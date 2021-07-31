Путешествие к дольменам и Гебиусским водопадам

Изучить древние мегалиты Геленджика, прогуляться к водопадам и продегустировать мед на пасеке

5
1 отзыв
Готовы пополнить копилку самых красивых мест юга России? Мы держим путь в долину реки Тешебс, к Гебиусским водопадам, которые покорили сердце не одного путешественника.

Вы совершите треккинг сквозь заповедный лес, чтобы увидеть водопады Шнурок, Грот и Пасть Дьявола.

А после проникнете в секреты мегалитов в Деревне Дольменов и попробуете свежий мед на пасеке.
Путешествие к дольменам и Гебиусским водопадам
Путешествие к дольменам и Гебиусским водопадам
Путешествие к дольменам и Гебиусским водопадам
Путешествие к дольменам и Гебиусским водопадам
Путешествие к дольменам и Гебиусским водопадам
Путешествие к дольменам и Гебиусским водопадам
Путешествие к дольменам и Гебиусским водопадам
Путешествие к дольменам и Гебиусским водопадам
Путешествие к дольменам и Гебиусским водопадам

Что вас ожидает

Треккинг к Гебиусским водопадам

На комфортабельном авто мы отправимся в сторону Архипо-Осиповки, к долине реки Тешебс, где притаились красивейшие водопады Геленджика. Во время треккинга мы насладимся сочными красками южной природы и, если позволит погода, искупаемся в освежающей воде. Вы увидите живописные речные пороги и, конечно, семь Гебиусских водопадов, главные из которых — 17-метровый Шнурок, 6-метровый Грот и 20-метровая Пасть Дьявола. Местами наша прогулка будет интенсивной, но потрясающие виды и ракурсы для фото станут достойной наградой.

Открыть тайны дольменов

Затем мы посетим крестьянско-фермерское хозяйство «Дольмен», где вы прикоснетесь к легендарным мегалитам Геленджика. Обсудим, для чего наши предки строили дольмены, почему их считают местами силы и какие мифы окружают эти сооружения. А еще на ферме вы узнаете, что такое зизифус, и даже сможете его попробовать.

На обратном пути мы заедем на потомственную пасеку, чтобы отведать ароматный местный мед и выпить травяного чаю.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы забираем вас из отеля и возвращаем обратно после экскурсии
  • Дополнительно оплачивается: экологический сбор — 300 руб., вход в Деревню Дольменов — 250 руб., дегустация на пасеке — 100 руб.
  • Протяженность маршрута к водопадам и обратно примерно 5 километров. Для похода дополнительной подготовки не требуется, справятся даже дети от 7 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
От отеля в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана. Вместе с командой гидов-единомышленников приглашаем вас открыть российский юг заново на наших Душевных экскурсиях. В нашей команде гармонично сочетаются опыт и молодость, традиции и современный взгляд на организацию впечатлений. Исторические сюжеты, путешествия за эмоциями и здоровьем, гастрономические маршруты, комфорт и лучшие впечатления для вас!
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1 реальный отзыв

И
31 июля 2021
Путешествие к Гебиусским водопадам - это отличное предложение для желающих совмещать пляжный отдых с активным. Мы побывали в девственном лесу, преодолели 125 ступеней к водопаду Льва, ничуть не пожалев истраченных сил. И все это сопровождалось интересным и содержательным рассказом нашего гида. На пасеке нас ждал ароматный чай, чудесный мед и рассказ о жизни пчел. Все, что мы ожидали от данной экскурсии, оправдалось. Спасибо нашим профессиональным гидам Светлане и Сергею! Ирина

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