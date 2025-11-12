Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Дегустация в лесном кафе с видом на реку — это возможность открыть для себя лучшие вина Черноморского побережья в одном месте.



Вместо разъездов по винодельням — концентрированное знакомство с разными стилями, терруарами и философиями. Вы услышите о традициях, технологиях и людях, стоящих за каждой бутылкой. И наверняка откроете для себя вино, которое захочется увезти с собой.