Сафари-ранчо «Дивноморское» – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Сафари-ранчо «Дивноморское»» в Геленджике, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Джиппинг
5 часов
114 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:00, 8:30, 14:00, 14:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2600 ₽ за человека
Индивидуальный треккинг на гору Нексис в Геленджике
Пешая
7 часов
Индивидуальная
Индивидуальный треккинг на гору Нексис в Геленджике
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
Расписание: Вторник и четверг в 14:00
29 апр в 14:00
1 мая в 14:00
1500 ₽ за человека
Треккинг на гору Нексис в Геленджике
Пешая
7 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Треккинг на гору Нексис в Геленджике
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
Расписание: Вторник и четверг в 14:00
1 мая в 14:00
6 мая в 14:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    18 апреля 2025
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Все отлично). Нашим гидом был Алексей - очень приятный мужчина. Сначала посетили водопад любви возле реки Жанэ, затем поднялись в
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    горы на джипе, увидели Грозовые ворота, Крылья бабочки, нам даже повезло встретить диких лошадей и сделать с ними несколько фото). Также посетили дегустацию вин и Цегельский водопад Все очень понравилось, спасибо большое за такую интересную экскурсию 😍

  • В
    Виктория
    8 апреля 2025
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Простая четкая организация, за это отдельное спасибо! Забрали из дома, привезли домой. Мини группа в 10 человек очень удобно! Красивые
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    виды, с погодой нам повезло, ясно без облаков. В водопаде даже рискнули искупаться) было отлично! В несезон есть свои плюсы конечно, хоть и прохладно, но сильно меньше людей по пути встречается, а это очень радует

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Сафари-ранчо «Дивноморское»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
  2. Индивидуальный треккинг на гору Нексис в Геленджике
  3. Треккинг на гору Нексис в Геленджике
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Грозовые ворота
  4. Шато де Талю
  5. Дольмены Жане
  6. Пшадские водопады
  7. Створный маяк
  8. Район Толстого Мыса
  9. Скала Парус
  10. Можжевеловая роща
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в апреле 2025
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