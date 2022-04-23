Что вас ожидает

По эпохам города — на автомобиле

Сначала мы проедем по локациям в окрестностях Феодосии, которые позволят вам взглянуть на эпохи города в хронологическом порядке:

Ильинский маяк . Здесь поговорим о географии Феодосии, возникновении города и влиянии на него Античности. И конечно, оценим великолепный вид на залив.

. Здесь поговорим о географии Феодосии, возникновении города и влиянии на него Античности. И конечно, оценим великолепный вид на залив. Генуэзская крепость откроет средневековое прошлое города. Вы осмотрите остатки цитадели и старинных храмов, узнаете о периоде генуэзского владычества и пройдете следами первого европейца, посетившего Индию.

откроет средневековое прошлое города. Вы осмотрите остатки цитадели и старинных храмов, узнаете о периоде генуэзского владычества и пройдете следами первого европейца, посетившего Индию. Мечеть Муфти-Джами откроет для нас эпоху османского владычества. Также вы увидите место, где была продана в гарем турецкого султана прекрасная Роксалана.

Прогулка по этническим кварталам

Затем начнется пешеходная часть вашего знакомства с Феодосией. Я проведу вас по этническим кварталам, где соседствовали греки, армяне и караимы, покажу характерные здания и самый старый дом города. А после поднимемся на феодосийский Митридат и увидим весь город как на ладони.

Феодосия глазами Айвазовского

Не обойдем стороной и главную личность Феодосии — мариниста Ивана Айвазовского. В армянской слободке увидим дом художника, храм 13 века, где его крестили, венчали и отпевали. Разберемся, как с Айвазовским связаны порт и вокзал Феодосии. А финальной точкой станет картинная галерея И. К. Айвазовского.

Во время экскурсии, при желании, я сделаю для вас несколько снимков, так как увлекаюсь фотографией. А еще, чтобы лучше ощутить колорит города, мы сварим кофе в турке и выпьем его с восточными сладостями.

Организационные детали