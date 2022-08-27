Едем из Геленджика в Кабардинку, чтобы совершить путешествие вокруг света за 4 часа! Вас ждет Старый парк, созданный одним талантливым и увлеченным человеком: вы узнаете о его детище и погуляете среди буйной растительности. В парке не только красиво, но и интересно, здесь вы прикоснетесь к истории и культуре разных эпох. А еще поговорим о наших краях вчера и сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

Что помнит наше побережье?

Перед тем, как вы попадете в Старый парк, предлагаю поближе познакомиться с Геленджиком, Кабардинкой и окрестностями. Я расскажу о начале начал — о том, как из огромного океана Тетис образовалось Черное море, и о заселении этих земель греками (почему мы все еще вспоминаем их богов?). Вы услышите легенды Маркхотского хребта и поймете, почему климат нашего курорта приравнивается к средиземноморскому.

Старый парк — звезда Кабардинки международного уровня!

Старый парк без преувеличения уникален: в России нет другого места, где были бы созданы в миниатюре значимые архитектурные строения, олицетворяющие достижения той или иной цивилизации. Здесь и египетская пирамида, и греческий храм, и японская пагода! Вы погуляете по ухоженным аллеям, полюбуетесь цветущими растениями со всего света, отдохнете на лавочках и в беседках, а еще сможете:

Послушать журчание бирюзовой воды у виадука;

Узнать о вечном танце бога Шивы в Музее восточной культуры;

Забраться на башню старого рыцарского замка, охраняемого драконом;

Открыть тайну гадания на фигурках, олицетворяющих грехи человека;

Посмеяться у кривых зеркал;

Погадать на палочках и получить ответ на сокровенный вопрос в японском домике.

Организационные детали