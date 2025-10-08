Мои заказы

Музеи и искусство Геленджика

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Геленджике, цены от 6700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
На машине
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
Откройте для себя Новороссийск, его историю и героев. Прогулка по улицам, крейсер "Михаил Кутузов" и мемориал "Малая Земля" ждут вас
Начало: От вашего отеля в Геленджике
«В музее под открытым небом вы познакомитесь с артефактами морской тематики, которые можно не спеша и детально рассмотреть и даже потрогать»
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
На машине
6 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
Полюбоваться знаменитым озером, посетить арт-парк и незабываемую галерею света
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
10 900 ₽ за всё до 3 чел.
Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
На машине
4 часа
10 отзывов
Водная прогулка
Старый парк Кабардинки: культурное путешествие из Геленджика
Вас ждет увлекательное путешествие по Старому парку, где история и культура оживают среди зелени Кабардинки
«Вы познакомитесь с главным местом притяжения Кабардинки: это и первый в России частный театр, и ботанический сад, и музейный комплекс, и шедевр ландшафтного дизайна»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    8 октября 2025
    Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
    Большое спасибо за интересную экскурсию.
  • М
    Марина
    10 сентября 2025
    Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
    Отдыхали с детьми в Геленджике в июне 2025г. Экскурсия прошла замечательно! Узнали много нового и интересного о Городе-Герое. Светлана, большое спасибо!)
  • О
    Оксана
    25 августа 2025
    Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
    Прекрасная экскурсия! Светлана чудесный рассказчик, неравнодушный человек, с блеском в глазах! Экскурсия прошла на одном дыхании, очень эмоционально, много интересных
    читать дальше

    деталей. Новороссийск открылся с новой стороны! Маршрут грамотно продуман. Передвигались на комфортном автомобиле с хорошим водителем, очень удобно и спокойно. Мы получили колоссальное удовольствие, спасибо огромное!!!

  • А
    Алёна
    30 июля 2025
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Всё понравилось: вовремя встретились, по дороге в Абрау Дюрсо узнали интересные факты о виноделии, об истории мимо проезжающих городов, связанных
    читать дальше

    с ВОВ, прогулялись по набережной озера, попали в музей света. Нам не пришлось бегать и искать значимые точки, все было организовано Аликом, нас как слепых котят везде и всюду сопровождали. Цель поездки была увидеть озеро Абрау Дюрсо и посетить экскурсию на легиндарный завод вин. Она была достигнута. Алику спасибо!

  • И
    Игорь
    21 марта 2025
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Все отлично. В назначенное время гид приехал без опозданий, заранее позвонил. Вел машину аккуратно, отвечал на все вопросы, рассказывал по
    читать дальше

    пути очень много интересной информации и фактов. По приезду все показал, рассказал, сопроводил. По окончанию экскурсии отвёз обратно. Лучше гида не придумаешь, Алика можно смело рекомендовать друзьям. 5/5

  • В
    Валерия
    17 февраля 2025
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Поездка получилась отличной, интересной и захватывающей! Удобный и продуманный план, даже не заметили, как пролетел день.
    Очень рекомендую!
  • А
    Александр
    16 января 2025
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Рекомендую 👍
  • К
    Карлос
    27 октября 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Тур был очень хорошо организован с момента сбора и до возвращения в отель. Весь маршрут был логически структурирован и четко
    читать дальше

    расписан по минутам, на протяжении всей экскурсии получили очень интересную информацию не только относительно предмета самого тура, но и о истории региона, о винодельнях Краснодарского края, что очень помогло нам планировать другие не менее интересные туры. Поездка в Абрау-Дюрсо, прогулка по набережной озера Абрау, посещение завода с дегустацией тихих и игристых вин, гастрономические изыски в местном ресторане с прекрасным видом на озеро и горы, оставили нам очень приятные и незабываемые впечатления, глубокое чувства удовлетворения и желания вернутся туда еще раз.

