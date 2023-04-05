Групповая экскурсия в Геленджик: посетите Скалу Парус и узнайте ее историю
Здесь нет массового туризма, южная красота не омрачена современной инфраструктурой.
Зато можно насладиться чистейшим морем без толп туристов, умопомрачительным ароматом сосен, и уединенные дикие побережья.
Зато можно насладиться чистейшим морем без толп туристов, умопомрачительным ароматом сосен, и уединенные дикие побережья.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Хутор Джанхот
- Музей Короленко
- Скала Парус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Первозданная живописная природа.
- По прибытию у вас будет возможность прогуляться, осмотреться вокруг, проникнуться южным колоритом. Хутор Джанхот славится первозданной живописной природой. Дом-музей Короленко — это бывшая дача писателя, которую возвели по его собственным чертежам, так таланту понравилась природа Джанхота. Уютное двухэтажное здание сегодня превратили в музей. Дом из белого камня с резными беседками и белоснежными верандами в красивом горном ущелье поражает.
- Но последняя точка экскурсии самая яркая — скала Парус. Это нерукотворный памятник природы. Широкая и высокая скала 25 метров в высоту и 20 метров в ширину, толщиной всего в метр! Это восхитительно! Природное чудо посещают тысячи туристов, все хотят посмотреть и сфотографировать эту красоту.
Важная информация:Необходимо взять с собой: питьевую воду, напитки, легкий перекус, куртку или ветровку в зависимости от сезона, головной убор. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Круглогодично
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Опытный экскурсовод
- Страхование
- Что не входит
- Билет в музей Короленко:
- Взрослый — 350 руб.
- Детский — 250 руб.
- Детям до 6 лет бесплатно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Кирова 12 или другая остановка по запросуЗавершение: ул. Кирова 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: КруглогодичноЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой: питьевую воду
- Напитки
- Легкий перекус
- Куртку или ветровку в зависимости от сезона
- Головной убор. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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