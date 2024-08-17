Карадаг – экскурсии в Феодосии

Найдено 3 экскурсии в категории «Карадаг» в Феодосии, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
На микроавтобусе
18 отзывов
10 часов
Групповая
до 22 чел.
Невероятный тур по Юго-Востоку Крыма с посещением Кара-Дага
За один день вы увидите Судак, Новый Свет, Коктебель и бухту Капсель. Прогулка на катере, купание и живописные виды ждут вас
Начало: По адресу вашего проживания в г. Феодосия
Расписание: По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
Завтра в 08:00
26 авг в 08:00
3 500 за человека
Новосветские этюды
2 часа
Индивидуальная
до 17 чел.
Новосветские этюды: тропа Голицына, грот и мыс Капчик
Индивидуальная экскурсия по тропе Голицына, посещение грота и мыса Капчик. Вдохните ароматы можжевельника и насладитесь видами Нового Света
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 17 чел.
Долина Приведений и водопад Джур-Джур
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Долина Приведений и водопад Джур-Джур
Узнайте тайны Долины Приведений и насладитесь красотой водопада Джур-Джур. Легенды, потрясающие виды и яркие фотографии ждут вас
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    17 августа 2024
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Гид Валерия прекрасный, водитель Михаил Михайлович просто забрал наше сердце, более того он ещё и отличный фотограф. По экскурсии -
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    отличная возможность посмотреть сразу много разных красивых мест в Крыму. Из того, что хотелось бы улучшить - 1. Качество и громкость звука микрофона в автобусе - было плохо слышно, проходилось вслушиваться, в итоге половину того, что говорила гид, мы не расслышали. 2. Прогулка на катере - поправьте, наконец, описание - купание с катера в открытом море отсутствует, завозят только в Царскую бухту, где мутная и тёплая водичка с кучей народа. Плюс экскурсия на катере туда была приятной, неспешной и с рассказами про разные бухты, обратно же из бухты водитель катера летел так, что нас очень жестко подбрасывало на сиденьях, моя пожилая мама была в шоке, это было очень травмоопасно. Поскорее спешил нас доставить обратно на берег. А в остальном прекрасные впечатления.

  • А
    Алёна
    7 августа 2024
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Удивительное путешествие, иначе не назовёшь. Весь наш путь нас сопровождал очень разноплановый рассказ об истории здешних мест и не только. Рекомендую, понравится однозначно как семьям с детьми, так и путешественникам с опытом!

Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «Карадаг»

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  1. Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
  2. Новосветские этюды
  3. Долина Приведений и водопад Джур-Джур
Какие места ещё посмотреть в Феодосии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Карадаг
  2. Заказник «Новый Свет»
Сколько стоит экскурсия по Феодосии в августе 2024
Сейчас в Феодосии в категории "Карадаг" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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