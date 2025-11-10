Мои заказы

Аренда яхты в Геленджике

Мы организуем для вас идеальное путешествие по самым красивым местам Черноморского побережья.

Наши профессионалы подберут лучший маршрут, обеспечат комфортный экипаж и сделают ваше путешествие незабываемым. Доверьте организацию своего отдыха нам, и вы останетесь довольны на все 100%. Мы знаем, как сделать ваше путешествие по-настоящему особенным.
Аренда яхты в Геленджике
Аренда яхты в Геленджике
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание водной прогулки

Доверьте организацию своего путешествия профессионалам! Достаточно обратиться к нам и мы подберем для вас маршрут по красивейшим местам Черноморского побережья. Мы знаем, как важно остаться довольным экипажем, командой и самим путешествием. С нами всё это вам обеспечено!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Все самые яркие и живописные места побережья
  • В зависимости от маршрута
Что включено
  • Чай и/или кофе
  • Удочки и снасти
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Революционная 30А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Геленджика

Похожие экскурсии из Геленджика

От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Пешая
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны дольменов Геленджика
На машине
4.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны дольменов Геленджика: путешествие в мир древности
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика
Пешая
5.5 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Активный хайкинг по Геленджику
Ищете новые впечатления? Этот тур покажет вам лучшие места Геленджика за один день. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь видами
Начало: У вашего дома
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Геленджике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Геленджике