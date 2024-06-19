5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка Абрау-Дюрсо из Геленджика: искусство, природа и история
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с профессиональным фотографом, который сохранит ваши воспоминания
31 июл в 09:30
1 авг в 09:30
10 400₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотоэкскурсия по Геленджику
Получить тёплые воспоминания и эффектные фото на прогулке по самым красивым уголкам города
Начало: На Маячной улице
«Фотопрогулку проведу я или другой опытный фотограф из нашей команды»
Завтра в 08:30
30 июл в 08:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
За лучшими воспоминаниями из отпуска - в дружеской компании гида-фотографа
«Перед прогулкой обсудим детали фотосессии»
Завтра в 08:00
29 июл в 08:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина19 июня 2024Воспользовались услугами Марии на экскурсии в Абрау. Добрались на комфортном авто, по дороге Мария рассказывала про Новороссийск. В Абрау посетили
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Фотопрогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июле 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 6 300 до 10 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Геленджика, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024