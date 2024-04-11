Индивидуальная
до 1 чел.
Мегалиты на горе Нексис
Отправляйтесь в уникальное путешествие на гору Нексис. Откройте для себя древние мегалиты и насладитесь видами Геленджика с высоты 500 метров
Начало: Место жительства клиента
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 12 чел.
Треккинг на гору Нексис
Погрузитесь в атмосферу приключений на горе Нексис. Откройте для себя уникальные пейзажи и древние дольмены в компании сертифицированного гида
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
Расписание: Четверг в 14:00
Сегодня в 14:00
10 июл в 14:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия на гору Нексис
Откройте для себя живописные пейзажи горы Нексис и древние дольмены. Увлекательное путешествие для любителей природы и истории в Геленджике
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
Расписание: VIP-тур ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна11 апреля 2024Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Гора Нексис»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июле 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Гора Нексис" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Геленджике на 2025 год по теме «Гора Нексис», 1 ⭐ отзыв, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь