Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского

Погрузиться в перипетии истории города, проехать по окрестностям и прогуляться по этно-кварталам

Индивидуальная
Феодосия — один из самых древних и многослойных городов России, и я помогу вам разобраться в переплетении его эпох и культур.

Мы поэтапно проследим историю города у Ильинского маяка, Генуэзской крепости и мечети Муфти-Джами.

Сварим кофе на турке и пройдем по этническим кварталам.

И конечно, поговорим о жизни легендарного федосийца, художника Ивана Айвазовского.
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
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Что вас ожидает

По эпохам города — на автомобиле

Сначала мы проедем по локациям в окрестностях Феодосии, которые позволят вам взглянуть на эпохи города в хронологическом порядке:

  • Ильинский маяк. Здесь поговорим о географии Феодосии, возникновении города и влиянии на него Античности. И конечно, оценим великолепный вид на залив.
  • Генуэзская крепость откроет средневековое прошлое города. Вы осмотрите остатки цитадели и старинных храмов, узнаете о периоде генуэзского владычества и пройдете следами первого европейца, посетившего Индию.
  • Мечеть Муфти-Джами откроет для нас эпоху османского владычества. Также вы увидите место, где была продана в гарем турецкого султана прекрасная Роксалана.

Прогулка по этническим кварталам

Затем начнется пешеходная часть вашего знакомства с Феодосией. Я проведу вас по этническим кварталам, где соседствовали греки, армяне и караимы, покажу характерные здания и самый старый дом города. А после поднимемся на феодосийский Митридат и увидим весь город как на ладони.

Феодосия глазами Айвазовского

Не обойдем стороной и главную личность Феодосии — мариниста Ивана Айвазовского. В армянской слободке увидим дом художника, храм 13 века, где его крестили, венчали и отпевали. Разберемся, как с Айвазовским связаны порт и вокзал Феодосии. А финальной точкой станет картинная галерея И. К. Айвазовского.

Во время экскурсии, при желании, я сделаю для вас несколько снимков, так как увлекаюсь фотографией. А еще, чтобы лучше ощутить колорит города, мы сварим кофе в турке и выпьем его с восточными сладостями.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит частично на автомобиле гида, частично пешком
  • Для экскурсии лучше выбрать удобную обувь, взять собой воду, в летний день головной убор, солнцезащитный крем
  • Прогулка начинается у музея А. С. Грина и заканчивается у картинной галереи И. К. Айвазовского
  • Дополнительных расходов не предполагается

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у дома-музея А.С. Грина
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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