Что вас ожидает

Треккинг к Гебиусским водопадам

На комфортабельном авто мы отправимся в сторону Архипо-Осиповки, к долине реки Тешебс, где притаились красивейшие водопады Геленджика. Во время треккинга мы насладимся сочными красками южной природы и, если позволит погода, искупаемся в освежающей воде. Вы увидите живописные речные пороги и, конечно, семь Гебиусских водопадов, главные из которых — 17-метровый Шнурок, 6-метровый Грот и 20-метровая Пасть Дьявола. Местами наша прогулка будет интенсивной, но потрясающие виды и ракурсы для фото станут достойной наградой.

Открыть тайны дольменов

Затем мы посетим крестьянско-фермерское хозяйство «Дольмен», где вы прикоснетесь к легендарным мегалитам Геленджика. Обсудим, для чего наши предки строили дольмены, почему их считают местами силы и какие мифы окружают эти сооружения. А еще на ферме вы узнаете, что такое зизифус, и даже сможете его попробовать.

На обратном пути мы заедем на потомственную пасеку, чтобы отведать ароматный местный мед и выпить травяного чаю.

Организационные детали