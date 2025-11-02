Мои заказы

Тайны дольменов Возрождения и водопадов реки Жане

Приглашаем на душевную экскурсию по долине реки Жане, где вы увидите живописный водопад Изумрудный и древние дольмены, окружённые горами и лесами.

В программе: трекинг по маршруту с посещением эко-поселения староверов, курганов IX-XV веков и купелей с целебной водой. Завершится путешествие чаепитием у водопада с китайским чаем и орехами.
5
19 отзывов
Описание экскурсии

Подробнее

На высоте свыше 500 м, между горных вершин берёт своё начало река Жане. Течение, поражающее спокойствием в летние месяцы, весной становится быстрым и беспокойным. Пробираясь сквозь камни и расщелины, водный поток образует множество изгибов, порогов и потрясающие водопады. Помимо роскошной природы местность обладает особой энергетикой. Древние дольмены, густые лесные чащи и величественные горы хранят немало тайн, о которых можно узнать во время путешествия по долине реки.

Наша программа

Забрав вас из вашего пункта пребывания, мы отвезем вас в село Возрождение. И сразу нас встречает знаменитый водопад Изумрудный с кристально чистой водой о котором ходят многочисленные легенды. Дальше начинается трекинг по долине реки Жане. По пути вас ждёт эко поселение староверов и таинственные дольмены с курганами. Это самый близкий и простой маршрут, подойдет и деткам и взрослым, на котором можно встретить дольмены — древние каменные сооружения неустановленного происхождения, ровесники египетских пирамид. На всем Северном Кавказе было найдено около 3 тысяч дольменов. В долине реки Жане сохранилось четыре. Наши современники дали им звучные названия: «Вселенский», «Гармония», дольмен «Скрытых возможностей» и «Дух». Имена даны согласно тем энергиям, которые они, якобы, излучают. А так это или нет – каждый решает сам. Затем по маршруту Вы пройдете через большую курганную группу датирующаяся XIII-XV вв. н. э. Также мы посетим купели Чаша любви, Чаша здоровья и Чаша Афродиты, где можно искупаться и зарядиться энергией мест. Можно набрать воды в роднике, по легенде, с целебной водой. Возле водопада мы устроим чаепитие с орехами и вкусным китайским чаем. Важная информация:
  • Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь.
  • Необходимо взять с собой купальные принадлежности (если планируете купаться) и бутылку для воды из родника.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Изумрудный
  • Эко Поселение ВОзрождение
  • 2 группы дольменов
  • Комплекс курганов
  • Каменоломня, где добывался материал для Дольменов
  • Места мужской и женской силы
  • Водопады Чаша Любви и Чаша Здоровья
  • Ванна Афродиты и Ванна Геракла
  • Родник Возрождение
Что включено
  • Трансфер
  • Экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие
  • Легкий перекус
  • Мобильная фотоссесия по желанию
Что не входит в цену
  • Вход в заповедник (взр-400/дет-200)
Место начала и завершения?
Геленджик, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь
  • Необходимо взять с собой купальные принадлежности (если планируете купаться) и бутылку для воды из родника
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
И
Ильвира
2 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Евгений много знает, хороший собеседник, есть ответ на любой вопрос. Перед экскурсией попросила адаптировать рассказ под детей 6 и 9 лет, все было сделано классно! А пикник заслуживает отдельной благодарности!
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Стала жемчужиной нашей поездки в Геленджик. Евгений потрясающий гид, живой, душевный, настоящий, очень приятный человек! Всей семьёй благодарим за прекрасно проведённое время!
Н
Наталия
30 окт 2025
Спасибо Евгению за прекрасную и душевную прогулку к дольменам по долине реки Жане. Получили большое удовольствие.
И
Ирина
8 окт 2025
Благодарю Евгения за грамотное и мягкое погружение в экскурсию. Видно что у него много знаний и его очень интересно слушать. Он раскрыл тайну каждого дольмена, каждой чаши для купания, очень вкусный организовал перекус, показал целебный родник. Хочется вернуться и поехать с ним на новые экскурсии
Е
Елена
21 сен 2025
Собираясь на экскурсию, я даже и не предполагала, что она произведёт на меня такое неизгладимое впечатление. Благодаря глубоким знаниям Евгения, его грамотному и проникновенному изложению исторических фактов время пролетело незаметно. Пешая экскурсия нисколько не утомила, а напротив оздоровила. Видно, что Евгений любит свою работу, глубоко погружает в тему, и это делает экскурсию незабываемой.
О
Олеся
20 сен 2025
Благодарю за интересную и познавательную экскурсию! Евгений - отличный экскурсовод, эрудированный и душевный человек, время рядом с которым пролетает незаметно. Рекомендую прогулку к дольменам и водопадам Жане вместе с Евгением!
Г
Гуля
16 сен 2025
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Мы узнали много нового о дольменах и курганах. Понравилась прогулка по лесу и красивый вид. Евгений много рассказывал. Общительный и приятный и знающий экскурсовод. Мы сделали много фотографий. Мы очень довольны. Спасибо!
И
Ирина
16 сен 2025
Были с мужем на экскурсии на реке Жане с гидом Евгением. Увидели дольмены (чего давно хотелось!) и услышали разные/интересные версии их постройки. Маршрут проходил между древними захоронениями - курганами. Очень необычно! А "волшебная" деревня заслуживает отдельного внимания! Евгению большое СПАСИБО. Всем рекомендую пройти этот маршрут!
С
Софья
15 сен 2025
Евгений — настоящий профессионал своего дела. Так интересно рассказывал, разные точки зрения привел. Мы увидели все дольмены, заложенные в маршруте, удалось помочить ножки в горной воде, вкусно перекусили. Понравилось всё! Лес прекрасен, курганы величественные. Очень рекомендуем эту экскурсию, особенно если хочется окунуться в древнюю историю.
Е
Евгения
12 сен 2025
Всем доброго дня! Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии “Тайны дольменов Возрождения”,на которой мы побывали 11.09.25. Начну с самого начала. Трансфер к отелю прибыл вовремя. Приехали к месту экскурсии,там нас ждал
читать дальше

