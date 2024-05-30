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Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
9 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Абрау-Дюрсо из Геленджика: вкус приключений и вина
Вас ждет увлекательное путешествие по винным традициям Абрау с дегустацией и живописными видами
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Фотопрогулка Абрау-Дюрсо из Геленджика: искусство, природа и история
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с профессиональным фотографом, который сохранит ваши воспоминания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила30 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
- ЮЮлия11 марта 2024Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось! Всем рекомендуем!
- ИИрина7 января 2024Это был лучший день, лучшее сопровождение. Николай, лучший из гидов с момента знакомства и до завершения экскурсии. Он окружил нас вниманием, заботой.
- ИИгорь5 января 2024Комфортная машина, отличный маршрут, приятный собеседник-гид Николай. Экскурсия понравилась, помимо мест которые были запланированы, мы также просили останавливаться в тех, которые казались нам интересны. Впечатлений масса, от экскурсий и от видов. Спасибо Николаю за экскурсию. Мы довольны, рекомендуем!
- ЮЮлия25 ноября 2023Спасибо за экскурсию!
- ЕЕлена7 сентября 2023Все понравилось,спасибо нашему замечательному экскурсовод!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Абрау-Дюрсо»
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