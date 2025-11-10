Гора Нексис, находящаяся в окрестностях курорта, привлекает туристов не только своими живописными пейзажами, но и богатым разнообразием флоры и фауны. Это замечательное приключение для любителей природы, активного отдыха и древних дольменов.
Описание экскурсии
Стартовая точка: Сбор по домам в Геленджике и Дивноморском - трансфер. Старт маршрута Подъём на гору Нексис. Начало подъёма к подножию горы, что может занять около 40-50 минут. На этом этапе туристы уже могут насладиться красивыми видами и разнообразием средиземноморской растительности: лиственные леса, цветущие травы и различные кустарники. Смотровая площадка. После 30-40 минут подъема вы достигнете первой смотровой площадки, откуда открывается великолепный вид на Геленджик, с. Дивноморское и Черное море и карьер по добыче Мергеля. На этом этапе можно сделать небольшую остановку, чтобы запечатлеть моменты на фото и насладиться окружающей природой. Продолжаем путь Дольмен Солнечный и дольмен Лунный. До 1917 года здесь находилось более 40 дольменов, она считалась священной. Но из-за добычи мергеля и строительства Царской дороги почти всё разрушили — сохранилось только два: «мужской» Солнечный и «женский» Лунный Спуск также занимает около 30 минут. По пути можно сделать остановку на тех же смотровых площадках, для повторного наслаждения видами. По пути поговорим о тайнах, легендах дольменов и версиях их происхождения — от обычных до самых невероятных. Вы познакомитесь с небольшой историей местности. Возвращение в Геленджик. После завершения прогулки возврат в стартовую точку. Вся поездка занимает от 4 до 5.5 часов - в зависимости от скорости движения нашей с вами группы. Важная информация: Организационные детали:
Поход проводится сертифицированным гидом • Необходима средняя физическая подготовка • Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет • На маршруте есть спуски и подъёмы: Длина маршрута в одну сторону 3 км.
VIP-тур ежедневно в 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Нексис
- Смотровая на высоте 395 м
- Солнечный дольмен
- Лунный дольмен
- Панорамные виды карьер Мергеля
- Панорамные виды на Дивноморск
- Панорамные виды на много гор
Что включено
- Сертифицированный инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
Завершение: Ул. Садовая, д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: VIP-тур ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
