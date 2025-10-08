читать дальше

расписан по минутам, на протяжении всей экскурсии получили очень интересную информацию не только относительно предмета самого тура, но и о истории региона, о винодельнях Краснодарского края, что очень помогло нам планировать другие не менее интересные туры. Поездка в Абрау-Дюрсо, прогулка по набережной озера Абрау, посещение завода с дегустацией тихих и игристых вин, гастрономические изыски в местном ресторане с прекрасным видом на озеро и горы, оставили нам очень приятные и незабываемые впечатления, глубокое чувства удовлетворения и желания вернутся туда еще раз.