Здесь природа щедро одарила землю целебными источниками: из-под земли бьют
Программа тура по дням
Отправление
Самостоятельная посадка в туристский поезд* № 934/933 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
22:18 Отправление поезда № 934/ 933 с Павелецкого вокзала г. Москвы.
В пути
Завтрак в поезде.
День в поезде.
Ессентуки, гора Кольцо, Медовые водопады, Кисловодск
Завтрак в поезде.
08:16 Прибытие поезда в Минеральные Воды. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Переезд в г. Ессентуки.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Ессентукам — это погружение в историю бальнеологического курорта, знакомство с его архитектурными памятниками, природными достопримечательностями и культурным наследием.
Маршрут включает ключевые точки, связанные с минеральными источниками, лечебными учреждениями и парковыми зонами.
Посещение Курортного парка — сердца Ессентуков, заложенного в 1847 году по инициативе графа Воронцова.
Парк славится аллеями, фонтанами, гротами и беседками с романтическими названиями: «Ротонда», «Ореанда», «Случайные встречи». Здесь находятся питьевые галереи знаменитых источников №4 и №17. Вы продегустируете минеральную воду, не имеющую по своим целебным свойствам аналогов.
Свободное время для самостоятельной прогулки по курорту.
Выезд из г. Ессентуки.
По пути остановка у горы Кольцо. Это скала с естественным отверстием диаметром 8-10 метров, образовавшимся в результате выветривания. С этой смотровой площадки, знакомой нам по лермонтовским описаниям, открывается потрясающая панорама на город и Главный Кавказский хребет.
Переезд к живописному комплексу из пяти каскадных водопадов, именуемому Медовыми водопадами. Место завораживает красотой природы, легендами и особой атмосферой спокойствия.
Обед в кафе.
Переезд в г. Кисловодск.
Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Кисловодску. Вы познакомитесь со знакомыми достопримечательностями курорта, прогуляетесь по улице Ленина, на которой расположен новый бювет минеральной воды.
Посетите Кисловодский национальный парк — сердце курорта, одно из крупнейших зелёных пространств Европы.
Парк сочетает рукотворные и природные достопримечательности, целебный микроклимат и разнообразие ландшафтов — от широколиственных лесов до альпийских лугов.
Завершится прогулка у главной пешеходной артерии города — Курортного бульвара. Это сердце Кисловодска протяженностью всего 500 метров, где сосредоточена изысканная курортная архитектура.
Здесь находится знаменитая Нарзанная галерея — здание в неоготическом стиле, напоминающее старинный замок. Внутри, под стеклянным куполом, вы сможете продегустировать три основных вида целебной воды: общий, сульфатный и доломитный нарзаны.
Свободное время в городе.
23:50 Отправление поезда из г. Кисловодска.
Пятигорск, музей Лермонтова, Железноводск, посещение винодельни с дегустацией
06:10 Прибытие поезда в Минеральные воды.
Завтрак в поезде.
08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус. Переезд в г. Пятигорск.
Театрализованная экскурсия по Пятигорску — это не просто прогулка по достопримечательностям, а погружение в живую историю, где каждый камень, каждый грот и каждый фонтан обретает голос, а прошлое встречается с настоящим прямо на глазах у зрителя.
Посещение музея Лермонтова — одного из старейших литературно-мемориальных музеев России. Это не просто музей, а место, где время остановилось в мае 1841 года.
Именно здесь, в скромном домике под камышовой крышей, великий русский поэт провёл последние месяцы своей жизни, написал свои последние стихотворения — «Выхожу один я на дорогу», «Пророк», «Листок» — и отсюда отправился на роковую дуэль.
Сегодня музейный комплекс занимает целый квартал из четырёх старинных усадеб, образующих Лермонтовский квартал, и включает несколько отделов, позволяющих в полной мере погрузиться в атмосферу XIX века.
Обед в кафе города.
Переезд в г. Железноводск — самый маленький город-курорт Кавказских Минеральных Вод. Его часто называют «Маленькой Швейцарией» за живописные горы, чистейший воздух и европейскую аккуратность.
Вас ждет прогулка по городу, где всё подчинено спокойному, размеренному отдыху: целебные источники (бюветы Лермонтовский, Славянский, Смирновски), тенистые терренкуры и уникальная архитектура в том числе, дворца Эмира Бухарского, построенного в 1912 году в мавританском стиле: резные арки, восточные орнаменты, башня-минарет и большой ребристый.
Резиденцию построил для себя эмир Бухарский Сеид Абдулахад-хан, который часто приезжал лечиться на местные воды. Сегодня здесь находится санаторий.
Посещение винодельни, расположенной в старинном здании с подвалом, построенном немецкими колонистами в 1867 г. Вас ожидает винная дегустация 6 образцов вин и сырные закуски. Винодельня награждена несколькими медалями на международных конкурсах.
Переезд в Пятигорск. Свободное время.
Трансфер на ж/д вокзал Минеральных Вод.
Посадка в туристский поезд.
20:13 Отправление поезда в г. Москву.
Прибытие в Москву
Завтрак в поезде.
23:35 Прибытие поезда на Казанский вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное размещение в купе
|Одноместное размещение в двухместном
|Для взрослых
|84 000
|108 500
|176 900
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|83 500
|108 000
|-
Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 37 600 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание, указанное в программе тура: завтраки в поездеобеды в кафе в 3-й и 4-й день
- Завтраки в поезде
- Обеды в кафе в 3-й и 4-й день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе тура: обед во 2-й и 5-й деньужины
- Обед во 2-й и 5-й день
- Ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты из Иркутска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
График движения поезда (турпрограммы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте за 1-2 дня до даты начала тура.