На высоте свыше 500 м, между горных вершин берёт своё начало река Жане. Течение, поражающее спокойствием в летние месяцы, весной становится быстрым и беспокойным. Пробираясь сквозь камни и расщелины, водный поток образует множество изгибов, порогов и потрясающие водопады. Помимо роскошной природы местность обладает особой энергетикой. Древние дольмены, густые лесные чащи и величественные горы хранят немало тайн, о которых можно узнать во время путешествия по долине реки.

Наша программа

Забрав вас из вашего пункта пребывания, мы отвезем вас в село Возрождение. И сразу нас встречает знаменитый водопад Изумрудный с кристально чистой водой о котором ходят многочисленные легенды. Дальше начинается трекинг по долине реки Жане. По пути вас ждёт эко поселение староверов и таинственные дольмены с курганами. Это самый близкий и простой маршрут, подойдет и деткам и взрослым, на котором можно встретить дольмены — древние каменные сооружения неустановленного происхождения, ровесники египетских пирамид. На всем Северном Кавказе было найдено около 3 тысяч дольменов. В долине реки Жане сохранилось четыре. Наши современники дали им звучные названия: «Вселенский», «Гармония», дольмен «Скрытых возможностей» и «Дух». Имена даны согласно тем энергиям, которые они, якобы, излучают. А так это или нет – каждый решает сам. Затем по маршруту Вы пройдете через большую курганную группу датирующаяся XIII-XV вв. н. э. Также мы посетим купели Чаша любви, Чаша здоровья и Чаша Афродиты, где можно искупаться и зарядиться энергией мест. Можно набрать воды в роднике, по легенде, с целебной водой. Возле водопада мы устроим чаепитие с орехами и вкусным китайским чаем. Важная информация: