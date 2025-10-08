Индивидуальная
до 4 чел.
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
Откройте для себя Новороссийск, его историю и героев. Прогулка по улицам, крейсер "Михаил Кутузов" и мемориал "Малая Земля" ждут вас
Начало: От вашего отеля в Геленджике
«В музее под открытым небом вы познакомитесь с артефактами морской тематики, которые можно не спеша и детально рассмотреть и даже потрогать»
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
Полюбоваться знаменитым озером, посетить арт-парк и незабываемую галерею света
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
10 900 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Старый парк Кабардинки: культурное путешествие из Геленджика
Вас ждет увлекательное путешествие по Старому парку, где история и культура оживают среди зелени Кабардинки
«Вы познакомитесь с главным местом притяжения Кабардинки: это и первый в России частный театр, и ботанический сад, и музейный комплекс, и шедевр ландшафтного дизайна»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана8 октября 2025Большое спасибо за интересную экскурсию.
- ММарина10 сентября 2025Отдыхали с детьми в Геленджике в июне 2025г. Экскурсия прошла замечательно! Узнали много нового и интересного о Городе-Герое. Светлана, большое спасибо!)
- ООксана25 августа 2025Прекрасная экскурсия! Светлана чудесный рассказчик, неравнодушный человек, с блеском в глазах! Экскурсия прошла на одном дыхании, очень эмоционально, много интересных
- ААлёна30 июля 2025Всё понравилось: вовремя встретились, по дороге в Абрау Дюрсо узнали интересные факты о виноделии, об истории мимо проезжающих городов, связанных
- ИИгорь21 марта 2025Все отлично. В назначенное время гид приехал без опозданий, заранее позвонил. Вел машину аккуратно, отвечал на все вопросы, рассказывал по
- ВВалерия17 февраля 2025Поездка получилась отличной, интересной и захватывающей! Удобный и продуманный план, даже не заметили, как пролетел день.
Очень рекомендую!
- ААлександр16 января 2025Рекомендую 👍
- ККарлос27 октября 2024Тур был очень хорошо организован с момента сбора и до возвращения в отель. Весь маршрут был логически структурирован и четко
- ЕЕвгения24 сентября 2024Благодарим Алика за хорошо организованную экскурсию, узнали много интересной и полезной информации.
- ДДарья17 сентября 2024Чудесный и приятный гид, был рад помочь и скрасил отдых приятными впечатлениями, рассказав замечательные истории про город и показав хорошие заведения) Рекомендую!
- ЕЕлена2 сентября 2024Все очень понравилось. Рассказ интересный. Ответы на вопросы получили, красоту посмотрели. Доехали с комфортом.
- ЕЕлена6 августа 2024Прекрасная экскурсия. Очень интересно, красиво, комфортно. Светлана, прекрасно подает материал, все понятно. Отличный экскурсовод, с огромным багажем знаний. Подобраны прекрасные локации. Мы очень довольны.
- ААлександр31 июля 2024Всё было прекрасно организовано, рекомендую
- ИИрина23 июля 2024Здравствуйте! Наше небольшое, но емкое путешествие а Абрау Дюрсо очень понравилось! Нашим гидом был Алик Ибраев и поэтому нам очень
- ВВалерия9 июля 2024Спасибо Алику за прекрасно организованную экскурсию в Абрау-Дюрсо. Узнали много нового о производстве вина, шампанского. По дороге Алик подробно рассказал о достопримечательностях Геленджика, Новороссийска. Интеллигентный, тактичный. Очень рекомендуем!!!
- ИИрина30 июня 2024Спасибо огромное Светлане за чудесный день: огромное количество интересной информации воспринималось легко и непринужденно. Красивая, обаятельная, образованная гид сделала наш
- ННаталия13 июня 2024Отличная экскурсия! Комфортный автомобиль! И главное спасибо Алику за дружелюбную обстановку, за интересные рассказы о местности, за терпение)) Сына никогда
- ЕЕкатерина12 июня 2024Алик встретил нас около нашего дома на комфортной машине, бережно довез до абрау, по пути погрузив в историю и тонкости
- ЛЛюдмила30 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
- ЕЕкатерина21 апреля 2024Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от знакомства с городом Новороссийском. Большое спасибо, желаем дальнейших успехов. Рекомендуем к посещению.
