Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»

Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по необыкновенному городу с богатой историей -...

5
3 отзыва
Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по необыкновенному городу с богатой историей – Евпатории.

Это прекрасная возможность узнать город ближе, прочувствовать его настоящую атмосферу и проникнуться его культурой.

Вы можете выбрать стандартную экскурсию, без посещения достопримечательностей, или отправиться на прогулку с дополнительным посещением комплекса бань или музея «Гезлевские ворота» и комплекса бань.
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»

Что вы увидите 🤩

  • Мечеть Джума-Джами
  • Текие дервишей
  • Свято-Николаевский православный Собор
  • Караимские кенасы
  • Армянская церковь Сурб-Никогайос
  • Ремесленная и Купеческая синагоги
  • Музей «Гезлевские ворота»
Об экскурсии
Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по необыкновенному городу с богатой историей – Евпатории. Это прекрасная возможность узнать город ближе, прочувствовать его настоящую атмосферу и проникнуться его культурой.
В рамках нашей прогулки по городу вы узнаете много любопытных фактов из истории Евпатории, пройдетесь по старой части города и увидите храмы разных конфессий, включая Мечеть Джума-Джами, Текие дервишей, Свято-Николаевский православный Собор, караимские кенасы, армянскую церковь Сурб-Никогайос, Ремесленную и Купеческую синагоги, которые объединяются в пешеходный маршрут «Малый Иерусалим». Кроме того, вы посетите уникальные культурные объекты, которым нет аналогов в мире – Текие дервишей, комплекс бань, музей «Гезлевские ворота».
Важно знать

Обратите внимание! Вы можете выбрать один из трех маршрутов:

  • Стандартная экскурсия без доп. объектов (ежедневно в 16:00)
  • Стандартная экскурсия в вечернее время с посещением комплекса бань (по четвергам в 18:30)
  • Стандартная экскурсия с посещением комплекса бань и музея «Гезлевские ворота» (ежедневно в 10:00)
Рекомендации
Возьмите с собой: платок для посещения храмов; воду.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый
600 ₽
Детский
500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение.
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Тучина, 1/2, Евпатория
Завершение: Евпатория
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 10:00

Спутник К.
Спутник К.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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