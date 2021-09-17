Что вас ожидает

Подъем на гору Тепе-Оба. Первая часть маршрута пройдет с набором высоты: мы промчимся мимо развалин Генуэзской крепости и башни Джованни ди Скаффа — по дороге вы узнаете об этих достопримечательностях. А на вершине Тепе-Оба остановимся, чтобы с высоты полюбоваться видом на всю Феодосию.

Джиппинг по крымскому лесу. Следующий отрезок пути пролегает по лесной тропе: здесь вы увидите чашу Зибольда и откроете секрет её предназначения, рассмотрите купола РЛС. После полюбуемся Двуякорной бухтой и отправимся к поселку Орджоникидзе.

Купание в Тихой бухте. Лесные ландшафты Крыма сменятся приморскими — перед вами откроются виды бухты Провато и мыса Хамелеон, который до 20 раз за день меняет цвет. А в Тихой бухте у вас будет время стряхнуть дорожную пыль и окунуться в море.

В финале джиппинга через живописную Армутлукскую долину мы направимся к горе Клементьева и её смотровой площадке «Звездопад воспоминаний».

Организационные детали