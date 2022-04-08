ежедневно в 08:00 и 18:00

На машине из Феодосии мы отвезем вас к месту старта прогулки. Здесь вы познакомитесь с лошадьми, пройдете инструктаж и в сопровождении инструктора отправитесь покорять горную вершину, от которой начинается гряда Южного берега Крыма. По пути с тропы будут открываться чудесные виды на всю Феодосию и залив Черного моря. А обогнув гору, с ее западного склона вы увидите Коктебель и потухший вулкан Кара-Даг: отличная панорама для фотосессии с лошадьми!
Прогулка пройдет по одному из двух маршрутов — выбор зависит от вашего желания и умения держаться в седле: