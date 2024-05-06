В Кабардинку – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «В Кабардинку» в Геленджике, цены от 6 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
95008 550 за всё до 4 чел.
Старый парк в Кабардинке, или Путешествие сквозь цивилизации
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Старый парк в Кабардинке: Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие из Геленджика в Кабардинку, чтобы за 4 часа обойти весь мир! Старый парк удивит вас красотой и историей разных эпох
Сегодня в 12:30
11 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Старый парк Кабардинки: культурное путешествие из Геленджика
Вас ждет увлекательное путешествие по Старому парку, где история и культура оживают среди зелени Кабардинки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
    Экскусоводу Николаю огромное спасибо за поездку по окресностям Геленджика. Интересно, весело. Были с ребенком 9 лет, тоже не скучал.
  • Е
    Елена
    1 марта 2024
    Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
    Экскурсия очень понравилась! Восхищены экскурсоводом, рассказал много интересных истортческих, географических фактов, было не скучно, познавательно. Экскурсия комфортная. Рекомендуем!
  • М
    Мария
    19 ноября 2023
    Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
    Добрый день. Хочу выразить благодарность за оперативную помощь. Приехали накануне моего дня рождения уже поздно вечером. Ни разу не были в
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    Геленджике. Экскурсию решила заказать спонтанно. Вечером уже В 23:30 оставила заявку на 11 часов следующего дня. Хотелось провести несколько часов в красивых пейзажных местах. Утром обнаружила на почте ответ о готовности Николая покатать нас по окрестностям. Семья из 4х человек (2 взр и 2 подростка). Николай приехал в назначенное время. За 4 часа он рассказал нам про окрестности и про Геленджик, про заповедник, про виноградники и много всего интересного. Это было похоже на дружескую прогулку. Успели побывать на Голубой бездне и около скалы Парус. Получили массу положительных эмоций и отлично провели день. Не стоит ожидать нудных и заумных рассказов. Николай - добродушный местный житель, готовый поделиться информацией и любовью к Геленджику. В конце экскурсии угостил нас оладушками с какао. Это было неожиданно приятно. Искренне рекомендую.

  • И
    Ирина
    21 сентября 2023
    Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
    Замечательная душевная экскурсия по моему желанию. Проехав по красивейшим местам в окрестностях Геленджика, влюбилась в наше Чёрное море… которое дивно не чёрное, а сине-голубое😀 Спасибо большое гиду Анне, знает и любит свой край, прекрасный собеседник)
  • И
    Ирина
    3 сентября 2023
    Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
    Экскурсия оставила положительные впечатления. Особенно Старый парк в Кабардинке и храм Андрея Первозванного. У нас был замечательный экскурсовод Алик, эрудированный, дружелюбный и знающий человек. Советуем посетить эту экскурсию
  • И
    Ирина
    30 августа 2023
    Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
    Мы в августе вместе с экскурсоводом Аликом, работающим в команде с Натальей, ездили на экскурсию из Геленджика в Кабардинку. Нам
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    все очень понравилось. В процессе экскурсии мы получили много интересной информации и о Геленджике, и о Кабардинке. Посетили много интересных мест. Особенно понравился Старый парк и смотровая площадка с мемориалом памяти жертвам кораблекрушения. Очень познавательно и интересно провели время. Огромное спасибо Алику за интересную экскурсию, аккуратную езду. Было интересно, легко, комфортно.

  • Т
    Тамара
    14 января 2023
    Старый парк в Кабардинке, или Путешествие сквозь цивилизации
    Ульяна - коммуникабельный и знающий экскурсовод. Экскурсия началась точно в указанное время, по дороге в Старый парк много полезной и
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    интересной информации узнали от неё. Сама экскурсия в Старом парке очень понравилась, побывали в красивой сказке. Поражает, с какой любовью и профессионализмом всё сделано в этом удивительном месте. Обязательно поедем туда ещё раз. Ульяна с пониманием отнеслась к нашим пожеланиям, ответила на все интересующие нас вопросы. После этой экскурсии осталось очень приятное послевкусие, большое спасибо.

  • Ю
    Юлия
    28 ноября 2022
    Старый парк в Кабардинке, или Путешествие сквозь цивилизации
    Ну, что сказать!!!!!!!! Эту экскурсию - экскурсией не назовёшь! Это действительно было наше путешествие сквозь время и цивилизации. Наша провожатая
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    Ульяна была на высоте. Всё, что она рассказывала нам было понятно, подробно и самое главное в экскурсии ИНТЕРЕСТНО!!!!!! Мы здорово провели время и уехали в холодную Москву с массой тёплых впечатлений. А ещё с подарком от Ульяны!! После экскурсии, через пару, тройку часов мы получили от неё МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ о нашем путешествии!! Может она конечно и всем такие подарки дарит но это очень приятно и трогательно. Спасибо огромное Ульяне и Tripster!!!!

    Ну, что сказать!!!!!!!! Эту экскурсию - экскурсией не назовёшь! Это действительно было наше путешествие сквозь время
  • Д
    Дворниченко
    28 ноября 2022
    Старый парк в Кабардинке, или Путешествие сквозь цивилизации
    Очень хороший экскурсовод Ульяна и отличная экскурсия!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «В Кабардинку»

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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
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