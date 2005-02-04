Что вас ожидает

Горы Крыма

Наш путь пролегает через Коктебель, где мы знакомимся с горой Узун-Сырт. Мы поднимемся на верхнюю смотровую площадку, увидим гору Планеристов и перевал Синор. Дальше поедем по живописным старым серпантинам на Южном берегу Крыма. По дороге вы насладитесь панорамой горных массивов Кара-Даг, Эчки-Даг, Караби-Яйла и Демерджи. В поселке Морское мы осмотрим памятник Виктору Цою, а также искупаемся в море. А затем заглянем в село Малореченское, где построили Храм-Маяк святителя Николая Чудотворца в память погибших морских путешественников.

Водопад Джур-Джур

И вот главная достопримечательность маршрута — водопад Джур-Джур! Мощный полноводный водопад не иссякает даже в самые засушливые годы, хотя его средний расход воды составляет 270 литров в секунду. Мы полюбуемся чудом природы и живописным видом на реку Улу-Узень, которая сильным потоком спадает с высоты 15 метров в небольшое озеро через ущелье Хап-Хал.

Долина Привидений

Дальше нас ждет еще одно интересное место — Долина Привидений на горе Демерджи. У подножия увидим развалины средневековой сторожевой башни, у которой я расскажу о княжестве Феодоро. Тропа к Долине находится на высоте 800 метров над уровнем моря, так что по пути нам откроется потрясающий вид на Алуштинскую долину на юге и Бабуган-яйлу и горный массив Чатыр-Даг на западе.

Парк Викингов

В завершение экскурсии мы поедем в кинопарк «Викинг», история которого восходит к VIII-XI векам. Помимо легенды о викингах это место славится и сосредоточением положительной энергетики — каждый сможет прочувствовать «место силы» и наполниться мощной энергией.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Фотосессия входит в стоимость

Выбирайте удобную обувь и возьмите с собой купальные принадлежности

Оплачивается дополнительно