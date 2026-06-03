Недалеко от Новороссийска на берегу прекрасного изумрудного озера лежит небольшой живописный поселок — Абрау-Дюрсо, который еще называют маленькой Швейцарией.
В ходе нашей экскурсии вы насладитесь великолепной природой этого места, а также продегустируете знаменитые вина.
В ходе нашей экскурсии вы насладитесь великолепной природой этого места, а также продегустируете знаменитые вина.
Описание экскурсииЧто вас ждет? Мы с Вами прогуляемся по ухоженной набережной озера Абрау и по арт-парку с интересными инсталляциями. Посетим две обзорные площадки, находящиеся на возвышенности. Оцените знаменитые фонтаны «Бутылка» и «Обезьянка Галицына с бутылкой шампанского», подниметесь на приозерные смотровые площадки и полюбуетесь с высоты на изумрудного цвета воду озера. Любителям натуральных продуктов я покажу фермерские лавочки с вкуснейшими сырами, а ценителям ручной работы — необычные изделия на арт-базаре.
Ежедневно в 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Абрау-Дюрсо
- Винзавод Абрау-Дюрсо
- Арт-объекты
Что включено
- Трансфер (автомобиль Фольцваген Поло или Ауди Q3)
- Услуга гида.
Что не входит в цену
- Дегустация на винодельне (2500 рублей)
- Питание.
Место начала и завершения?
Ваш отель в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
экскурсия очень понравилась. Машина удобная, по пути Алик рассказывал про всё, что проезжали, и про виноделие в целом. Само Абрау-Дюрсо — место интересное, озеро красивое. По совету гида пообедали в ресторане с видом на озеро. Поездка удалась благодаря его профессионализму и душевности. Рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Если сомневаетесь, стоит ли ехать в Абрау-Дюрсо — однозначно решайтесь. Поездка отличная, впечатлений море. Особое спасибо гиду Алику.
Вам был полезен этот отзыв?
A
интересная поездка, красивое место. гиду спасибо за рассказ и аккуратное вождение — время провели хорошо
Вам был полезен этот отзыв?
И
Наше небольшое, но насыщенное путешествие в Абрау-Дюрсо очень понравилось! Огромная удача, что гидом был Алик Ибраев — мы уже бывали там раньше, но такой информации не получали ни от кого.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Всё организовано отлично — от сбора до возвращения в отель. Маршрут чёткий, по минутам. Получили много интересной информации не только про сам тур, но и про историю региона и винодельни, что помогло спланировать другие поездки. Абрау-Дюрсо, озеро, завод с дегустацией, ужин в ресторане с потрясающим видом — всё оставило незабываемые впечатления. Хочется вернуться снова.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Алик встретил у дома на комфортной машине, аккуратно довёз до Абрау, по пути рассказывал про историю и виноделие. В Абрау заехали на все смотровые площадки, в храм, на производство с дегустацией, ещё и пообедали с шикарным видом на озеро. Если хотите ничего не организовывать самим и охватить всё сразу — это лучший вариант.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии на «Из Геленджика в загадочное Абрау-Дюрсо»
Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Отправиться в путешествие по индивидуальному маршруту и увидеть самое интересное за 4 часа
Начало: Город Геленджик или окрестные города
14 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 13 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Откройте для себя удивительное путешествие к озеру Абрау и заводу Абрау-Дюрсо. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
14 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Геленджика - в легендарное Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу южной романтики, отправившись к озеру Абрау и заводу Абрау-Дюрсо. Вдохновляющие виды и история ждут вас
Сегодня в 09:00
14 авг в 09:00
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
Полюбоваться знаменитым озером, посетить арт-парк и незабываемую галерею света
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
14 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 13 700 ₽ за всё до 3 чел.
12 900 ₽ за экскурсию