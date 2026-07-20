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Провёл экскурсии для 123 туристов

читать дальше уменьшить и прокачать на максимум способности в организации отдыха в море. И да, я действительно разбираюсь в яхтах и могу организовать всё, что угодно. Я мечтаю, чтобы каждый человек хотя бы раз в жизни вышел в море под парусами и прочувствовал на себе весь спектр удовольствий!

Я знаю про яхты всё. С 2017 года я занимаюсь организацией отдыха на яхтах. Мне посчастливилось поработать с разными яхтами в Сочи и в Таиланде, где я смогла повысить свой скилл