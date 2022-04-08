Дайвинг в Феодосии

Выбрать одну из программ и познакомиться с подводным миром Черного моря

Индивидуальная
Мы предлагаем разные варианты дайвинга вблизи Феодосии, погружения с берега, с катамарана или с моторного катера.

Куда бы вы ни отправились — к каменной гряде или к затонувшим военным кораблям — вас ждут обитатели Черного моря и настоящее приключение.

Команда проведет для вас инструктаж, обеспечит безопасность и пофотографирует под водой.
Дайвинг в Феодосии
Дайвинг в Феодосии
Дайвинг в Феодосии
Дайвинг в Феодосии
Дайвинг в Феодосии
Дайвинг в Феодосии
Дайвинг в Феодосии
Дайвинг в Феодосии
Дайвинг в Феодосии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Трансфер. Мы заберем вас в условленном месте в Феодосии и привезем к месту погружения или к катеру (в зависимости от выбранной программы). А после окончания вашего подводного путешествия вернем вас обратно в любую точку города.

Инструктаж и подбор снаряжения. Перед погружением опытные инструкторы познакомят вас с техникой, объяснят правила безопасного поведения под водой и научат простому дайверскому языку жестов. Затем для вас подберут снаряжение. Опытные дайверы получат дополнительное оборудование для погружения на глубину более 10 м.

Варианты программ

  • Легкий старт (погружение до 8 м с берега, продолжительность программы — 2 часа 30 минут). Начинать знакомство с дайвингом лучше в штиль. Выбор места погружения зависит от погоды — традиционно это Большая Феодосия, Береговое, Орджоникидзе. Погружение проходит с берега к каменной гряде.
  • Стандарт (погружение до 8 метров с катамарана, продолжительность программы — 3 часа). Это вариант для новичков, которые уверены в своих силах. Вместе с инструктором вы отправитесь на катамаране ко второй каменной гряде, погружение пройдет с борта.
  • К затонувшим кораблям: Кара-Кермен (погружение до 8 метров с катамарана, продолжительность программы — 3 часа). Паровая шаланда «Кара-Кермен» — одна из пяти шаланд Николаевского коммерческого порта. Построенная в 1900 году, Кара-Кермен затонула спустя 20 лет, и сегодня на глубине можно осмотреть ее носовую часть и корму, элементы корпуса, части бортов и такелажа.
  • К затонувшим кораблям: Жан Жорес (погружение до 15 м с катера, продолжительность программы — 4 часа). В Феодосийском заливе покоится грузовое судно Жан Жорес, затонувшее во время Великой Отечественной войны. Сотрудники МЧС подняли с его борта больше 61 тысячи взрывоопасных предметов — сегодня оно безопасно.
  • Комбо (2 погружения): программа Легкий старт и путешествие к затонувшему кораблю Кара-Кермен в один день.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер туда и обратно, прокат снаряжения, фото- и видеосъемка под водой
  • Что взять с собой: купальный костюм, полотенце, воду
  • На дайвинг с лодки допускаются дети с 10 лет
  • За 12 часов перед погружением запрещается употреблять спиртные напитки
  • Пожалуйста, перед бронированием дайвинга ознакомьтесь с противопоказаниями

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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