гид-Евгений. Большой плюс-экскурсионная группа-8 человек,вся полученная информация не разлетается по воздуху,а остается у тебя в душе и в голове. А информация очень полезная,интересная и завораживающая. Евгений сумел сделать экскурсию незабываемой. Мною услышано много фактов,которых я не знала,ответы были получены на все интересующие вопросы. Гид наш оказался не роботом-экскурсоводом,а прекрасным специалистом,душевным собеседником и просто замечательным человеком. Экскурсия-полный восторг. Сама прогулка по лесу 4 часа после городской суеты дорогого стоит. Красота!!!Теперь я знаю у кого заказывать экскурсии! Евгений,ты нас просто покорил. Благодарю от всей души🙏До новых встреч! ❤️

С
Сергей
10 сен 2025
Е
Елена
7 сен 2025
Е
Екатерина
7 сен 2025
Спасибо за интересную экскурсию!
Очень много интересного узнали о дольменах и курганах, окунулись в историю их создания. Побывали на Водопадах Чаша Любви и Чаша Здоровья, а также посетили Ванну Афродиты и
читать дальше

Ванну Геракла.
Евгений рассказывал легенды и истории, связанные с этими местами.
Отдельное спасибо хотим сказать ему за организацию экскурсии - машина забрала нас из отеля и отвезла на место, был организован вкусный перекус в вайбовом месте, а в конце нас отвезли обратно в отель.

Рекомендуем!

A
Alexandr
6 сен 2025
Отличная экскурсия по таким невероятным местам. Очень подробно и интересный рассказ гида Евгения про древнейшие дольмены а так же про народы которые жили на черноморском побережье.
Открыл для себя много нового и конечно и красивые и сильные места
И отдельное спасибо за ароматный травяной чай с перекусом.
Все очень здорово организовано и выше всяких похвал
Ю
Юлия
23 авг 2025
Трансфер до места экскурсии прямо от дома. Интересная пешая экскурсия в комфортном темпе, передвижение по маршруту не на солнцепеке, по лесной тропинке, что не маловажно (мы бронировали на 15 часов
читать дальше

дня). Огромное спасибо экскурсоводу - Евгению, очень заинтересовал рассказом про долину: познавательно было не только увидеть, но и узнать истории и легенды происхождения курганов и дольменов. Возможно охладиться в водопадах и чашах с прозрачной, горной водой (время на купание тоже заложено в экскурсии). Атмосфера экскурсии, благодаря Евгению, получилась дружелюбная, непринуждённая; было время и для фото и для отдыха. Отдельное спасибо за потрясающе-вкусный чай и угощения😋. Семье понравилось, рекомендуем.

Входит в следующие категории Геленджика

