Сначала мы проедем по локациям в окрестностях Феодосии, которые позволят вам взглянуть на эпохи города в хронологическом порядке:
Затем начнется пешеходная часть вашего знакомства с Феодосией. Я проведу вас по этническим кварталам, где соседствовали греки, армяне и караимы, покажу характерные здания и самый старый дом города. А после поднимемся на феодосийский Митридат и увидим весь город как на ладони.
Не обойдем стороной и главную личность Феодосии — мариниста Ивана Айвазовского. В армянской слободке увидим дом художника, храм 13 века, где его крестили, венчали и отпевали. Разберемся, как с Айвазовским связаны порт и вокзал Феодосии. А финальной точкой станет картинная галерея И. К. Айвазовского.
Во время экскурсии, при желании, я сделаю для вас несколько снимков, так как увлекаюсь фотографией. А еще, чтобы лучше ощутить колорит города, мы сварим кофе в турке и выпьем его с восточными сладостями.