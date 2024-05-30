1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
«Сначала перед вами предстанут новые курортные районы: вы окажетесь на секретных обзорных площадках, увидите лучшие пляжи Геленджика, встретите «Даму с собачкой» на набережной и прогуляетесь по центральному причалу»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
«Вы погуляете по ухоженной набережной озера Абрау и по арт-парку с интересными инсталляциями»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
9 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по набережной Геленджика с историческими рассказами
Откройте вечерний Геленджик в уютной атмосфере променада, наслаждаясь историческими рассказами и морским бризом
Начало: В районе Толстого Мыса
«Чтобы ощутить это, мы совершим приятный променад по набережной, любуясь морскими пейзажами и городскими достопримечательностями»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
Историческая экскурсия по местам боевой, морской и трудовой славы города, которым гордится Россия
Начало: От вашего отеля
«А на набережной увидите монумент отцам-основателям города, благодаря которым военное укрепление получило статус стратегически важного центра с большим будущим»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
«Здесь и пицундские сосны, как отдельная достопримечательность, и нарядные набережные, и старые сохранившиеся постройки — ведь курорту почти 200 лет»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города
Начало: Из места проживания гостя
«Роскошная набережная и центральная площадь»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Прогулка по винным барам Геленджика: вкус и традиции
Погрузитесь в мир виноделия Геленджика, открывая лучшие вина и секреты их создания в компании единомышленников
Начало: На набережной
«Мы прогуляемся по прекрасной набережной Геленджика, зайдём минимум в 3 бара-представителя виноделен черноморского побережья и попробуем лучшие образцы»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
2 490₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
«В центре набережной сфотографируемся у главного символа города — скульптуры Белая невеста»
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
«🎉 Вечером мы посетим винный магазин и в 21:00 займем места на набережной, чтобы насладиться шоу поющих фонтанов — это водная феерия цвета и света на фоне ночного неба»
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Абрау-Дюрсо из Геленджика: вкус приключений и вина
Вас ждет увлекательное путешествие по винным традициям Абрау с дегустацией и живописными видами
«Добравшись до уютного курорта, мы пройдем по центру Абрау и площади Александра II, посетим храм Ксении Петербужской, насладимся видами озера с набережной и, если захотите, отправимся на водную прогулку на лодках или электроходе»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила30 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
- ССветлана7 мая 2024Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы сами никогда бы не
- ППолина5 мая 2024Экскурсия была очень интересной, не смотря на длительность маршрута понравилось и детям и главное собаке.
- ZZaitseva29 апреля 2024Посетили данную экскурсию в конце апреля, остались очень довольны- Екатерина рассказала много интересного о городе, показала несколько очень милых мест, три часа пролетели незаметно. Рекомендую!
- ЕЕкатерина21 апреля 2024Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от знакомства с городом Новороссийском. Большое спасибо, желаем дальнейших успехов. Рекомендуем к посещению.
- ЕЕлена16 апреля 2024Путешествие с Аликом по Геленджику и окрестностям потрясающе. Хорошо спланированное перемещение по отличным точкам локации комфортно и неутомительно, информация воспринимается легко. Рекомендую к посещению. Алик, спасибо большое за прекрасное начало нашего отпуска.
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили полное представление о городе
- ЮЮлия11 марта 2024Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось! Всем рекомендуем!
- ИИрина7 января 2024Это был лучший день, лучшее сопровождение. Николай, лучший из гидов с момента знакомства и до завершения экскурсии. Он окружил нас вниманием, заботой.
- ИИрина7 января 2024Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Набережная»
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Сейчас в Геленджике в категории "Набережная" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2 490 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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