В рамках этой захватывающей экскурсии вы сможете насладиться красотой Хаджохской теснины.
Кроме того, вас ожидает посещение удивительной пещеры «Большая Азишская» и возможность насладиться панорамными видами с канатной дороги. Однако, наиболее впечатляющим моментом будет посещение термальных источников.
Описание экскурсии
Красота и величие Лагонакского нагорьяПлато Лаго-Наки — это природное уникальное место, которое привлекает внимание исследователей уже многие десятилетия. Во времена советской истории плато жестоко эксплуатировалось, служа пастбищем для коров и лошадей. Это привело к истощению земель и их постепенному ухудшению. Однако в конце XX века люди обратили внимание на уникальную природу плато Лаго-Наки, и его территория была включена в состав Кавказского Государственного биосферного заповедника. Это прекратило любую хозяйственную деятельность, и природа плато начала постепенно восстанавливаться. Наше приключение начнется с посещения Хаджохской теснины, части великолепного Большого Хаджохского каньона. Хаджохская теснина представляет собой извилистую щель в скалах, простирающуюся над рекой Белая и проходящую через юго-западную часть поселка Каменномостский. Подходя к этой теснине по дороге, которая ведет на левый берег реки Белой, изначально кажется, будто вы находитесь на плоской и практически ровной поверхности. Однако, как только переступаете на мост и взгляд опускается вниз, перед вами открывается впечатляющая пропасть! Эта извилистая щель имеет ширину от 6 до 7 метров, местами всего 2 метра, и ее глубина достигает 35 метров от уровня воды. В этой теснине река несется с огромной силой, бурно клокоча и пенясь. На вертикальных стенах видны многочисленные ниши и котлы вымывания, свидетельствующие о том, как быстрый поток постепенно проработал себе путь в глубь каньона. Далее мы поедем на канатную дорогу, откуда откроются великолепные виды с высоты птичьего полета. Савранская Даховская канатная дорога в Адыгее (Лаго-Наки) поднимет вас на высоту 1250 метров к вершине хребта Уна-Коз. Это первая канатная дорога в Адыгее. Кроме того, мы посетим великолепную пещеру «Большая Азишская», которая поразит вас своей красотой, и насладимся удивительными альпийскими лугами, воспоминания о которых будут с вами еще долгое время! В завершение, мы посетим термальные источники Аква термо с гидромассажем, напольные гейзеры, бассейн с минеральной водой и многое другое, что предоставляет зона отдыха. Здесь можно восстановить здоровье и интересно провести время. Оборудовано место для загара, установлены шезлонги и скамейки. Обратите внимание, что с собой нельзя вносить домашних животных. Важная информация:
- Обязательно нужно иметь наличные деньги. На территории Лаго-Наки плохая связь.
- Общая продолжительность экскурсии — 20 часов.
- Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры).
- Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.
Суббота/воскресенье в 5:30, 6:00, 6:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хаджохская теснина
- Обед в местном кафе
- Подъем на канатной дороге
- Пещера «Большая Азишская»
- Термальные источники
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Хаджохскую теснину 600р.
- Канатная дорога 1300р.
- Пещера «Большая Азишская» 800р.
- Билеты в термальные источники 600р.
- Обед (примерно 700 на человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кабардинка
Завершение: Геленджик
Когда и сколько длится?
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
