Запоминающаяся дорога до виноградников Дорога до виноградника откроет перед вами удивительные пейзажи. По дороге гид расскажет о нашей местности, климате, упомянет историю Геленджика. По пути мы посетим Андреевский парк — одну из лучших смотровых в городе. На территории также есть собор Андрея Первозванного и храм Иоанна Златоуста — по желанию можем их посетить. Там же находится озеро с красноухими черепахами и розами. Усадьба Маркотх На территории вы увидите пышные виноградники, познакомитесь с процессами производства и хранения вин. Полюбуетесь видом на гору Верблюд — самую низкую часть Маркхотского хребта, где именно происходит концентрация ветров, которые устремляются на виноградник, обеспечивая круглогодичную продуваемость. Вы узнаете о древних традициях местного виноделия и о российском виноделии, его особенностях, терруаре и сортах виноград, а также о популярных сортах винограда в советское время и сейчас. По окончании экскурсии сможете приобрести понравившиеся вам вина. Важная информация:

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.