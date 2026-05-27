Проведите незабываемый вечер в открытом море! На борту — вино, игристое, лёгкие закуски, музыка и профессиональный фотограф, который поймает вас в объектив с лучших ракурсов. Вам останется только наслаждаться моментом и создавать воспоминания.
Описание фото-прогулки
Старт с набережной
Отчаливаем от самой длинной набережной России. И поднимаем первые бокалы.
Тонкий и Толстый мысы
Расстояние между ними ровно одна морская миля, и это уникальный кадр: вы видите оба мыса одновременно. А также — знаменитый аквапарк «Золотая бухта» и белоснежный Старый маяк 1897 года. В этот момент начинается работа профессионала. На каждую девушку — 10 минут на индивидуальное фото (этого будет достаточно, чтобы сказать «Стоп! Снято»).
Открытое море
Музыка, закуски (сыр, снеки, оливки), танцы. Морской бриз и встречи с морскими обитателями — дельфинами. Если позволит погода, подойдём к черноморским скалам.
Финал на закате
Возвращаемся с видами на огни Геленджика под рассказы капитана о местных легендах, навигации, морских традициях и экосистеме.
Организационные детали
- В стоимость входит: аренда яхты на 2 часа, белое вино (2 шт.) и игристое (2 шт.), лёгкие закуски (сырная тарелка, снеки, оливки), фотосопровождение
- Дополнительные алкогольные напитки — от 1500 ₽ за бутылку. Также вы можете взять на борт свои
- Оригиналы фото вы получите сразу после прогулки
- Перед стартом проводится инструктаж по безопасности, на судне есть спасательные жилеты на каждого участника
- С вами будут капитан и фотограф из нашей команды
в субботу в 17:00
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного причала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1609 туристов
Я — сомелье, и моя особая страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с упором на безупречную организацию: от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём не заботились. Также
