Водопады Жане – экскурсии в Геленджике

Найдено 5 экскурсий в категории «Водопады Жане» в Геленджике, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур и водное сафари «Тайны Пшады»
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Джип-тур и водное сафари в Геленджике: водопады, дольмены и природа
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром и водным сафари «Тайны Пшады». Откройте для себя каскады водопадов, древние дольмены и уникальные природные комплексы
Начало: Геленджик, по договоренности
Расписание: 9:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
🛣 Джиппинг
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
Путешествие на Пшадские водопады в Геленджике - это незабываемые впечатления, джиппинг на УАЗах и живописные остановки. Ощутите красоту природы и дух древности
Начало: Остановка в Геленджике/по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
1 000 за человека
Геленджик: экскурсия-конструктор
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: экскурсия-конструктор
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
8 500 за всё до 4 чел.
Долина водопадов реки Жане
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    3 мая 2024
    Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
    Супер экскурсии с супер водителем Антоном!!! Масса впечатлений от увиденных красот!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!
  • Ю
    Юлия
    3 декабря 2023
    Водопады реки Жане
    Экскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!
  • В
    Валентина
    21 сентября 2023
    Джип-тур и водное сафари «Тайны Пшады»
    Экскурсия супер, адреналин от поездки на 10 заезд, Андрею большое спасибо за такую поездку, за рассказы и красивые виды
  • A
    Alen2619
    25 августа 2023
    Джип-тур и водное сафари «Тайны Пшады»
    Ожидание не совпало с реальностью… В описании просто вау, а по факту… время отведенное на дегустацию, грязевые вынны слишком много,
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    даже если никто не идет на них, а на сами водопады уже мало и темно. Заявленной 2 деревни дольменов не увидела, дали 10 мин. на просмотр и там их только 4, сами водопады были красивые, живописные, поездка на джиппе тоже понравилась с брызгами музыкой, чашу на р. Жане не посетили, хотя в описании есть, экскурсия не соответствует действительности

  • В
    Вера
    22 августа 2023
    К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
    Побывали везде, как указано в программе. Очень хорошие водители - молодцы. Экскурсия классная. Можно было бы добавить краткое описание мест, которые посещаем. Как аудиогид.
  • П
    Потапова
    20 августа 2023
    Знакомство с тайнами дольменов Геленджика
    Спасибо году Алику. Все очень понравилось:познакомились с дольменами,прогулялись по лесу,искупались в водопаде реки. Рекомендую именно частные экскурсии! Т. к. было
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    ооочень жарко,вторую локацию мы не осилили и вернулись когда нам было удобно! Алик пунктуален,доброжелателен,приятный в общении. Авто комфортное,с кондеем. Предложил нам дополнительно прохладную воду и конфетки! Спасибо.

  • М
    Милена
    18 июля 2023
    Прогулка на лошадях и общение с животными
    Все было прекрасно 👍🏼
  • В
    Волошина
    28 июня 2022
    Прогулка на лошадях и общение с животными
    Все было отлично мне все понравилось особенно мой конь на котором я была Рыжик таких лошадей я ещё не встречала следующий раз если приеду к Вам в конный клуб только ради него он покорил мое 🫀

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Водопады Жане»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Джип-тур и водное сафари «Тайны Пшады»
  2. Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
  3. К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
  4. Геленджик: экскурсия-конструктор
  5. Долина водопадов реки Жане
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
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