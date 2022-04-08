ежедневно в 08:00 и 18:00

Что вас ожидает

Горная прогулка верхом

На машине из Феодосии мы отвезем вас к месту старта прогулки. Здесь вы познакомитесь с лошадьми, пройдете инструктаж и в сопровождении инструктора отправитесь покорять горную вершину, от которой начинается гряда Южного берега Крыма. По пути с тропы будут открываться чудесные виды на всю Феодосию и залив Черного моря. А обогнув гору, с ее западного склона вы увидите Коктебель и потухший вулкан Кара-Даг: отличная панорама для фотосессии с лошадьми!

Маршруты для новичков и опытных наездников

Прогулка пройдет по одному из двух маршрутов — выбор зависит от вашего желания и умения держаться в седле:

Основной маршрут — для новичков и не только. Такая прогулка длится 1 час 45 минут, проходит в спокойном темпе. Если в группе есть дети, они едут на лошади в сопровождении пешего инструктора. Маршрут включает восхождение на гору Тепе-Оба через две смотровые площадки и лесные тропы.

— для новичков и не только. Такая прогулка длится 1 час 45 минут, проходит в спокойном темпе. Если в группе есть дети, они едут на лошади в сопровождении пешего инструктора. Маршрут включает восхождение на гору Тепе-Оба через две смотровые площадки и лесные тропы. Расширенный маршрут для уверенных наездников. Продолжительность такой прогулки — 2 часа 15 минут. Мы также восходим на гору Тепе-Оба через смотровые площадки и лесные тропы, но при этом едем в свободной форме с переходом на рысь и галоп.

Организационные детали