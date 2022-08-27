Старый парк в Кабардинке, или путешествие сквозь цивилизации

Открыть место творчества и вдохновения, полюбоваться растениями и узнать больше о побережье

5
1 отзыв
Едем из Геленджика в Кабардинку, чтобы совершить путешествие вокруг света за 4 часа! Вас ждет Старый парк, созданный одним талантливым и увлеченным человеком: вы узнаете о его детище и погуляете среди буйной растительности. В парке не только красиво, но и интересно, здесь вы прикоснетесь к истории и культуре разных эпох. А еще поговорим о наших краях вчера и сегодня.
Старый парк в Кабардинке, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк в Кабардинке, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк в Кабардинке, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк в Кабардинке, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк в Кабардинке, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк в Кабардинке, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк в Кабардинке, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк в Кабардинке, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк в Кабардинке, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк в Кабардинке, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк в Кабардинке, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк в Кабардинке, или путешествие сквозь цивилизации
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Описание

Что вас ожидает

Что помнит наше побережье?

Перед тем, как вы попадете в Старый парк, предлагаю поближе познакомиться с Геленджиком, Кабардинкой и окрестностями. Я расскажу о начале начал — о том, как из огромного океана Тетис образовалось Черное море, и о заселении этих земель греками (почему мы все еще вспоминаем их богов?). Вы услышите легенды Маркхотского хребта и поймете, почему климат нашего курорта приравнивается к средиземноморскому.

Старый парк — звезда Кабардинки международного уровня!

Старый парк без преувеличения уникален: в России нет другого места, где были бы созданы в миниатюре значимые архитектурные строения, олицетворяющие достижения той или иной цивилизации. Здесь и египетская пирамида, и греческий храм, и японская пагода! Вы погуляете по ухоженным аллеям, полюбуетесь цветущими растениями со всего света, отдохнете на лавочках и в беседках, а еще сможете:

  • Послушать журчание бирюзовой воды у виадука;
  • Узнать о вечном танце бога Шивы в Музее восточной культуры;
  • Забраться на башню старого рыцарского замка, охраняемого драконом;
  • Открыть тайну гадания на фигурках, олицетворяющих грехи человека;
  • Посмеяться у кривых зеркал;
  • Погадать на палочках и получить ответ на сокровенный вопрос в японском домике.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на моем автомобиле — это включено в стоимость
  • Я заберу вас у вашего отеля в Геленджике или Кабардинке и после экскурсии привезу обратно
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк (а также музеи и галерею по желанию): взрослые — 600 рублей, школьники — 300 рублей, детям до 7 лет бесплатно, есть льготы.
  • В самом парке экскурсия проходит в составе группы с гидом парка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
Н
27 авг 2022
Интересная прогулка в приятной компании, красивый парк, прекрасное настроение

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