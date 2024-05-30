Л Людмила Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо читать дальше света - новые возможности нового искусства, трудно уйти. Конечно, надо посетить винзавод, оказывается, что это тоже очень интересная экскурсия в историю и атмосферные подвалы. И шоу фонтанов. Рекомендую экскурсию в Абрау-Дюрсо с отличным гидом Аликом! Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции

Ю Юлия Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось! Всем рекомендуем!

И Ирина Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо Это был лучший день, лучшее сопровождение. Николай, лучший из гидов с момента знакомства и до завершения экскурсии. Он окружил нас вниманием, заботой.

И Игорь Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо Комфортная машина, отличный маршрут, приятный собеседник-гид Николай. Экскурсия понравилась, помимо мест которые были запланированы, мы также просили останавливаться в тех, которые казались нам интересны. Впечатлений масса, от экскурсий и от видов. Спасибо Николаю за экскурсию. Мы довольны, рекомендуем!

Ю Юлия Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо Спасибо за экскурсию!