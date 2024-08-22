Откройте для себя Геленджик с новой стороны на индивидуальной фотоэкскурсии.Прогулка включает посещение исторических и культурных достопримечательностей, таких как скульптура "Ассоль", фонтан "Исторический" и скульптурная композиция "Семья акул". Узнайте о значении

маяков, истории города и его роли в ВОВ. Фотограф подскажет, как принять лучшие позы, чтобы ваши снимки получились идеальными. Программа подходит для взрослых и детей с 6 лет, а фотографии будут готовы уже на следующий день

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Передний створный маяк со 130-летней историей. Он совершенно не похож на традиционную маячную башню. Это двухэтажное здание построено в стиле модерн с нарядной отделкой

со 130-летней историей. Он совершенно не похож на традиционную маячную башню. Это двухэтажное здание построено в стиле модерн с нарядной отделкой Скульптура «Старый маячник» — единственный в России памятник, воздвигнутый в честь смотрителей маяка

— единственный в России памятник, воздвигнутый в честь смотрителей маяка Скульптура «Ассоль» . Символично спуститься к морю именно здесь и постараться разглядеть Алые паруса!

. Символично спуститься к морю именно здесь и постараться разглядеть Алые паруса! Танцевальная площадка перед отелем «Приморье» . А здесь мы предложим вам сделать несколько «па» в сторону прошлого, ведь именно сюда молодые люди Геленджика бегали на танцы в советское время

. А здесь мы предложим вам сделать несколько «па» в сторону прошлого, ведь именно сюда молодые люди Геленджика бегали на танцы в советское время Белоснежная Арка любви — один из самых узнаваемых символов Геленджика, который открывает вход на Лермонтовский бульвар

— один из самых узнаваемых символов Геленджика, который открывает вход на Лермонтовский бульвар Скульптура «Маэстро» , подтверждающая, что возраст таланту не помеха

, подтверждающая, что возраст таланту не помеха Белая Невесточка — неофициальный символ Геленджика. Существует красивая легенда, повествующая о девушке по имени Геленджик, которая спасла жителей своего поселения. Расскажем вам её подробнее

— неофициальный символ Геленджика. Существует красивая легенда, повествующая о девушке по имени Геленджик, которая спасла жителей своего поселения. Расскажем вам её подробнее Фонтан «Исторический» в Первомайском сквере . Здесь можно узнать, что было на этой территории в древние времена, когда возник город, как стал курортом, как развивался, какой вклад внёс во время ВОВ и что думает про Геленджик В. В. Путин

. Здесь можно узнать, что было на этой территории в древние времена, когда возник город, как стал курортом, как развивался, какой вклад внёс во время ВОВ и что думает про Геленджик В. В. Путин Фонтан «Влюблённые сердца». Он установлен на месте, где согласно легенде девушки высматривали корабли, на которых возвращались домой их любимые

Также вы увидите бинокль, смотрящий на бухту, и скульптурную композицию «Семья акул», заглянете в популярную кофейню «Кофе. Кошка. Мандельштам», погуляете по песчаному пляжу с арт-скамейками и пирсом.

По пути гид-фотограф расскажет:

Как переводится название города и какие невесты были в прошлом

Чем закончился приезд Николая I

Какое достижение представил Геленджик на всесоюзной выставке ВДНХ

Какую роль сыграли дачники в превращении пыльного селения Геленджик в цветущий сад

Какую роль играют маяки и какие знаменитости в разные времена посещали город

Не переживайте, если вы не умеете позировать: наш фотограф подскажет, как принять самые выгодные позы! До встречи в Геленджике!

Организационные детали