Эта программа — для любителей красоты и эстетики. Усадьба расположена у подножия Маркхотского хребта на высоте 150-180 метров над уровнем моря.
В этом живописном месте один из основателей винодельни Алексей Толстой совместно с братом Сергеем создают уникальные терруарные вина. На экскурсии вы не только попробуете лучшие сорта, но и окунётесь в нюансы производства.
В этом живописном месте один из основателей винодельни Алексей Толстой совместно с братом Сергеем создают уникальные терруарные вина. На экскурсии вы не только попробуете лучшие сорта, но и окунётесь в нюансы производства.
Описание экскурсии
Запоминающаяся дорога до виноградников Дорога до виноградника откроет перед вами удивительные пейзажи. По дороге гид расскажет о нашей местности, климате, упомянет историю Геленджика. По пути мы посетим Андреевский парк — одну из лучших смотровых в городе. На территории также есть собор Андрея Первозванного и храм Иоанна Златоуста — по желанию можем их посетить. Там же находится озеро с красноухими черепахами и розами. Усадьба Маркотх На территории вы увидите пышные виноградники, познакомитесь с процессами производства и хранения вин. Полюбуетесь видом на гору Верблюд — самую низкую часть Маркхотского хребта, где именно происходит концентрация ветров, которые устремляются на виноградник, обеспечивая круглогодичную продуваемость. Вы узнаете о древних традициях местного виноделия и о российском виноделии, его особенностях, терруаре и сортах виноград, а также о популярных сортах винограда в советское время и сейчас. По окончании экскурсии сможете приобрести понравившиеся вам вина. Важная информация:
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Андреевский парк
- Усадьба Маркотх
- Вид на гору Верблюд
Что включено
- Трансфер на автомобиле Toyota
- Услуги гида
- Сет из шести вин и закуски (сыр и гриссини)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии вы утверждаете с организатором до внесения предоплаты
Завершение: Г. Геленджик, центральная площадь, Белая невесточка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии из Геленджика
Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
12 ноя в 09:30
13 ноя в 09:30
12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный винный день в Геленджике: путешествие по винодельням
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
Сегодня в 08:00
12 ноя в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.