Отправимся в неспешное путешествие к одному из самых живописных мест региона — урочищу Голубая Бездна. Прогуляемся среди скал и реликтового леса, поднимемся на смотровые площадки и откроем разные грани природы этих мест — через детали, истории и атмосферу.

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Описание экскурсии

Урочище Голубая бездна

Глубокий каньон с кристально чистой водой, что играет всеми оттенками лазури и бирюзы, и скалистыми обрывами вокруг. Вы полюбуетесь этой красотой, а мы расскажем, почему воды бездны сияют так ярко.

Реликтовая роща пицундской сосны

Пицундские сосны славятся тем, что делают воздух вокруг себя лечебным. Вы узнаете, сколько лет лесу и почему его сохранение — задача мирового масштаба.

Панорама на волновые арки

Это причудливые скальные образования, напоминающие порталы в другой мир. Их изгибы и силуэты завораживают — особенно на закате, когда солнце окрашивает камни в тёплые тона.

Смотровая площадка «Балкон»

Площадка словно парит над ландшафтом, предлагая вам окинуть взглядом бескрайними просторами. А пока вы наслаждаетесь пейзажами, мы поделимся историями о том, как эти места формировались веками.

Организационные детали