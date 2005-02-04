Через Крымские горы к водопаду Джур-Джур

Прогуляться по Долине Привидений, увидеть водопад и посетить парк Викингов

Какие легенды связаны с долиной Красных пещер Кизил-Коба? Как в одном рассказе могут встретиться солнце, ветер, вода, голова Сфинкса, монах и бюст Екатерины? Какие популярные советские фильмы снимались у подножия горы Демерджи и почему ее так назвали? Я отвечу на эти вопросы во время нашего путешествия по горам Крыма и сделаю яркие фотографии!
Через Крымские горы к водопаду Джур-Джур
Через Крымские горы к водопаду Джур-Джур
Через Крымские горы к водопаду Джур-Джур
Через Крымские горы к водопаду Джур-Джур
Через Крымские горы к водопаду Джур-Джур
Через Крымские горы к водопаду Джур-Джур

Что вас ожидает

Горы Крыма

Наш путь пролегает через Коктебель, где мы знакомимся с горой Узун-Сырт. Мы поднимемся на верхнюю смотровую площадку, увидим гору Планеристов и перевал Синор. Дальше поедем по живописным старым серпантинам на Южном берегу Крыма. По дороге вы насладитесь панорамой горных массивов Кара-Даг, Эчки-Даг, Караби-Яйла и Демерджи. В поселке Морское мы осмотрим памятник Виктору Цою, а также искупаемся в море. А затем заглянем в село Малореченское, где построили Храм-Маяк святителя Николая Чудотворца в память погибших морских путешественников.

Водопад Джур-Джур

И вот главная достопримечательность маршрута — водопад Джур-Джур! Мощный полноводный водопад не иссякает даже в самые засушливые годы, хотя его средний расход воды составляет 270 литров в секунду. Мы полюбуемся чудом природы и живописным видом на реку Улу-Узень, которая сильным потоком спадает с высоты 15 метров в небольшое озеро через ущелье Хап-Хал.

Долина Привидений

Дальше нас ждет еще одно интересное место — Долина Привидений на горе Демерджи. У подножия увидим развалины средневековой сторожевой башни, у которой я расскажу о княжестве Феодоро. Тропа к Долине находится на высоте 800 метров над уровнем моря, так что по пути нам откроется потрясающий вид на Алуштинскую долину на юге и Бабуган-яйлу и горный массив Чатыр-Даг на западе.

Парк Викингов

В завершение экскурсии мы поедем в кинопарк «Викинг», история которого восходит к VIII-XI векам. Помимо легенды о викингах это место славится и сосредоточением положительной энергетики — каждый сможет прочувствовать «место силы» и наполниться мощной энергией.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Фотосессия входит в стоимость
  • Выбирайте удобную обувь и возьмите с собой купальные принадлежности

Оплачивается дополнительно

  • При необходимости трансфер по маршруту: легковое авто (до 4 мест) — 6500 руб., минивэн (до 6 мест) — 10500 руб., микроавтобус (до 18 мест) — 19500 руб.
  • Аренда УАЗ (до водопада и обратно) — 500 руб. /чел.
  • Посещение парка «Викинг» — 650 руб. взрослый, 450 руб. детский

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

ilya
ilya
В 2014 году началась история, которая изменила мою жизнь. Я приехал в Крым и даже не мог подумать о том, что решу остаться здесь жить! Сейчас я работаю проректором по воспитательной работе и старшим преподавателем кафедры общественных наук и социально-культурного сервиса Феодосийской финансово-экономической академии. Буду рад открыть для вас древнюю и многогранную Феодосию.
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