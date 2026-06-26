3 день

Ессентуки, гора Кольцо, Медовые водопады, Кисловодск

Завтрак в поезде.

08:16 Прибытие поезда в Минеральные Воды. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Переезд в г. Ессентуки.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Ессентукам — это погружение в историю бальнеологического курорта, знакомство с его архитектурными памятниками, природными достопримечательностями и культурным наследием.

Маршрут включает ключевые точки, связанные с минеральными источниками, лечебными учреждениями и парковыми зонами.

Посещение Курортного парка — сердца Ессентуков, заложенного в 1847 году по инициативе графа Воронцова.

Парк славится аллеями, фонтанами, гротами и беседками с романтическими названиями: «Ротонда», «Ореанда», «Случайные встречи». Здесь находятся питьевые галереи знаменитых источников №4 и №17. Вы продегустируете минеральную воду, не имеющую по своим целебным свойствам аналогов.

Свободное время для самостоятельной прогулки по курорту.

Выезд из г. Ессентуки.

По пути остановка у горы Кольцо. Это скала с естественным отверстием диаметром 8-10 метров, образовавшимся в результате выветривания. С этой смотровой площадки, знакомой нам по лермонтовским описаниям, открывается потрясающая панорама на город и Главный Кавказский хребет.

Переезд к живописному комплексу из пяти каскадных водопадов, именуемому Медовыми водопадами. Место завораживает красотой природы, легендами и особой атмосферой спокойствия.

Обед в кафе.

Переезд в г. Кисловодск.

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Кисловодску. Вы познакомитесь со знакомыми достопримечательностями курорта, прогуляетесь по улице Ленина, на которой расположен новый бювет минеральной воды.

Посетите Кисловодский национальный парк — сердце курорта, одно из крупнейших зелёных пространств Европы.

Парк сочетает рукотворные и природные достопримечательности, целебный микроклимат и разнообразие ландшафтов — от широколиственных лесов до альпийских лугов.

Завершится прогулка у главной пешеходной артерии города — Курортного бульвара. Это сердце Кисловодска протяженностью всего 500 метров, где сосредоточена изысканная курортная архитектура.

Здесь находится знаменитая Нарзанная галерея — здание в неоготическом стиле, напоминающее старинный замок. Внутри, под стеклянным куполом, вы сможете продегустировать три основных вида целебной воды: общий, сульфатный и доломитный нарзаны.

Свободное время в городе.

23:50 Отправление поезда из г. Кисловодска.

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