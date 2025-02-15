Дольмены — древние культовые сооружения, сложенные из больших камней. В Геленджике их больше сотни.
Мы посетим главный дольмен в окрестностях, интересный своими петроглифами, и ещё два на плато горы Нексис — Солнечный и Лунный. Обсудим теории, легенды и факты об этих мегалитах. Полюбуемся видами Кавказского предгорья и Геленджикской бухты. А в конце устроим чаепитие.
Мы посетим главный дольмен в окрестностях, интересный своими петроглифами, и ещё два на плато горы Нексис — Солнечный и Лунный. Обсудим теории, легенды и факты об этих мегалитах. Полюбуемся видами Кавказского предгорья и Геленджикской бухты. А в конце устроим чаепитие.
Описание экскурсии
- Дольмен Четырёх стихий. Его построили в начале 2 тысячелетия до н. э. Этот мегалит необычный — на его фасаде есть чёткий узор, а петроглифы — большая редкость для дольменов Геленджика
- Старая лесовозная дорога. Прогуляемся по лесу — летом здесь не жарко, а осенью всё покрывается багряными красками
- Дом Солнца. Вы увидите, где брали кварцевый песчаник, чтобы изготовить плиты для дольменов. Место похоже на каменный замок и славится особой энергетикой
- Гора Нексис. С латыни её название переводится как «связь». До 1917 года здесь находилось более 40 дольменов, она считалась священной. Но из-за добычи мергеля и строительства Царской дороги почти всё разрушили — сохранилось только два: «мужской» Солнечный и «женский» Лунный
- Смотровая площадка. С плато вы также увидите вдохновляющие панорамы окрестностей: села Дивноморское, Геленджика и Чёрного моря
- Чаепитие. В конце попьём китайский чай с вкусняшками и отправимся обратно
По пути поговорим о тайнах, легендах дольменов и версиях их происхождения — от обычных до самых невероятных. Вы познакомитесь с историей местности. Также по желанию проведём медитацию и энергетическую практику.
Организационные детали
- Мы заберём вас от отеля в Геленджике, Голубой Бухте, Дивноморском и после экскурсии отвезём обратно
- Поездка проходит на комфортабельном седане
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет. Протяжённость пешего маршрута — около 3 км в одну сторону
- Чаепитие входит в стоимость
- Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
в понедельник и субботу в 14:00, в воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и субботу в 14:00, в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Геленджике
Провёл экскурсии для 272 туристов
Привет! Меня зовут Женя. Моя цель — вывести ваш отдых на новый уровень и погрузить в мир путешествий и развлечений. За 7 лет с командой единомышленников я побывал во всехЗадать вопрос
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