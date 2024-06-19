читать дальше несколько красивых локаций, где Мария провела съёмку, прогулялись по основным достопримечательностям и по окончании были доставлены домой. В конце дня получили отсняты фото, очень красивые. Прогулкой довольны, рекомендую.

Воспользовались услугами Марии на экскурсии в Абрау. Добрались на комфортном авто, по дороге Мария рассказывала про Новороссийск. В Абрау посетили