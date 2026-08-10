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Велоэкскурсия по Голубой бухте Геленджика

Проехать по историческим местам района, отправить открытку и попасть на экскурсию в «Батарею Челака»
Поехали на велосипедах по Голубой бухте? Посмотрим на дореволюционную почту, отправим открытку по России, заглянем в музей истории района и завершим маршрут экскурсией по парку-музею «Батарея Челака». Весь маршрут —
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с радиогидами и аттестованным гидом рядом.

Все точки объединены одной идеей — показать бухту не только как курортный район, а как место с многослойной историей: от мирной провинциальной жизни до военного прошлого, которое здесь бережно сохраняют.

Велоэкскурсия по Голубой бухте Геленджика
Велоэкскурсия по Голубой бухте Геленджика
Велоэкскурсия по Голубой бухте Геленджика

Описание экскурсии

Музей истории района

Вы узнаете, как формировался этот уголок Геленджика: кто здесь жил, чем занимались местные до того, как бухта стала курортным местом, и какие события повлияли на облик района. Это точка отсчёта, которая задаёт контекст всему маршруту.

Дореволюционное здание почты

Одно из немногих сохранившихся зданий той эпохи в этом районе. Вы увидите, как выглядела почтовая служба на рубеже 19–20 веков, и услышите истории, как здесь передавали новости и письма задолго до появления телефонов и интернета.

Современное почтовое отделение

Контраст с предыдущей точкой — мы не просто посмотрим, а отправим настоящую открытку. Это небольшой, но запоминающийся ритуал: почтовый привет из отпуска, который дойдёт до адресата (или до вас самих — как материальное воспоминание о поездке).

Парк-музей «Батарея Челака»

Финальная и самая насыщенная точка маршрута. Здесь сохранились артиллерийские позиции времён Великой Отечественной войны — вы рассмотрите орудия, оборонительные сооружения и экспозицию, посвящённую защите Черноморского побережья. Научный сотрудник музея проведёт для вас отдельную экскурсию и расскажет о событиях, которые разворачивались в этих местах.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено:
    — аренда велосипеда на время маршрута
    — инструктаж перед поездкой
    — радиогиды для комфортного прослушивания рассказа
    — почтовая марка и отправка открытки с почты
    — вход в музей под открытым небом «Батарея Челака» и экскурсия от научного сотрудника музея
  • Питание в программу не входит

в пятницу и воскресенье в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет2125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У велопроката в Голубой бухте
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я аттестованный гид-экскурсовод с 5-летним опытом. Живу в Геленджике и провожу авторские экскурсии по родному городу. Использую радиогиды — чёткий качественный звук во время экскурсии гарантирован. В моём портфеле экскурсовода авторские материалы, лоты с барахолок и аукционов. Регулярно консультируюсь с сотрудниками краеведческого музея. Буду рада познакомиться и познакомить вас с Геленджиком!

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