посещение Курортного парка — сердца Ессентуков, заложенного в 1847 году по инициативе графа Воронцова.

Парк славится аллеями, фонтанами, гротами и беседками с романтическими названиями: «Ротонда», «Ореанда», «Случайные встречи». Здесь находятся питьевые галереи знаменитых источников №4 и №17. Вы продегустируете минеральную воду, не имеющую по своим целебным свойствам аналогов.

Свободное время для самостоятельной прогулки по курорту.

Выезд из г. Ессентуки.

По пути остановка у горы Кольцо. Это скала с естественным отверстием диаметром 8-10 метров, образовавшимся в результате выветривания. С этой смотровой площадки, знакомой нам по лермонтовским описаниям, открывается потрясающая панорама на город и Главный Кавказский хребет.

Переезд к живописному комплексу из пяти каскадных водопадов, именуемому Медовыми водопадами. Место завораживает красотой природы, легендами и особой атмосферой спокойствия.

Обед в кафе.

Переезд в г. Кисловодск.

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Кисловодску. Вы познакомитесь со знакомыми достопримечательностями курорта, прогуляетесь по улице Ленина, на которой расположен новый бювет минеральной воды.

Посетите Кисловодский национальный парк — сердце курорта, одно из крупнейших зелёных пространств Европы.

Парк сочетает рукотворные и природные достопримечательности, целебный микроклимат и разнообразие ландшафтов — от широколиственных лесов до альпийских лугов.

Завершится прогулка у главной пешеходной артерии города — Курортного бульвара. Это сердце Кисловодска протяженностью всего 500 метров, где сосредоточена изысканная курортная архитектура.

Здесь находится знаменитая Нарзанная галерея — здание в неоготическом стиле, напоминающее старинный замок. Внутри, под стеклянным куполом, вы сможете продегустировать три основных вида целебной воды: общий, сульфатный и доломитный нарзаны.

Свободное время в городе.

23:50 Отправление поезда из г. Кисловодска.

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Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Пятигорск, музей Лермонтова, Железноводск, посещение винодельни с дегустацией

06:10 Прибытие поезда в Минеральные воды.

Завтрак в поезде.

08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус. Переезд в г. Пятигорск.

Театрализованная экскурсия по Пятигорску — это не просто прогулка по достопримечательностям, а погружение в живую историю, где каждый камень, каждый грот и каждый фонтан обретает голос, а прошлое встречается с настоящим прямо на глазах у зрителя.

Посещение музея Лермонтова — одного из старейших литературно-мемориальных музеев России. Это не просто музей, а место, где время остановилось в мае 1841 года.

Именно здесь, в скромном домике под камышовой крышей, великий русский поэт провёл последние месяцы своей жизни, написал свои последние стихотворения — «Выхожу один я на дорогу», «Пророк», «Листок» — и отсюда отправился на роковую дуэль.

Сегодня музейный комплекс занимает целый квартал из четырёх старинных усадеб, образующих Лермонтовский квартал, и включает несколько отделов, позволяющих в полной мере погрузиться в атмосферу XIX века.

Обед в кафе города.

Переезд в г. Железноводск — самый маленький город-курорт Кавказских Минеральных Вод. Его часто называют «Маленькой Швейцарией» за живописные горы, чистейший воздух и европейскую аккуратность.

Вас ждет прогулка по городу, где всё подчинено спокойному, размеренному отдыху: целебные источники (бюветы Лермонтовский, Славянский, Смирновски), тенистые терренкуры и уникальная архитектура в том числе, дворца Эмира Бухарского, построенного в 1912 году в мавританском стиле: резные арки, восточные орнаменты, башня-минарет и большой ребристый.

Резиденцию построил для себя эмир Бухарский Сеид Абдулахад-хан, который часто приезжал лечиться на местные воды. Сегодня здесь находится санаторий.

Посещение винодельни, расположенной в старинном здании с подвалом, построенном немецкими колонистами в 1867 г. Вас ожидает винная дегустация 6 образцов вин и сырные закуски. Винодельня награждена несколькими медалями на международных конкурсах.

Переезд в Пятигорск. Свободное время.

Трансфер на ж/д вокзал Минеральных Вод.

Посадка в туристский поезд.

20:13 Отправление поезда в г. Москву.

Пятигорск, музей Лермонтова, Железноводск, посещение винодельни с дегустациейПятигорск, музей Лермонтова, Железноводск, посещение винодельни с дегустациейПятигорск, музей Лермонтова, Железноводск, посещение винодельни с дегустациейПятигорск, музей Лермонтова, Железноводск, посещение винодельни с дегустациейПятигорск, музей Лермонтова, Железноводск, посещение винодельни с дегустацией
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Прибытие в Москву

Завтрак в поезде.

23:35 Прибытие поезда на Казанский вокзал г. Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.


Категория		Четырехместное купеДвухместное размещение в купеОдноместное размещение в двухместном
Для взрослых 84 000 108 500 176 900
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом) 83 500 108 000 -

Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 37 600 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

4 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание, указанное в программе тура: завтраки в поездеобеды в кафе в 3-й и 4-й день
  • Завтраки в поезде
  • Обеды в кафе в 3-й и 4-й день
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе тура: обед во 2-й и 5-й деньужины
  • Обед во 2-й и 5-й день
  • Ужины
Место начала и завершения?
Москва, Павелецкий вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты из Иркутска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

График движения поезда (турпрограммы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте за 1-2 дня до даты начала тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Ессентуков

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