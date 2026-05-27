Несложный пеший маршрут к Белым скалам и Голубой бухте обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды на Чёрное море. Вы пройдёте сквозь зелень прибрежного леса, полюбуетесь величественными горами и руинами лестницы в 276 ступеней, а затем искупаетесь в чистых водах бухты.

Описание экскурсии

14:00 — встреча в центре Геленджика. К месту начала треккинга мы проедем на общественном транспорте около 30 минут

14:40 — институт океанологии им. П. П. Ширшова. Пройдём через его территорию и поговорим о том, что институт сделал для города

16:00 — Белые скалы, обрывистые и светлые, как снег. В хорошую погоду с них можно рассмотреть Новороссийск, Мысхако и гору Колдун

16:20 — живописная разрушенная лестница к морю. К сожалению, её смыло оползнем, но здесь ещё можно сделать красивые фото

16:30 — купание в Голубой бухте. Мы пройдём через несколько скальных щелей и побываем на диком пляже, где при желании можно искупаться в открытом море

17:00 — обратный путь в Геленджик

Вы услышите интересные факты о Белых скалах и Голубой бухте. Узнаете, как они превратились из малоизвестных достопримечательностей в популярные места для отдыха, сохранив при этом первозданную красоту.

Организационные детали