Трансфер. Мы заберем вас в условленном месте в Феодосии и привезем к месту погружения или к катеру (в зависимости от выбранной программы). А после окончания вашего подводного путешествия вернем вас обратно в любую точку города.
Инструктаж и подбор снаряжения. Перед погружением опытные инструкторы познакомят вас с техникой, объяснят правила безопасного поведения под водой и научат простому дайверскому языку жестов. Затем для вас подберут снаряжение. Опытные дайверы получат дополнительное оборудование для погружения на глубину более 10 м.