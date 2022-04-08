Что вас ожидает

Трансфер. Мы заберем вас в условленном месте в Феодосии и привезем к месту погружения или к катеру (в зависимости от выбранной программы). А после окончания вашего подводного путешествия вернем вас обратно в любую точку города.

Инструктаж и подбор снаряжения. Перед погружением опытные инструкторы познакомят вас с техникой, объяснят правила безопасного поведения под водой и научат простому дайверскому языку жестов. Затем для вас подберут снаряжение. Опытные дайверы получат дополнительное оборудование для погружения на глубину более 10 м.

Варианты программ

Легкий старт (погружение до 8 м с берега, продолжительность программы — 2 часа 30 минут). Начинать знакомство с дайвингом лучше в штиль. Выбор места погружения зависит от погоды — традиционно это Большая Феодосия, Береговое, Орджоникидзе. Погружение проходит с берега к каменной гряде.

(погружение до 8 м с берега, продолжительность программы — 2 часа 30 минут). Начинать знакомство с дайвингом лучше в штиль. Выбор места погружения зависит от погоды — традиционно это Большая Феодосия, Береговое, Орджоникидзе. Погружение проходит с берега к каменной гряде. Стандарт (погружение до 8 метров с катамарана, продолжительность программы — 3 часа). Это вариант для новичков, которые уверены в своих силах. Вместе с инструктором вы отправитесь на катамаране ко второй каменной гряде, погружение пройдет с борта.

(погружение до 8 метров с катамарана, продолжительность программы — 3 часа). Это вариант для новичков, которые уверены в своих силах. Вместе с инструктором вы отправитесь на катамаране ко второй каменной гряде, погружение пройдет с борта. К затонувшим кораблям: Кара-Кермен (погружение до 8 метров с катамарана, продолжительность программы — 3 часа). Паровая шаланда «Кара-Кермен» — одна из пяти шаланд Николаевского коммерческого порта. Построенная в 1900 году, Кара-Кермен затонула спустя 20 лет, и сегодня на глубине можно осмотреть ее носовую часть и корму, элементы корпуса, части бортов и такелажа.

(погружение до 8 метров с катамарана, продолжительность программы — 3 часа). Паровая шаланда «Кара-Кермен» — одна из пяти шаланд Николаевского коммерческого порта. Построенная в 1900 году, Кара-Кермен затонула спустя 20 лет, и сегодня на глубине можно осмотреть ее носовую часть и корму, элементы корпуса, части бортов и такелажа. К затонувшим кораблям: Жан Жорес (погружение до 15 м с катера, продолжительность программы — 4 часа). В Феодосийском заливе покоится грузовое судно Жан Жорес, затонувшее во время Великой Отечественной войны. Сотрудники МЧС подняли с его борта больше 61 тысячи взрывоопасных предметов — сегодня оно безопасно.

(погружение до 15 м с катера, продолжительность программы — 4 часа). В Феодосийском заливе покоится грузовое судно Жан Жорес, затонувшее во время Великой Отечественной войны. Сотрудники подняли с его борта больше 61 тысячи взрывоопасных предметов — сегодня оно безопасно. Комбо (2 погружения): программа Легкий старт и путешествие к затонувшему кораблю Кара-Кермен в один день.

Организационные детали