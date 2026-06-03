Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

О Ольга экскурсия очень понравилась. Машина удобная, по пути Алик рассказывал про всё, что проезжали, и про виноделие в целом. Само Абрау-Дюрсо — место интересное, озеро красивое. По совету гида пообедали в ресторане с видом на озеро. Поездка удалась благодаря его профессионализму и душевности. Рекомендуем. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Если сомневаетесь, стоит ли ехать в Абрау-Дюрсо — однозначно решайтесь. Поездка отличная, впечатлений море. Особое спасибо гиду Алику. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

A Anna интересная поездка, красивое место. гиду спасибо за рассказ и аккуратное вождение — время провели хорошо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина читать дальше уменьшить Спасибо за то, что выбрал самый удобный маршрут и так много рассказывал по дороге. Организация на высоте! Будем советовать вас другим и обращаться ещё. Алик, низкий поклон за ваш труд и знания! До новых встреч! Наше небольшое, но насыщенное путешествие в Абрау-Дюрсо очень понравилось! Огромная удача, что гидом был Алик Ибраев — мы уже бывали там раньше, но такой информации не получали ни от кого. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Карлос Всё организовано отлично — от сбора до возвращения в отель. Маршрут чёткий, по минутам. Получили много интересной информации не только про сам тур, но и про историю региона и винодельни, что помогло спланировать другие поездки. Абрау-Дюрсо, озеро, завод с дегустацией, ужин в ресторане с потрясающим видом — всё оставило незабываемые впечатления. Хочется вернуться снова. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет