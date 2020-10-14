13 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Горы ⛰️ и вулканы Юго-Восточного Крыма

Рассматривая гору Узун-Сырт, или «Длинная спина», вы узнаете о редких аэродинамических условиях для полетов, благодаря которым она стала колыбелью отечественного планеризма. А затем оцените впечатляющие виды панорамы Коктебеля и потухшего вулкана Кара-Даг.

Тысячелетний храм и винная история 📖 края

По живописной горной дороге проедете мимо горного хребта Эчки-Дага, по Отузской и Айванской долинам в юго-восточном направлении — в Солнечную Долину, где посетите храм Святого Ильи и познакомитесь с его тысячелетней историей 📖. Осмотрите знаменитые подвалы винзавода «Архадерессе». Кроме того, по пути вам встретятся славные виноградники, которые станут поводом поговорить об истории 📖 виноградарства и виноделия на крымской земле.

Место силы и средневековая крепость

На загадочном мысе Меганом вы услышите о засекреченном объекте во времена СССР и месте силы, о воздействии которого давно ходят легенды. Прикоснувшись к мистике, двинетесь в сторону Судака, где откроете историю 📖 его главной достопримечательности 🏛️ — Судакской Генуэзской крепости — и поймете, в чем уникальность этого монументального сооружения.

Новый Свет — жемчужина Киммерии

В завершение вы побываете в необыкновенном крымском уголке, где полюбуетесь причудливыми формами окружающих гор ⛰️ и прибрежными скалистыми мысами, омываемыми водами трёх живописных бухт. Бухты отличаются фантастической формой и кажутся разноцветными, за что и получили названия — Зелёная, Синяя, Голубая. Я расскажу о заводе игристых вин, основанном князем Галициным более 120 лет назад, напитке, получившем Гран-при на всемирной выставке в Париже в 1900 году и особой странице жизни Нового Света. И, конечно, вы пройдете по Царской тропе, или Тропе Галицына, с которой открываются фантастические панорамы.

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