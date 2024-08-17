10 часов
Групповая
до 22 чел.
Невероятный тур по Юго-Востоку Крыма с посещением Кара-Дага
За один день вы увидите Судак, Новый Свет, Коктебель и бухту Капсель. Прогулка на катере, купание и живописные виды ждут вас
Начало: По адресу вашего проживания в г. Феодосия
Расписание: По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
Завтра в 08:00
26 авг в 08:00
3 500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 17 чел.
Новосветские этюды: тропа Голицына, грот и мыс Капчик
Индивидуальная экскурсия по тропе Голицына, посещение грота и мыса Капчик. Вдохните ароматы можжевельника и насладитесь видами Нового Света
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 17 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Долина Приведений и водопад Джур-Джур
Узнайте тайны Долины Приведений и насладитесь красотой водопада Джур-Джур. Легенды, потрясающие виды и яркие фотографии ждут вас
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия17 августа 2024Гид Валерия прекрасный, водитель Михаил Михайлович просто забрал наше сердце, более того он ещё и отличный фотограф. По экскурсии -
- ААлёна7 августа 2024Удивительное путешествие, иначе не назовёшь. Весь наш путь нас сопровождал очень разноплановый рассказ об истории здешних мест и не только. Рекомендую, понравится однозначно как семьям с детьми, так и путешественникам с опытом!
Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «Карадаг»
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