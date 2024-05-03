Н Надежда Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады) Супер экскурсии с супер водителем Антоном!!! Масса впечатлений от увиденных красот!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!

Ю Юлия Водопады реки Жане Экскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!

В Валентина Джип-тур и водное сафари «Тайны Пшады» Экскурсия супер, адреналин от поездки на 10 заезд, Андрею большое спасибо за такую поездку, за рассказы и красивые виды

A Alen2619 Джип-тур и водное сафари «Тайны Пшады» читать дальше даже если никто не идет на них, а на сами водопады уже мало и темно. Заявленной 2 деревни дольменов не увидела, дали 10 мин. на просмотр и там их только 4, сами водопады были красивые, живописные, поездка на джиппе тоже понравилась с брызгами музыкой, чашу на р. Жане не посетили, хотя в описании есть, экскурсия не соответствует действительности Ожидание не совпало с реальностью… В описании просто вау, а по факту… время отведенное на дегустацию, грязевые вынны слишком много,

В Вера К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде Побывали везде, как указано в программе. Очень хорошие водители - молодцы. Экскурсия классная. Можно было бы добавить краткое описание мест, которые посещаем. Как аудиогид.

П Потапова Знакомство с тайнами дольменов Геленджика читать дальше ооочень жарко,вторую локацию мы не осилили и вернулись когда нам было удобно! Алик пунктуален,доброжелателен,приятный в общении. Авто комфортное,с кондеем. Предложил нам дополнительно прохладную воду и конфетки! Спасибо. Спасибо году Алику. Все очень понравилось:познакомились с дольменами,прогулялись по лесу,искупались в водопаде реки. Рекомендую именно частные экскурсии! Т. к. было

М Милена Прогулка на лошадях и общение с животными Все было прекрасно 👍🏼