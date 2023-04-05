Джанхот и скала Парус

Групповая экскурсия в Геленджик: посетите Скалу Парус и узнайте ее историю

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Ответы на вопросы
Здесь нет массового туризма, южная красота не омрачена современной инфраструктурой.

Зато можно насладиться чистейшим морем без толп туристов, умопомрачительным ароматом сосен, и уединенные дикие побережья.
Джанхот и скала Парус
Джанхот и скала Парус
Джанхот и скала Парус
Джанхот и скала Парус
Джанхот и скала Парус
Джанхот и скала Парус
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Что вас ожидает:

  • Хутор Джанхот
  • Музей Короленко
  • Скала Парус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Первозданная живописная природа.
  • По прибытию у вас будет возможность прогуляться, осмотреться вокруг, проникнуться южным колоритом. Хутор Джанхот славится первозданной живописной природой. Дом-музей Короленко — это бывшая дача писателя, которую возвели по его собственным чертежам, так таланту понравилась природа Джанхота. Уютное двухэтажное здание сегодня превратили в музей. Дом из белого камня с резными беседками и белоснежными верандами в красивом горном ущелье поражает.
  • Но последняя точка экскурсии самая яркая — скала Парус. Это нерукотворный памятник природы. Широкая и высокая скала 25 метров в высоту и 20 метров в ширину, толщиной всего в метр! Это восхитительно! Природное чудо посещают тысячи туристов, все хотят посмотреть и сфотографировать эту красоту.

Важная информация:

Необходимо взять с собой: питьевую воду, напитки, легкий перекус, куртку или ветровку в зависимости от сезона, головной убор. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Круглогодично

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
  • Опытный экскурсовод
  • Страхование
Что не входит
  • Билет в музей Короленко:
  • Взрослый — 350 руб.
  • Детский — 250 руб.
  • Детям до 6 лет бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Кирова 12 или другая остановка по запросу
Завершение: ул. Кирова 12
Когда и сколько длится?
Когда: Круглогодично
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Необходимо взять с собой: питьевую воду
  • Напитки
  • Легкий перекус
  • Куртку или ветровку в зависимости от сезона
  • Головной убор. Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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