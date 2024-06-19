Фотосессии в Геленджике с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Геленджике, цены от 6 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Геленджика
На машине
1 отзыв
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка Абрау-Дюрсо из Геленджика: искусство, природа и история
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с профессиональным фотографом, который сохранит ваши воспоминания
31 июл в 09:30
1 авг в 09:30
10 400 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия по Геленджику
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотоэкскурсия по Геленджику
Получить тёплые воспоминания и эффектные фото на прогулке по самым красивым уголкам города
Начало: На Маячной улице
«Фотопрогулку проведу я или другой опытный фотограф из нашей команды»
Завтра в 08:30
30 июл в 08:30
7 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
На машине
скидка
10%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
За лучшими воспоминаниями из отпуска - в дружеской компании гида-фотографа
«Перед прогулкой обсудим детали фотосессии»
Завтра в 08:00
29 июл в 08:00
70006 300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    19 июня 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Геленджика
    Воспользовались услугами Марии на экскурсии в Абрау. Добрались на комфортном авто, по дороге Мария рассказывала про Новороссийск. В Абрау посетили
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    несколько красивых локаций, где Мария провела съёмку, прогулялись по основным достопримечательностям и по окончании были доставлены домой. В конце дня получили отсняты фото, очень красивые. Прогулкой довольны, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Геленджика
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  3. Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Грозовые ворота
  4. Дольмены Жане
  5. Пшадские водопады
  6. Шато де Талю
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Район Толстого Мыса
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июле 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 6 300 до 10 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Геленджика, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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