Треккинг к Белым скалам и Голубой бухте Геленджика
С купанием в море и живописными фото возле разрушенной лестницы
Несложный пеший маршрут к Белым скалам и Голубой бухте обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды на Чёрное море.
Вы пройдёте сквозь зелень прибрежного леса, полюбуетесь величественными горами и руинами лестницы в 276 ступеней, а затем искупаетесь в чистых водах бухты.
Описание экскурсии
14:00 — встреча в центре Геленджика. К месту начала треккинга мы проедем на общественном транспорте около 30 минут
14:40 — институт океанологии им. П. П. Ширшова. Пройдём через его территорию и поговорим о том, что институт сделал для города
16:00 — Белые скалы, обрывистые и светлые, как снег. В хорошую погоду с них можно рассмотреть Новороссийск, Мысхако и гору Колдун
16:20 — живописная разрушенная лестница к морю. К сожалению, её смыло оползнем, но здесь ещё можно сделать красивые фото
16:30 — купание в Голубой бухте. Мы пройдём через несколько скальных щелей и побываем на диком пляже, где при желании можно искупаться в открытом море
17:00 — обратный путь в Геленджик
Вы услышите интересные факты о Белых скалах и Голубой бухте. Узнаете, как они превратились из малоизвестных достопримечательностей в популярные места для отдыха, сохранив при этом первозданную красоту.
Организационные детали
К месту начала треккинга добираемся на общественном транспорте — проезд входит в стоимость
На маршруте есть спуски и несложные подъёмы. Длина в одну сторону — 3 км
Треккинг рассчитан на взрослых и детей от 7 лет со средней физической подготовкой
С вами будет сертифицированный гид из нашей команды
в среду и воскресенье в 14:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автостанции
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 370 туристов
Открываем Геленджик с душой и искренностью!
Организуем живые, насыщенные, незабываемые экскурсии — не просто по точкам, а по тайнам, легендам и сердцу города.
За годы пути мы собрали тысячи впечатлений, сотни историй читать дальшеуменьшить
и бесценный опыт. Знаем каждый закоулок, каждый мост, каждый древний камень — и готовы поделиться ими с вами, как с близкими.
Покажем Геленджик не как туристическую карту, а как дом с тёплым порогом, пахнущий морем, травами и преданиями. Вы услышите шёпот волн, узнаете тайны гор, почувствуете ритм кавказской земли.
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии на «Треккинг к Белым скалам и Голубой бухте Геленджика»