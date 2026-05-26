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Природа Геленджика: Голубая бездна и пицундская сосна

Увидеть лазурную воду, древний лес и пейзажи с высоты
Отправимся в неспешное путешествие к одному из самых живописных мест региона — урочищу Голубая Бездна.

Прогуляемся среди скал и реликтового леса, поднимемся на смотровые площадки и откроем разные грани природы этих мест — через детали, истории и атмосферу.
5
3 отзыва
Природа Геленджика: Голубая бездна и пицундская сосна
Природа Геленджика: Голубая бездна и пицундская сосна
Природа Геленджика: Голубая бездна и пицундская сосна

Описание экскурсии

Урочище Голубая бездна

Глубокий каньон с кристально чистой водой, что играет всеми оттенками лазури и бирюзы, и скалистыми обрывами вокруг. Вы полюбуетесь этой красотой, а мы расскажем, почему воды бездны сияют так ярко.

Реликтовая роща пицундской сосны

Пицундские сосны славятся тем, что делают воздух вокруг себя лечебным. Вы узнаете, сколько лет лесу и почему его сохранение — задача мирового масштаба.

Панорама на волновые арки

Это причудливые скальные образования, напоминающие порталы в другой мир. Их изгибы и силуэты завораживают — особенно на закате, когда солнце окрашивает камни в тёплые тона.

Смотровая площадка «Балкон»

Площадка словно парит над ландшафтом, предлагая вам окинуть взглядом бескрайними просторами. А пока вы наслаждаетесь пейзажами, мы поделимся историями о том, как эти места формировались веками.

Организационные детали

  • Едем на Mitsubishi lancer
  • На маршруте есть спуски и подъёмы. Длина пешей прогулки в одну сторону — 2 км
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник и субботу в 08:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 373 туристов
Открываем Геленджик с душой и искренностью! Организуем живые, насыщенные, незабываемые экскурсии — не просто по точкам, а по тайнам, легендам и сердцу города. За годы пути мы собрали тысячи впечатлений, сотни историй
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и бесценный опыт. Знаем каждый закоулок, каждый мост, каждый древний камень — и готовы поделиться ими с вами, как с близкими. Покажем Геленджик не как туристическую карту, а как дом с тёплым порогом, пахнущий морем, травами и преданиями. Вы услышите шёпот волн, узнаете тайны гор, почувствуете ритм кавказской земли.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
2
1
Вадим
Ребята, если соберетесь в Голубую бездну — не повторяйте наших ошибок! Решили мы сэкономить и поехать на обычном рейсовом автобусе. В итоге водитель просто проигнорировал нашу просьбу остановиться у тропы
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и с ветерком домчал нас до следующего поселка. Стояли там на жаре, злые и растерянные, в итоге полдня насмарку и куча нервов.
На следующий день плюнули на сомнительную экономию и заказали нормальный тур. И это было лучшее решение! Нас привезли, все показали, не нужно было ломать голову, где сворачивать и как не заплутать в соснах. Сама Бездна — это что-то невероятное! Вода такого цвета, что глазам не веришь, а запах хвои просто голову кружит. Фотографии получились просто пушка, никакой фильтр не нужен. Мой совет: не мучайтесь с общественным транспортом, а берите экскурсию и наслаждайтесь видами. Оно того стоит на все 100%! Теперь это мое самое любимое место на побережье, обязательно вернусь еще раз, но уже только с проверенными ребятами.

