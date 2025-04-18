Мини-группа
до 1 чел.
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:00, 8:30, 14:00, 14:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2600 ₽ за человека
Индивидуальная
Индивидуальный треккинг на гору Нексис в Геленджике
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
Расписание: Вторник и четверг в 14:00
29 апр в 14:00
1 мая в 14:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Треккинг на гору Нексис в Геленджике
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
Расписание: Вторник и четверг в 14:00
1 мая в 14:00
6 мая в 14:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья18 апреля 2025Все отлично). Нашим гидом был Алексей - очень приятный мужчина. Сначала посетили водопад любви возле реки Жанэ, затем поднялись в
- ВВиктория8 апреля 2025Простая четкая организация, за это отдельное спасибо! Забрали из дома, привезли домой. Мини группа в 10 человек очень удобно! Красивые
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Сафари-ранчо «Дивноморское»»
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