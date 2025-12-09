Водная прогулка
На сапборде с инструктором в Геленджике
Ищете активный отдых? Присоединяйтесь к нам на сапбординг в Геленджике! Отличная компания, морские виды и новые навыки ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
«Мы рассказываем как получить скидку на все сап-прогулки и прокат до конца сезона»
Расписание: ежедневно в 05:00 и 08:30
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
3000 ₽ за человека
Водная прогулка
Аренда яхты класса люкс
Индивидуальная прогулка на яхте в Геленджике подарит незабываемые эмоции. Насладитесь комфортом и морскими видами в компании до 10 человек
Начало: Центральный причал
«Аренда яхты для вашей компании до 10 человек»
Расписание: С мая по ноябрь, по договоренности
25 000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
К скале Парус - на квадроциклах
Насладитесь драйвом и великолепными видами на квадроциклах. Путешествие к скале Парус через реликтовый бор и пресное озеро
Начало: У вашего отеля в Геленджике
«Дополнительно вы можете взять в аренду камеру GoPro (1500 руб»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
22 500 ₽ за человека
Водная прогулка
Аренда яхты в Геленджике
Начало: Революционная 30А
9000 ₽ за всё до 10 чел.
