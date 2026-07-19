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Билет в Древний Рим - для всей семьи: тематический парк в Геленджике

Отдать детей в школу гладиаторов, посетить стойбище варваров и помаршировать в строю легионеров
Забудьте про обычные аттракционы — в нашем парке вас ждёт путешествие в эпоху Древнего Рима.

Вместе с актёрами вы окажетесь в античной крепости, пройдёте испытания в школе гладиаторов, заглянете в деревню варваров и даже сможете отправить детей на Имперский рудник. Но готовьтесь — в нашем интерактивном тематическом парке никто не останется просто зрителем!
Билет в Древний Рим - для всей семьи: тематический парк в Геленджике
Билет в Древний Рим - для всей семьи: тематический парк в Геленджике
Билет в Древний Рим - для всей семьи: тематический парк в Геленджике

Описание билета

За 1,5 часа вы успеете:

  • побывать в римской крепости, школе гладиаторов, деревне варваров, на арене для поединков и других тематических локациях
  • стать участниками иммерсивной программы с актёрами в образах легионеров, гладиаторов, рабовладельцев и варваров
  • пройти весёлые испытания и почувствовать себя настоящими жителями Древнего Рима
  • увидеть действующие копии древних боевых машин
  • по желанию поработать в гончарной мастерской, пострелять в античном тире или покорить скалодром
  • сделать яркие фотографии и пообщаться с персонажами

А ещё у нас открыт Имперский рудник — продайте детей в рабство, и они сами заработают себе вольную грамоту!

Наш парк находится в тени соснового леса, поэтому здесь приятно отдыхать даже в жаркий день.

Организационные детали

  • Парк находится в 5 км от центра Геленджика. Добраться до него вам нужно самостоятельно на автобусе или автомобиле. Есть бесплатная парковка
  • Мастер-классы и отдельные аттракционы оплачиваются дополнительно по желанию:
    — лепка на гончарном круге (без обжига, изделие вы сразу заберёте с собой) — 800 ₽ за чел.
    — скалодром (только для путешественников весом меньше 120 кг) — 500 ₽ за чел.
    — имперский рудник — 600 ₽ за чел.
    — античный тир — 600 ₽ за стрельбу из одного вида оружия
  • На территории работает пиццерия

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Детский с 6 до 13 лет1200 ₽
Взрослый с 13 лет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сухумском шоссе
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я соавтор проекта тематического парка развлечений в Геленджике.

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