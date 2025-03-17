Познакомьтесь с Геленджиком — живописным городом-курортом! На прогулке я расскажу историю Черноморского побережья Западного Кавказа от древности до сегодняшнего дня. Вы увидите маяк 19 века и разгадаете тайну «Белой невесты».
Узнаете, где был первый кафедральный собор и почему на Лермонтовском бульваре когда-то теряли штаны.
Узнаете, где был первый кафедральный собор и почему на Лермонтовском бульваре когда-то теряли штаны.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Мы прогуляемся от центральной площади в сторону старого створного маяка конца 19 века. По дороге вы увидите памятник Лермонтову и узнаете, чем он занимался в Геленджике. Я раскрою тайну «Белой невесты» и расскажу, откуда начиналась операция «Море» в 1943 году для освобождения Новороссийска.
Вы узнаете, где раньше находились морской вокзал, легендарная гостиница «Центральная» и первый кафедральный собор города. А на Лермонтовском бульваре я поделюсь, как раньше здесь можно было потерять свои штаны.
Организационные детали
- Экскурсия начинается на Центральной площади и заканчивается на улице Маячной
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваш гид в Геленджике
Провёл экскурсии для 749 туристов
Меня зовут Алик, я уже давно живу в Геленджике и очень его люблю. Я вас познакомлю с городом, его окрестностями и ближайшим локациям. Могу провести треккинг-туры, винные туры и организоватьЗадать вопрос
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