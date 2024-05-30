Экскурсии в Абрау-Дюрсо из Геленджика

Найдено 4 экскурсии в категории «Абрау-Дюрсо» в Геленджике, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
9 100 за всё до 4 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
9 000 за всё до 4 чел.
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Абрау-Дюрсо из Геленджика: вкус приключений и вина
Вас ждет увлекательное путешествие по винным традициям Абрау с дегустацией и живописными видами
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Геленджика
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Фотопрогулка Абрау-Дюрсо из Геленджика: искусство, природа и история
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с профессиональным фотографом, который сохранит ваши воспоминания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
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    света - новые возможности нового искусства, трудно уйти. Конечно, надо посетить винзавод, оказывается, что это тоже очень интересная экскурсия в историю и атмосферные подвалы. И шоу фонтанов. Рекомендую экскурсию в Абрау-Дюрсо с отличным гидом Аликом!

  • Ю
    Юлия
    11 марта 2024
    Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
    Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось! Всем рекомендуем!
  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
    Это был лучший день, лучшее сопровождение. Николай, лучший из гидов с момента знакомства и до завершения экскурсии. Он окружил нас вниманием, заботой.
  • И
    Игорь
    5 января 2024
    Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
    Комфортная машина, отличный маршрут, приятный собеседник-гид Николай. Экскурсия понравилась, помимо мест которые были запланированы, мы также просили останавливаться в тех, которые казались нам интересны. Впечатлений масса, от экскурсий и от видов. Спасибо Николаю за экскурсию. Мы довольны, рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    25 ноября 2023
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Спасибо за экскурсию!
  • Е
    Елена
    7 сентября 2023
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Все понравилось,спасибо нашему замечательному экскурсовод!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Абрау-Дюрсо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
  2. Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
  3. Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
  4. Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Геленджика
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Абрау-Дюрсо" можно забронировать 4 экскурсии от 9 000 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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