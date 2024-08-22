Откройте для себя Геленджик с новой стороны на индивидуальной фотоэкскурсии.
Прогулка включает посещение исторических и культурных достопримечательностей, таких как скульптура "Ассоль", фонтан "Исторический" и скульптурная композиция "Семья акул". Узнайте о значении
Прогулка включает посещение исторических и культурных достопримечательностей, таких как скульптура "Ассоль", фонтан "Исторический" и скульптурная композиция "Семья акул". Узнайте о значении
5 причин купить эту прогулку с фотографом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
- Передний створный маяк со 130-летней историей. Он совершенно не похож на традиционную маячную башню. Это двухэтажное здание построено в стиле модерн с нарядной отделкой
- Скульптура «Старый маячник» — единственный в России памятник, воздвигнутый в честь смотрителей маяка
- Скульптура «Ассоль». Символично спуститься к морю именно здесь и постараться разглядеть Алые паруса!
- Танцевальная площадка перед отелем «Приморье». А здесь мы предложим вам сделать несколько «па» в сторону прошлого, ведь именно сюда молодые люди Геленджика бегали на танцы в советское время
- Белоснежная Арка любви — один из самых узнаваемых символов Геленджика, который открывает вход на Лермонтовский бульвар
- Скульптура «Маэстро», подтверждающая, что возраст таланту не помеха
- Белая Невесточка — неофициальный символ Геленджика. Существует красивая легенда, повествующая о девушке по имени Геленджик, которая спасла жителей своего поселения. Расскажем вам её подробнее
- Фонтан «Исторический» в Первомайском сквере. Здесь можно узнать, что было на этой территории в древние времена, когда возник город, как стал курортом, как развивался, какой вклад внёс во время ВОВ и что думает про Геленджик В. В. Путин
- Фонтан «Влюблённые сердца». Он установлен на месте, где согласно легенде девушки высматривали корабли, на которых возвращались домой их любимые
Также вы увидите бинокль, смотрящий на бухту, и скульптурную композицию «Семья акул», заглянете в популярную кофейню «Кофе. Кошка. Мандельштам», погуляете по песчаному пляжу с арт-скамейками и пирсом.
По пути гид-фотограф расскажет:
- Как переводится название города и какие невесты были в прошлом
- Чем закончился приезд Николая I
- Какое достижение представил Геленджик на всесоюзной выставке ВДНХ
- Какую роль сыграли дачники в превращении пыльного селения Геленджик в цветущий сад
- Какую роль играют маяки и какие знаменитости в разные времена посещали город
Не переживайте, если вы не умеете позировать: наш фотограф подскажет, как принять самые выгодные позы! До встречи в Геленджике!
Организационные детали
- На следующий день после прогулки вы получите все фото (100+ снимков) в цветокоррекции ссылкой на почту для скачивания архива
- Ретушь понравившейся фотографии оплачивается отдельно — 150 ₽/шт
- Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет
- Можно провести прогулку для большего количества участников — стоимость уточняйте в переписке
- Фотопрогулку проведу я или другой опытный фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Маячной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 235 туристов
Всем привет! Мы, Екатерина и Елена, команда профессионалов: гид-экскурсовод и фотограф, а также просто душевные люди! С нами вы почувствуете себя комфортно в любом месте. В дружеской атмосфере мы неЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
22 авг 2024
Прекрасная экскурсия, много красивых фотографий получилось. Зашли в прекрасное тематическое кафе, попили вкусный кофе со свежими пирожными, сделали памятные фото. Погуляли по тонкому мысу, не были там, хотя уже была экскурсия по г. Геленджику. Завершили наше прибывание замечательной красивой экскурсией. Фото получили, все довольны. Спасибо большое Екатерине.
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