  • Е
    Евгения
    24 сентября 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Благодарим Алика за хорошо организованную экскурсию, узнали много интересной и полезной информации.
  • Д
    Дарья
    17 сентября 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Чудесный и приятный гид, был рад помочь и скрасил отдых приятными впечатлениями, рассказав замечательные истории про город и показав хорошие заведения) Рекомендую!
  • Е
    Елена
    2 сентября 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Все очень понравилось. Рассказ интересный. Ответы на вопросы получили, красоту посмотрели. Доехали с комфортом.
  • Е
    Елена
    6 августа 2024
    Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
    Прекрасная экскурсия. Очень интересно, красиво, комфортно. Светлана, прекрасно подает материал, все понятно. Отличный экскурсовод, с огромным багажем знаний. Подобраны прекрасные локации. Мы очень довольны.
    Прекрасная экскурсия. Очень интересно, красиво, комфортно. Светлана, прекрасно подает материал, все понятно. Отличный экскурсовод, с огромным багажом знаний. Подобраны прекрасные локации. Мы очень довольны.
  • А
    Александр
    31 июля 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Всё было прекрасно организовано, рекомендую
  • И
    Ирина
    23 июля 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Здравствуйте! Наше небольшое, но емкое путешествие а Абрау Дюрсо очень понравилось! Нашим гидом был Алик Ибраев и поэтому нам очень
    читать дальше

    повезло. Мы в Абрау были раньше, но такой интересной информации не получали от других Гидов. Очень признательны Алику за выбор кратчайшего маршрута и за попутную богатейшую информацию обо всем, что видели по дороге! Организация самой поездки была на высоте! Молодцы! Будем советовать Вашу Команду другим и пользоваться Вашими услугами в дальнейшем сами!!! Алик! низкий поклон за Ваш труд и Ваши знания! И вообще- все достойно, цивильно и приятно! До новых встреч!!!

    Здравствуйте! Наше небольшое, но емкое путешествие а Абрау Дюрсо очень понравилось! Нашим гидом был Алик Ибраев
  • В
    Валерия
    9 июля 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Спасибо Алику за прекрасно организованную экскурсию в Абрау-Дюрсо. Узнали много нового о производстве вина, шампанского. По дороге Алик подробно рассказал о достопримечательностях Геленджика, Новороссийска. Интеллигентный, тактичный. Очень рекомендуем!!!
  • И
    Ирина
    30 июня 2024
    Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
    Спасибо огромное Светлане за чудесный день: огромное количество интересной информации воспринималось легко и непринужденно. Красивая, обаятельная, образованная гид сделала наш
    читать дальше

    сегодняшний день приятным, познавательным и по дружески позитивным. Экскурсия была совсем не утомительна, даже учитывая наш серьезный возраст. Огромное спасибо Светлане! Новых приятных встреч и открыти! Мира и добра!

  • Н
    Наталия
    13 июня 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Отличная экскурсия! Комфортный автомобиль! И главное спасибо Алику за дружелюбную обстановку, за интересные рассказы о местности, за терпение)) Сына никогда
    читать дальше

    не укачивало в машине, а тут приехали в Абрау, а сын заболел и уже на обратном пути ему было плохо. Алик максимально с пониманием отнёсся ко всему. Однозначно рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    12 июня 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Алик встретил нас около нашего дома на комфортной машине, бережно довез до абрау, по пути погрузив в историю и тонкости
    читать дальше

    виноделия Краснодарского края. В Абрау мы заехали на все смотровые площадки, в храм и другие знаковые места, сходили на производство с дегустацией и успели пообедать с потрясающим видом на озеро. Если вам не хочется тратить время на различные орг моменты и охватить в Абрау все и сразу, то это лучший вариант.

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
    читать дальше

    света - новые возможности нового искусства, трудно уйти. Конечно, надо посетить винзавод, оказывается, что это тоже очень интересная экскурсия
    в историю и атмосферные подвалы. И шоу фонтанов. Рекомендую экскурсию в Абрау-Дюрсо с отличным гидом Аликом!

  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
    Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от знакомства с городом Новороссийском. Большое спасибо, желаем дальнейших успехов. Рекомендуем к посещению.
    Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от знакомства с городом Новороссийском. Большое спасибо, желаем дальнейших успехов. Рекомендуем к посещению.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
  2. Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
  3. Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Шато де Талю
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Створный маяк
  5. Район Толстого Мыса
  6. Можжевеловая роща
  7. Водопады Жане
  8. Сафари-парк
  9. Грозовые ворота
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в декабре 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 6700 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
