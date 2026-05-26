Отправимся в неспешное путешествие к одному из самых живописных мест региона — урочищу Голубая Бездна.
Прогуляемся среди скал и реликтового леса, поднимемся на смотровые площадки и откроем разные грани природы этих мест — через детали, истории и атмосферу.
Прогуляемся среди скал и реликтового леса, поднимемся на смотровые площадки и откроем разные грани природы этих мест — через детали, истории и атмосферу.
Описание экскурсии
Урочище Голубая бездна
Глубокий каньон с кристально чистой водой, что играет всеми оттенками лазури и бирюзы, и скалистыми обрывами вокруг. Вы полюбуетесь этой красотой, а мы расскажем, почему воды бездны сияют так ярко.
Реликтовая роща пицундской сосны
Пицундские сосны славятся тем, что делают воздух вокруг себя лечебным. Вы узнаете, сколько лет лесу и почему его сохранение — задача мирового масштаба.
Панорама на волновые арки
Это причудливые скальные образования, напоминающие порталы в другой мир. Их изгибы и силуэты завораживают — особенно на закате, когда солнце окрашивает камни в тёплые тона.
Смотровая площадка «Балкон»
Площадка словно парит над ландшафтом, предлагая вам окинуть взглядом бескрайними просторами. А пока вы наслаждаетесь пейзажами, мы поделимся историями о том, как эти места формировались веками.
Организационные детали
- Едем на Mitsubishi lancer
- На маршруте есть спуски и подъёмы. Длина пешей прогулки в одну сторону — 2 км
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник и субботу в 08:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 373 туристов
Открываем Геленджик с душой и искренностью! Организуем живые, насыщенные, незабываемые экскурсии — не просто по точкам, а по тайнам, легендам и сердцу города. За годы пути мы собрали тысячи впечатлений, сотни историй
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ребята, если соберетесь в Голубую бездну — не повторяйте наших ошибок! Решили мы сэкономить и поехать на обычном рейсовом автобусе. В итоге водитель просто проигнорировал нашу просьбу остановиться у тропы
Вадим
Ответ организатора:
Благодарим за такой эмоциональный и поучительный отзыв! Очень жаль, что ваше первое знакомство с дорогой к «Голубой бездне» было омрачено
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Подруга в Геленджике сказала: «Не вздумай уехать, не сходив в Голубую бездну». Я вообще не фанат экскурсий, но она так горела глазами, что я согласилась.
Поехали мы с гидом Фёдором прямо
Поехали мы с гидом Фёдором прямо
Вадим
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой искренний и детальный отзыв! Нам очень приятно, что совет подруги привел вас в это волшебное место.
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Место просто пушка! Ездили из Геленджика, дорога через сосны — чистый кайф для легких. Вид сверху на воду нереальный, цвет реально лазурный, как на картинках. Спуск к пляжу крутой (но
Вадим
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой драйвовый и полезный отзыв! Мы очень рады, что дорога через сосновый бор и лазурный берег произвели
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