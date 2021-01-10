18 отзывов оставили туристы

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Мозаика Феодосии

Сложить цельный и яркий образ города и проникнуться его многогранной историей на обзорной прогулке

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18 отзывов
ilya
ilya – Гид из Феодосии
Феодосия — город 🏙️, где руины Древнего Рима встречаются с постройками Османской империи, а богемные дворцы конца 19 века окружены пейзажами, вдохновившими Айвазовского.

На прогулке 👣 вам откроются все культурные слои города: от изящного фасада дачи «Милос» до рынка рабов и древних стен Генуэзской крепости.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии

Что вас ожидает

Феодосия в блеске 19 века
Наш маршрут начнется на обзорной площадке с чудесным видом на Феодосию: здесь я расскажу о зарождении города и именах, которые он сменил за тысячелетия своей истории 📖. Затем прогуляемся по проспекту Айвазовского — сосредоточению роскошных дач-дворцов рубежа 19 — 20 веков. Вы увидите изящные особняки, которые столетие назад были центром общественной и культурной жизни Феодосии: дачи «Вилла», «Стамболе», «Милос» и «Виктория». И, конечно, узнаете об их прежних владельцах: незаурядных фабрикантах и политиках, оставивших след в истории 📖 Крыма.

Следами Айвазовского
Ни один город 🏙️ не связан с именем великого мариниста так, как Феодосия. У Картинной галереи Айвазовского мы поговорим о детстве, становлении и творчестве легендарного художника, его пути к славе и жизни в городе. Увидим фонтан ⛲, названный в его честь, и посетим его могилу. Вы узнаете, откуда взялся творческий псевдоним мастера и почему именно Айвазовского можно считать главным меценатом Феодосии.

Распутать клубок эпох в Старом городе
Из начала 20 века мы отправимся в глубину истории 📖 Феодосии: ее итальянскую, генуэзскую, османскую и даже античную эпохи. Вы увидите оставленную генуэзцами башню Константина 14 века, поднимитесь на гору Митридат — высочайшую точку старой части города. Осмотрите наследие османов: единственную сохранившуюся в Феодосии мечеть Муфти Джами и рынок рабов «Кан», где продали легендарную Роксолану, ставшую любимой женой султана Сулеймана. А Генуэзская крепость Каффа откроет для вас новый уровень Феодосии, ведь в основе оборонительной постройки 14 века — стены времен Римской империи.

Начало и место завершения
🚩 Пр. Айвазовского, 47 Дача Стамболли (вход)
Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
ilya
ilya
В 2014 году началась история, которая изменила мою жизнь. Я приехал в Крым и даже не мог подумать о том, что решу остаться здесь жить! Сейчас я работаю проректором по воспитательной работе и старшим преподавателем кафедры общественных наук и социально-культурного сервиса Феодосийской финансово-экономической академии. Буду рад открыть для вас древнюю и многогранную Феодосию.
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18 отзывов оставили туристы

10 янв 2021
Замечательная экскурсия. Гид с хорошо поставленной речью. Уместные шутки. Глубокое знание материала и грамотно, интересно представленное повествование. Архивные фото Очень понравилось. Феодосия раскрылась как город с богатой историей с интересными людьми, проживающими в ней.
8 ноя 2020
Места города, неоднократно посещаемые ранее, открылись с новой стороны, благодаря рассказам Ильи, охватившим как события многовековой давности, так и последних десятилетий. Рекомендую всем, кто хочет узнать подробнее узнать историю Феодосии и ее знаменитых уроженцев во время неспешной прогулки.
7 ноя 2020
Илья, огромное спасибо Вам за экскурсию. Открыли с новой стороны Феодосию, много ярких и запоминающихся моментов! Отлично проведенная экскурсия, прошедшая на одном дыхании.
19 окт 2020
Большое спасибо Илье! Мы остались в восторге и от количества информации, и от ее подачи. Было и очень интересно, и весело.
19 окт 2020
Уже не первый раз берем экскурсии от Трипстера. Нравятся именно индивидуальные экскурсии, т. к. гид ведет рассказ именно для нас, можно сразу задать интересующий вопрос, темп экскурсии тоже подстраивается под нас. И в этот раз все было именно так. Илья отличный рассказчик: привел много исторических фактов, но при этом рассказ не был занудным, показал интересные архивные фотографии, ответил на наши вопросы. Три часа экскурсии прошли незаметно. Спасибо большое за интересный рассказ о Феодосии!
9 окт 2020
Замечательная экскурсия. Разноплановая, увлекательная. Великолепный гид!
20 сен 2020
Очень интересная, эмоционально окрашенная, насыщенная, включающая, экскурсия! Спасибо🙏
11 сен 2020
Гид Илья любит Феодосию. Обладает хорошими знаниями по истории. Дружелюбен, речь поставлена. Немного патриотически предвзят, от этого снижается академичность, но все равно интересно!
1 сен 2020
Мне понравилось.
27 авг 2020
Илья отличный рассказчик, экскурсия изумительная
23 авг 2020
Огромное спасибо Илье! Экскурсия была очень интересная . Время прошло незаметно, Феодосия для нас оказалась необычайно интересным городом с богатейшей историей. Илья- великолепный знаток и очень хороший рассказчик. Ничего пересказывать не буду- надо брать экскурсию, и вы полюбите этот город. Вас ждёт просто интеллектуальное наслаждение.
20 авг 2020
Очень понравилась экскурсия! Мы всегда в новых городах ищем именно пешие маршруты, так как интересно больше узнать о зданиях, тайных уголочках, куда туристов на автобусе не завезут. Очень рады, что нашли Илью. За три часа он рассказал столько всего и показал столько архивных фото, что трудно было поверить: все это - о небольшом городе. Советую!
15 авг 2020
Илья отлично провёл экскурсию. Получить проректора в качестве гида - большая удача. Богатые знания, легкая подача, интересные рассказы. Нам очень понравилось!
8 авг 2020
Захватывающее повествование ярких событий истории древнего города. Особенно приятно, что Илья-истинный патриот города, это всегда впечатляет. Интересно будет не только взрослым, но и детям.
31 июл 2020
Великолепная, интересная, насыщенная экскурсия! Замечательный гид, очень полная подача материала с показом фотографий объектов в разные времена. Маршрут экскурсии построен правильно, впечатления нарастают и внимание не теряется ни на минуту. Все прошло на "одном дыхании", 3, 5 часа и пройденные километры по городу Феодосии пролетели незаметно, только пожав руку нашему гиду по окончании экскурсии мы почувствовали усталость ))) Огромная благодарность Илье за его знания, эрудицию, погружение в материал, за желание его слушать еще и еще. СПАСИБО огромное. Обязательно воспользуемся вашими услугами в следующий раз, будем рекомендовать друзьям.
Ещё 3 отзыва

ilya проводит ещё 1 экскурсию

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