Джип-тур по окрестностям Феодосии

Проехать по границе Боспорского царства, покорить смотровые площадки и искупаться в Тихой бухте

4.4
5 отзывов
Приготовьтесь к насыщенному приключению с эффектными панорамами, перепадами высот и целой коллекцией крымских ландшафтов! Вы проедете на джипе по вершинам горной гряды и лесным тропам, увидите руины древних памятников и идиллические бухты.

Искупаетесь на лучшем пляже побережья и доберетесь до смотровой «Звездопад воспоминаний».
Джип-тур по окрестностям Феодосии
Джип-тур по окрестностям Феодосии
Джип-тур по окрестностям Феодосии
Джип-тур по окрестностям Феодосии
Джип-тур по окрестностям Феодосии
Джип-тур по окрестностям Феодосии
Джип-тур по окрестностям Феодосии
Джип-тур по окрестностям Феодосии
Джип-тур по окрестностям Феодосии
Джип-тур по окрестностям Феодосии
Джип-тур по окрестностям Феодосии
Джип-тур по окрестностям Феодосии

Что вас ожидает

Подъем на гору Тепе-Оба. Первая часть маршрута пройдет с набором высоты: мы промчимся мимо развалин Генуэзской крепости и башни Джованни ди Скаффа — по дороге вы узнаете об этих достопримечательностях. А на вершине Тепе-Оба остановимся, чтобы с высоты полюбоваться видом на всю Феодосию.
Джиппинг по крымскому лесу. Следующий отрезок пути пролегает по лесной тропе: здесь вы увидите чашу Зибольда и откроете секрет её предназначения, рассмотрите купола РЛС. После полюбуемся Двуякорной бухтой и отправимся к поселку Орджоникидзе.
Купание в Тихой бухте. Лесные ландшафты Крыма сменятся приморскими — перед вами откроются виды бухты Провато и мыса Хамелеон, который до 20 раз за день меняет цвет. А в Тихой бухте у вас будет время стряхнуть дорожную пыль и окунуться в море.

В финале джиппинга через живописную Армутлукскую долину мы направимся к горе Клементьева и её смотровой площадке «Звездопад воспоминаний».

Организационные детали

  • В поездке на джипе вас сопровождает опытный водитель из нашей команды
  • В одном джипе находятся от 4 до 6 участников. Автомобили УАЗ, Сузуки Витаро, Мицубиси Паджеро.
  • Купание в бухте — около 20-30 минут
  • В стоимость включен трансфер от вашего места проживания в Феодосии и обратно. Если вы остановились в пригороде, стоимость трансфера обговаривается дополнительно (от 200 до 400 руб. с человека).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у места вашего проживания в Феодосии или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

ilya
ilya
В 2014 году началась история, которая изменила мою жизнь. Я приехал в Крым и даже не мог подумать о том, что решу остаться здесь жить! Сейчас я работаю проректором по воспитательной работе и старшим преподавателем кафедры общественных наук и социально-культурного сервиса Феодосийской финансово-экономической академии. Буду рад открыть для вас древнюю и многогранную Феодосию.
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5 реальных отзывов от туристов

И
17 сен 2021
Водитель- ас, машина - зверь, панорамные виды потрясающие. Информативности большой, впрочем, ждать не стоит. Вам перечислят (по крайней мере у нас так было, водитель - Семён, если не ошибаюсь) десяток географических названий и расскажут полдесятка баек/преданий/фактов. На дополнительные вопросы средней сложности по этнографии, топонимике, геологии и пр - т. е. те, которые обычно интересны туристам, скорее всего ответа не получите, но это будет щедро компенсировано потоком весьма своеобразного юмора) Скучно не будет в любом случае) В общем, если серьёзно - то организаторам, возможно, следует поработать над информативностью, но вполне допускаю, что и нет. В конце концов, на джип-туры вы едете за ощущениями, а тут они вам гарантированы. По крайней мере, в моём рейтинге джип-туров, коих было немало- данный на настоящий момент - number one)
Анастасия
17 сен 2021
Все прекрасно, но обязательно надо предупреждать про тёплые вещи. Все замёрзли страшно! И это единственный минус спасибо!
Елена
4 сен 2021
Получили массу эмоций и впечатлений. Адреналин на крутых спусках/подъемах сменялся восхищением живописными видами. Побывали в таких местах, куда своим ходом никак не добраться. Водитель Олег и УАЗик - мощь! Спасибо за отлично проведенный день!
P. S. Рекомендуем однозначно, только волосы заплетайте потуже и очки с головными уборами закрепляйте)))
Дарья
31 авг 2021
Джип-тур позволяет увидеть красоты, до которых не доберёшься пешком, а долетишь на джипе. Будьте уверены, водитель домчит профессионально (а ещё очень весело). На пути встречается множество мест, от которых буквально захватывает дух.
Будьте готовы походить по каменному дну в Тихой бухте, если захотите купаться (и уточните у диспетчера, нужно ли будет переодеваться в джипе (не все водители разрешают сидеть в мокром купальнике)).
Любителям экстрима однозначно подойдёт эта экскурсия!
Е
31 июля 2021
Были на Джип-туре по окрестностям Феодосии. Места - очень красивые. Но хотелось бы больше информации от гида, конкретно по остановкам. Фотографии получаются прекрасные. В целом, мы довольны. Рекомендую.

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