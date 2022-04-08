ежедневно в 08:00 и 18:00

Конная прогулка к вершине Тепе-Оба

Проехать верхом по окрестностям Феодосии, пообщаться с лошадьми и сделать отличные фото

Мини-группа
Крым с его горно-равнинными пейзажами просто создан для конных прогулок! Вы пройдете инструктаж, выберете понравившийся маршрут, а затем оседлаете лошадь и в мини-группе до 8 человек проедете по живописным тропам к вершине Тепе-Оба, любуясь заливом, панорамой Феодосии, горной грядой и потухшим вулканом.

И конечно, сделаете чудесные фотографии с животными.
Конная прогулка к вершине Тепе-Оба
Конная прогулка к вершине Тепе-Оба
Конная прогулка к вершине Тепе-Оба
Конная прогулка к вершине Тепе-Оба
Конная прогулка к вершине Тепе-Оба
Конная прогулка к вершине Тепе-Оба
Конная прогулка к вершине Тепе-Оба
Конная прогулка к вершине Тепе-Оба
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Горная прогулка верхом

На машине из Феодосии мы отвезем вас к месту старта прогулки. Здесь вы познакомитесь с лошадьми, пройдете инструктаж и в сопровождении инструктора отправитесь покорять горную вершину, от которой начинается гряда Южного берега Крыма. По пути с тропы будут открываться чудесные виды на всю Феодосию и залив Черного моря. А обогнув гору, с ее западного склона вы увидите Коктебель и потухший вулкан Кара-Даг: отличная панорама для фотосессии с лошадьми!

Маршруты для новичков и опытных наездников

Прогулка пройдет по одному из двух маршрутов — выбор зависит от вашего желания и умения держаться в седле:

  • Основной маршрут — для новичков и не только. Такая прогулка длится 1 час 45 минут, проходит в спокойном темпе. Если в группе есть дети, они едут на лошади в сопровождении пешего инструктора. Маршрут включает восхождение на гору Тепе-Оба через две смотровые площадки и лесные тропы.
  • Расширенный маршрут для уверенных наездников. Продолжительность такой прогулки — 2 часа 15 минут. Мы также восходим на гору Тепе-Оба через смотровые площадки и лесные тропы, но при этом едем в свободной форме с переходом на рысь и галоп.

Организационные детали

  • Трансфер из Феодосии и обратно входит в стоимость прогулки. Трансфер из курортных поселков оплачивается дополнительно.
  • На прогулке с вами будет инструктор из нашей команды
  • По желанию можно взять с собой угощения для лошадей — морковь, яблоки, сахар (кусковой)
  • Дети до 5 лет участвуют в прогулке бесплатно (сидят в седле вместе с родителем)
  • За 12 часов перед конной прогулкой запрещается употреблять спиртные напитки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Феодосии
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 08:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:00 и 18:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Феодосии

👥Групповые🐴Конные прогулки🧒Можно с детьми🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Феодосии

На джипах по окрестностям Феодосии
3 часа
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Илья
Нет отзывов
На джипах по окрестностям Феодосии
Приготовьтесь к насыщенному приключению с эффектными панорамами, перепадами высот
5 690 за 1-6 чел.
«Богом данная»: обзорная экскурсия по Феодосии
2 часа
Групповая
Леонид
5
3 отзыва
«Богом данная»: обзорная экскурсия по Феодосии
Вас ждет любопытная экскурсия по живописной Феодосии
550 за 1 человека
Феодосия сквозь века
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Андрей
5
89 отзывов
Феодосия сквозь века
Увидеть главные места приморского города и узнать их историю на автомобильной экскурсии
6 500 за 1-6 чел.
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
10 часов
🚗 На машине
Для красивых фото
Роман
Нет отзывов
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Встретить утро среди облаков на главной вершине Крыма и сохранить на память профессиональные снимки
14 300 за 1-4 чел.
Большой винный тур из Феодосии
8 часов
Индивидуальная
Илья
Нет отзывов
Большой винный тур из Феодосии
Солнечный Крым идеален для винного туризма - приглашаю вас
7 490 за 1-4 чел.
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
13 часов
🚗 На машине
Для красивых фото
Роман
5
7 отзывов
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
За один день увидеть Сырные скалы, водопад Джур-Джур, храм-маяк и Долину привидений
12 500 за 1-3 чел.
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
10 часов
Индивидуальная
Роман
Нет отзывов
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
Наше приключение начнется глубокой ночью: летом светает рано, поэтому нужно выехать еще
14 500 за 1-5 чел.
Вершины Эчкидага
6 часов
Мини-группа
Андрей
Нет отзывов
Вершины Эчкидага
Наверное, каждый хотел хоть раз в жизни почувствовать себя птицей и взглянуть на мир с высоты поднебесья
1 500 за 1 человека
Полет на параплане в Судаке с выездом из Феодосии
1 день 6 часов
🪂 На параплане
Авторский тур
Дина
Нет отзывов
Полет на параплане в Судаке с выездом из Феодосии
Вас ждет полет на параплане над Судаком
6 000 за 1 человека
Морская прогулка по Коктебельскому заливу
4 часа
Индивидуальная
Кирилл
Нет отзывов
Морская прогулка по Коктебельскому заливу
Полюбоваться завораживающими видами, искупаться в открытом море и провести время в душевной компании
15 000 за 1-5 чел.
Из Феодосии - в большое путешествие по Крыму
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Иван
Нет отзывов
Из Феодосии - в большое путешествие по Крыму
Севастополь, Балаклава, мыс Фиолент и «озеро-сердце» на авто-пешеходной экскурсии
18 000 за 1-4 чел.
По Богом Данной: историческая экскурсия по Феодосии
4 часа
Индивидуальная
Илья
Нет отзывов
По Богом Данной: историческая экскурсия по Феодосии
Вы погрузитесь в атмосферу древнего города которому уже 26 веков
4 500 за 1-7 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Феодосии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Феодосии
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