Ребята, если соберетесь в Голубую бездну — не повторяйте наших ошибок! Решили мы сэкономить и поехать
Ребята, если соберетесь в Голубую бездну — не повторяйте наших ошибок! Решили мы сэкономить и поехать
Ребята, если соберетесь в Голубую бездну — не повторяйте наших ошибок! Решили мы сэкономить и поехать
Ребята, если соберетесь в Голубую бездну — не повторяйте наших ошибок! Решили мы сэкономить и поехать
Ребята, если соберетесь в Голубую бездну — не повторяйте наших ошибок! Решили мы сэкономить и поехать
Ребята, если соберетесь в Голубую бездну — не повторяйте наших ошибок! Решили мы сэкономить и поехать
Ребята, если соберетесь в Голубую бездну — не повторяйте наших ошибок! Решили мы сэкономить и поехать
Вадим
Вадим
Ответ организатора:
Благодарим за такой эмоциональный и поучительный отзыв! Очень жаль, что ваше первое знакомство с дорогой к «Голубой бездне» было омрачено
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поездкой на автобусе, но мы рады, что в итоге всё сложилось наилучшим образом. Ваша история — отличный пример того, что комфорт и спокойствие во время отдыха стоят каждой потраченной минуты. Мы счастливы, что смогли превратить ваш день в праздник и показать вам всю красоту лазурной воды и соснового леса без лишнего стресса. Обязательно возвращайтесь к нам снова, мы всегда готовы организовать для вас идеальный отдых!

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Маргарита
Подруга в Геленджике сказала: «Не вздумай уехать, не сходив в Голубую бездну». Я вообще не фанат экскурсий, но она так горела глазами, что я согласилась.

Поехали мы с гидом Фёдором прямо
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от нашего дома, что очень удобно. Сначала шли через лес, среди пицундских сосен. Воздух — просто лекарство, голова приятно кружилась от этого хвойного аромата. Фёдор шёл впереди, иногда останавливалась и рассказывала про эти места — не заумно, а просто, с душой. Было ощущение, что гуляешь не с чужим человеком, а с давней подругой.

Потом деревья расступились — и я просто застыла. Такой красоты я не ожидала. Сверху открывается море цвета бирюзы, а внизу скалы уходят прямо в воду. Смотришь — и кажется, что это где-то за океаном, а не в двадцати минутах от города. Ни одна фотография этого не передаст, честно.

Внизу дикий пляж, галька, чистейшая вода. Мы посидели у моря, Фёдор показал где безопасно подойти, и где лучшие смотровые, чтобы было поменьше людей.

Я вернулась уставшая, но счастливая. Три с половиной часа пролетели как один миг. Если будете в Геленджике — очень советую, не пожалеете.

Подруга в Геленджике сказала: «Не вздумай уехать, не сходив в Голубую бездну». Я вообще не фанат
Подруга в Геленджике сказала: «Не вздумай уехать, не сходив в Голубую бездну». Я вообще не фанат
Вадим
Вадим
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой искренний и детальный отзыв! Нам очень приятно, что совет подруги привел вас в это волшебное место.
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Мы обязательно передадим ваши теплые слова Фёдору — ему будет безумно приятно узнать, что прогулка прошла в такой дружеской и душевной атмосфере. Голубая бездна действительно обладает особой магией, которую сложно передать через экран смартфона. Рады, что вы смогли насладиться ароматом сосен, чистотой моря и отдохнуть от городской суеты. Ждем вас снова за новыми впечатлениями!

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Сергей
Место просто пушка! Ездили из Геленджика, дорога через сосны — чистый кайф для легких. Вид сверху на воду нереальный, цвет реально лазурный, как на картинках. Спуск к пляжу крутой (но
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это на выбор, захотели только мы с нашей группы), пришлось попотеть, так что обувь берите нормальную, не шлепки. Народу бывает много, но атмосфера перекрывает всё. Если хотите крутых фоток и чистейшего моря без волнорезов, то точно стоит скататься. Эмоций полные штаны!

Вадим
Вадим
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой драйвовый и полезный отзыв! Мы очень рады, что дорога через сосновый бор и лазурный берег произвели
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на вас такое впечатление — ради этих видов действительно стоит проделать путь. Отдельная благодарность за совет про обувь: это действительно важно для комфортного спуска. Будем счастливы видеть вас снова за новой порцией крутых кадров и чистейшего морского воздуха!

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