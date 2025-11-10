Мы организуем для вас идеальное путешествие по самым красивым местам Черноморского побережья.
Наши профессионалы подберут лучший маршрут, обеспечат комфортный экипаж и сделают ваше путешествие незабываемым. Доверьте организацию своего отдыха нам, и вы останетесь довольны на все 100%. Мы знаем, как сделать ваше путешествие по-настоящему особенным.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание водной прогулкиДоверьте организацию своего путешествия профессионалам! Достаточно обратиться к нам и мы подберем для вас маршрут по красивейшим местам Черноморского побережья. Мы знаем, как важно остаться довольным экипажем, командой и самим путешествием. С нами всё это вам обеспечено!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Все самые яркие и живописные места побережья
- В зависимости от маршрута
Что включено
- Чай и/или кофе
- Удочки и снасти
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Революционная 30А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
