Поехали на велосипедах по Голубой бухте? Посмотрим на дореволюционную почту, отправим открытку по России, заглянем в музей истории района и завершим маршрут экскурсией по парку-музею «Батарея Челака». Весь маршрут —

с радиогидами и аттестованным гидом рядом. Все точки объединены одной идеей — показать бухту не только как курортный район, а как место с многослойной историей: от мирной провинциальной жизни до военного прошлого, которое здесь бережно сохраняют.

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Описание экскурсии

Музей истории района

Вы узнаете, как формировался этот уголок Геленджика: кто здесь жил, чем занимались местные до того, как бухта стала курортным местом, и какие события повлияли на облик района. Это точка отсчёта, которая задаёт контекст всему маршруту.

Дореволюционное здание почты

Одно из немногих сохранившихся зданий той эпохи в этом районе. Вы увидите, как выглядела почтовая служба на рубеже 19–20 веков, и услышите истории, как здесь передавали новости и письма задолго до появления телефонов и интернета.

Современное почтовое отделение

Контраст с предыдущей точкой — мы не просто посмотрим, а отправим настоящую открытку. Это небольшой, но запоминающийся ритуал: почтовый привет из отпуска, который дойдёт до адресата (или до вас самих — как материальное воспоминание о поездке).

Парк-музей «Батарея Челака»

Финальная и самая насыщенная точка маршрута. Здесь сохранились артиллерийские позиции времён Великой Отечественной войны — вы рассмотрите орудия, оборонительные сооружения и экспозицию, посвящённую защите Черноморского побережья. Научный сотрудник музея проведёт для вас отдельную экскурсию и расскажет о событиях, которые разворачивались в этих местах.

Организационные детали