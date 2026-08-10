Проехать по историческим местам района, отправить открытку и попасть на экскурсию в «Батарею Челака»
Поехали на велосипедах по Голубой бухте? Посмотрим на дореволюционную почту, отправим открытку по России, заглянем в музей истории района и завершим маршрут экскурсией по парку-музею «Батарея Челака». Весь маршрут — читать дальшеуменьшить
с радиогидами и аттестованным гидом рядом.
Все точки объединены одной идеей — показать бухту не только как курортный район, а как место с многослойной историей: от мирной провинциальной жизни до военного прошлого, которое здесь бережно сохраняют.
Описание экскурсии
Музей истории района
Вы узнаете, как формировался этот уголок Геленджика: кто здесь жил, чем занимались местные до того, как бухта стала курортным местом, и какие события повлияли на облик района. Это точка отсчёта, которая задаёт контекст всему маршруту.
Дореволюционное здание почты
Одно из немногих сохранившихся зданий той эпохи в этом районе. Вы увидите, как выглядела почтовая служба на рубеже 19–20 веков, и услышите истории, как здесь передавали новости и письма задолго до появления телефонов и интернета.
Современное почтовое отделение
Контраст с предыдущей точкой — мы не просто посмотрим, а отправим настоящую открытку. Это небольшой, но запоминающийся ритуал: почтовый привет из отпуска, который дойдёт до адресата (или до вас самих — как материальное воспоминание о поездке).
Парк-музей «Батарея Челака»
Финальная и самая насыщенная точка маршрута. Здесь сохранились артиллерийские позиции времён Великой Отечественной войны — вы рассмотрите орудия, оборонительные сооружения и экспозицию, посвящённую защите Черноморского побережья. Научный сотрудник музея проведёт для вас отдельную экскурсию и расскажет о событиях, которые разворачивались в этих местах.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено: — аренда велосипеда на время маршрута — инструктаж перед поездкой — радиогиды для комфортного прослушивания рассказа — почтовая марка и отправка открытки с почты — вход в музей под открытым небом «Батарея Челака» и экскурсия от научного сотрудника музея
Питание в программу не входит
в пятницу и воскресенье в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
2125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У велопроката в Голубой бухте
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я аттестованный гид-экскурсовод с 5-летним опытом. Живу в Геленджике и провожу авторские экскурсии по родному городу.
Использую радиогиды — чёткий качественный звук во время экскурсии гарантирован.
В моём портфеле экскурсовода авторские материалы, лоты с барахолок и аукционов. Регулярно консультируюсь с сотрудниками краеведческого музея.
Буду рада познакомиться и познакомить вас с Геленджиком!
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии на «Велоэкскурсия по Голубой бухте Геленджика»