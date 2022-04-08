Из Феодосии - в большое путешествие по Крыму

Севастополь, Балаклава, мыс Фиолент и «озеро-сердце» на авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
Приглашаю в насыщенное и невероятно живописное путешествие на целый день! Вы посетите знаковые места Севастополя и побываете в уютной Балаклаве, впечатлитесь романтичным мысом Фиолент и грандиозным Кадыковским карьером.

Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь интересным фактами об этих удивительных местах.
Из Феодосии - в большое путешествие по Крыму
Из Феодосии - в большое путешествие по Крыму
Из Феодосии - в большое путешествие по Крыму
Из Феодосии - в большое путешествие по Крыму
Из Феодосии - в большое путешествие по Крыму
Из Феодосии - в большое путешествие по Крыму
Из Феодосии - в большое путешествие по Крыму
Из Феодосии - в большое путешествие по Крыму
Из Феодосии - в большое путешествие по Крыму
Из Феодосии - в большое путешествие по Крыму
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Севастополя

Вы увидите главные достопримечательности города-героя: площадь адмирала Нахимова, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань. Пройдете по живописной набережной и полюбуетесь бескрайними морскими просторами. По желанию, также отправитесь на часовую прогулку на катере по Севастопольской бухте: рассмотрите с воды боевые корабли и подводные лодки Черноморского флота.

Фиолент, Балаклава и «озеро-сердце»

Мы оценим знаменитый мыс Фиолент и фотогеничный Кадыковский карьер, напоминающий по форме озеро в виде сердца. А поднявшись на смотровую площадку над Балаклавской бухтой, насладимся видами на море и скалистые обрывы. В самой Балаклаве заедем в один из уютных ресторанов на обед и, по желанию, заглянем в подземный военно-исторический музей.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед, морская прогулка в Севастополе — от 1000 руб. с человека, музей в Балаклаве — 700 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Феодосии

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньМыс Фиолент🗽ДостопримечательностиПо Крыму

Еще несколько похожих предложений в Феодосии

Большое винное путешествие из Феодосии
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Илья
5
1 отзыв
Большое винное путешествие из Феодосии
Узнать историю виноделия в Крыму, посетить винные подвалы Коктебеля и попробовать лучшее вино
8 500 за 1-4 чел.
«Богом данная»: обзорная экскурсия по Феодосии
2 часа
Групповая
Леонид
5
3 отзыва
«Богом данная»: обзорная экскурсия по Феодосии
Вас ждет любопытная экскурсия по живописной Феодосии
550 за 1 человека
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
13 часов
🚗 На машине
Для красивых фото
Роман
5
7 отзывов
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
За один день увидеть Сырные скалы, водопад Джур-Джур, храм-маяк и Долину привидений
12 500 за 1-3 чел.
Большой винный тур из Феодосии
8 часов
Индивидуальная
Илья
Нет отзывов
Большой винный тур из Феодосии
Солнечный Крым идеален для винного туризма - приглашаю вас
7 490 за 1-4 чел.
Путешествие в Керчь
12 часов
Индивидуальная
Олег
Нет отзывов
Путешествие в Керчь
Путешествие в Керчь - самый старый город России! В Керчи есть достопримечательности интересные любому путешественнику
17 900 за 1-4 чел.
Семь чудес Киммерии
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Илья
4.9
32 отзыва
Семь чудес Киммерии
Исследовать из Феодосии самые интересные места Крыма с эстетических и исторических ракурсов
7 800 за 1-4 чел.
Феодосия сквозь века
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Андрей
5
89 отзывов
Феодосия сквозь века
Увидеть главные места приморского города и узнать их историю на автомобильной экскурсии
6 500 за 1-6 чел.
По Богом Данной: историческая экскурсия по Феодосии
4 часа
Индивидуальная
Илья
Нет отзывов
По Богом Данной: историческая экскурсия по Феодосии
Вы погрузитесь в атмосферу древнего города которому уже 26 веков
4 500 за 1-7 чел.
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
10 часов
🚗 На машине
Для красивых фото
Роман
Нет отзывов
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Встретить утро среди облаков на главной вершине Крыма и сохранить на память профессиональные снимки
14 300 за 1-4 чел.
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Илья
5
4 отзыва
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку
Увидеть самый большой львиный прайд в Европе, покормить животных и узнать об их повадках
от 6 500 за 1-3 чел.
Тропа Грина: через горы к морю
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Екатерина
4.8
5 отзывов
Тропа Грина: через горы к морю
Увлекательная экскурсия-поход из Старого Крыма в Коктебель
1 650 за 1 человека
Гайд по Крыму: мгновения абсолютного счастья
5 дней
Авторский тур
WeGoTrip
Нет отзывов
Гайд по Крыму: мгновения абсолютного счастья
Мы написали для тебя гайд в формате pdf на 114 страниц
1 290 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Феодосии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Феодосии
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