Об экскурсии

Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по необыкновенному городу с богатой историей – Евпатории. Это прекрасная возможность узнать город ближе, прочувствовать его настоящую атмосферу и проникнуться его культурой.

В рамках нашей прогулки по городу вы узнаете много любопытных фактов из истории Евпатории, пройдетесь по старой части города и увидите храмы разных конфессий, включая Мечеть Джума-Джами, Текие дервишей, Свято-Николаевский православный Собор, караимские кенасы, армянскую церковь Сурб-Никогайос, Ремесленную и Купеческую синагоги, которые объединяются в пешеходный маршрут «Малый Иерусалим». Кроме того, вы посетите уникальные культурные объекты, которым нет аналогов в мире – Текие дервишей, комплекс бань, музей «Гезлевские ворота».

Важно знать

Обратите внимание! Вы можете выбрать один из трех маршрутов:

Стандартная экскурсия без доп. объектов (ежедневно в 16:00)

Стандартная экскурсия в вечернее время с посещением комплекса бань (по четвергам в 18:30)

Стандартная экскурсия с посещением комплекса бань и музея «Гезлевские ворота» (ежедневно в 10:00)

Рекомендации

Возьмите с собой: платок для посещения храмов; воду.