Познакомьтесь с Геленджиком — живописным городом-курортом! На прогулке я расскажу историю Черноморского побережья Западного Кавказа от древности до сегодняшнего дня. Вы увидите маяк 19 века и разгадаете тайну «Белой невесты». Узнаете, где был первый кафедральный собор и почему на Лермонтовском бульваре когда-то теряли штаны.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Мы прогуляемся от центральной площади в сторону старого створного маяка конца 19 века. По дороге вы увидите памятник Лермонтову и узнаете, чем он занимался в Геленджике. Я раскрою тайну «Белой невесты» и расскажу, откуда начиналась операция «Море» в 1943 году для освобождения Новороссийска.

Вы узнаете, где раньше находились морской вокзал, легендарная гостиница «Центральная» и первый кафедральный собор города. А на Лермонтовском бульваре я поделюсь, как раньше здесь можно было потерять свои штаны.

Организационные детали