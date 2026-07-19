Билет в Древний Рим - для всей семьи: тематический парк в Геленджике

Забудьте про обычные аттракционы — в нашем парке вас ждёт путешествие в эпоху Древнего Рима. Вместе с актёрами вы окажетесь в античной крепости, пройдёте испытания в школе гладиаторов, заглянете в деревню варваров и даже сможете отправить детей на Имперский рудник. Но готовьтесь — в нашем интерактивном тематическом парке никто не останется просто зрителем!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

За 1,5 часа вы успеете:

побывать в римской крепости, школе гладиаторов, деревне варваров, на арене для поединков и других тематических локациях

и других тематических локациях стать участниками иммерсивной программы с актёрами в образах легионеров, гладиаторов, рабовладельцев и варваров

в образах легионеров, гладиаторов, рабовладельцев и варваров пройти весёлые испытания и почувствовать себя настоящими жителями Древнего Рима

и почувствовать себя настоящими жителями Древнего Рима увидеть действующие копии древних боевых машин

по желанию поработать в гончарной мастерской , пострелять в античном тире или покорить скалодром

, пострелять в античном тире или покорить скалодром сделать яркие фотографии и пообщаться с персонажами

А ещё у нас открыт Имперский рудник — продайте детей в рабство, и они сами заработают себе вольную грамоту!

Наш парк находится в тени соснового леса, поэтому здесь приятно отдыхать даже в жаркий день.

Организационные детали