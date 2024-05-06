1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
95008 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый парк в Кабардинке: Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие из Геленджика в Кабардинку, чтобы за 4 часа обойти весь мир! Старый парк удивит вас красотой и историей разных эпох
Сегодня в 12:30
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Старый парк Кабардинки: культурное путешествие из Геленджика
Вас ждет увлекательное путешествие по Старому парку, где история и культура оживают среди зелени Кабардинки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 мая 2024Экскусоводу Николаю огромное спасибо за поездку по окресностям Геленджика. Интересно, весело. Были с ребенком 9 лет, тоже не скучал.
- ЕЕлена1 марта 2024Экскурсия очень понравилась! Восхищены экскурсоводом, рассказал много интересных истортческих, географических фактов, было не скучно, познавательно. Экскурсия комфортная. Рекомендуем!
- ММария19 ноября 2023Добрый день. Хочу выразить благодарность за оперативную помощь. Приехали накануне моего дня рождения уже поздно вечером. Ни разу не были в
- ИИрина21 сентября 2023Замечательная душевная экскурсия по моему желанию. Проехав по красивейшим местам в окрестностях Геленджика, влюбилась в наше Чёрное море… которое дивно не чёрное, а сине-голубое😀 Спасибо большое гиду Анне, знает и любит свой край, прекрасный собеседник)
- ИИрина3 сентября 2023Экскурсия оставила положительные впечатления. Особенно Старый парк в Кабардинке и храм Андрея Первозванного. У нас был замечательный экскурсовод Алик, эрудированный, дружелюбный и знающий человек. Советуем посетить эту экскурсию
- ИИрина30 августа 2023Мы в августе вместе с экскурсоводом Аликом, работающим в команде с Натальей, ездили на экскурсию из Геленджика в Кабардинку. Нам
- ТТамара14 января 2023Ульяна - коммуникабельный и знающий экскурсовод. Экскурсия началась точно в указанное время, по дороге в Старый парк много полезной и
- ЮЮлия28 ноября 2022Ну, что сказать!!!!!!!! Эту экскурсию - экскурсией не назовёшь! Это действительно было наше путешествие сквозь время и цивилизации. Наша провожатая
- ДДворниченко28 ноября 2022Очень хороший экскурсовод Ульяна и отличная экскурсия!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «В Кабардинку»
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