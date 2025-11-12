Дегустация в лесном кафе с видом на реку — это возможность открыть для себя лучшие вина Черноморского побережья в одном месте.
Вместо разъездов по винодельням — концентрированное знакомство с разными стилями, терруарами и философиями. Вы услышите о традициях, технологиях и людях, стоящих за каждой бутылкой. И наверняка откроете для себя вино, которое захочется увезти с собой.
Вместо разъездов по винодельням — концентрированное знакомство с разными стилями, терруарами и философиями. Вы услышите о традициях, технологиях и людях, стоящих за каждой бутылкой. И наверняка откроете для себя вино, которое захочется увезти с собой.
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с винами следующих хозяйств:
- «Шато де Талю» (Геленджик);
- «Усадьба Маркотх» (Геленджик);
- «Абрау-Дюрсо» (Новороссийск);
- Винный дом «Мысхако» (Новороссийск);
- «Шато Пино» — гравитационная винодельня;
- Какие сорта винограда произрастают в живописном субрегионе Семигорье и вдоль берегов Геленджикской бухты.
- Как терруары влияют на характер напитков.
- Чем отличаются изысканные сортовые вина от искусно составленных ассамбляжей.
- Не обойдем вниманием и важные нюансы, касающиеся бокалов: какие из них идеальны для различных стилей вин.
- Что такое танины, кислотность, «тело» вина и как эти компоненты влияют на восприятие.
- Какие особенности хранят в себе разные техники виноделия: амфорная, гравитационная и выдержанная в дубе.
- Имение «Сикоры» — субрегион Семигорье. Дегустация сопровождается изысканными гастрономическими парами: сыры, мясные закуски, сезонные фрукты. Вам предстоит окунуться в мир сомелье и открыть для себя множество чудесных аспектов виноделия. Вы узнаете:.
- Почему игристое вино подходит не только для торжественных случаев, а легкое красное не всегда требует сопровождения мяса? Это и многое другое ждет вас в увлекательном путешествии в мир вин. Важная информация:.
- К дегустации допускаются туристы 18+ лет. Если вы берете с собой детей, для них есть безалкогольные напитки и детская площадка на открытом воздухе.
- Мы предоставляем трансфер в ресторан и обратно. Есть детские кресла/бустер. Если вы решите остаться в ресторане после окончания мероприятия, то обратные трансфер нужно будет оплатить самостоятельно.
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.
По субботам в 17:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Дегустация
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии вы утверждаете с организатором до внесения предоплаты
Завершение: Г. Геленджик, центральная площадь, Белая невесточка
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- К дегустации допускаются туристы 18+ лет. Если вы берете с собой детей, для них есть безалкогольные напитки и детская площадка на открытом воздухе
- Мы предоставляем трансфер в ресторан и обратно. Есть детские кресла/бустер. Если вы решите остаться в ресторане после окончания мероприятия, то обратные трансфер нужно будет оплатить самостоятельно
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии из Геленджика
Индивидуальная
до 3 чел.
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
12 ноя в 09:30
13 ноя в 09:30
12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный винный день в Геленджике: путешествие по винодельням
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
Сегодня в 08:00
12 ноя в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Геленджика - в легендарное Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу южной романтики, отправившись к озеру Абрау и заводу Абрау-Дюрсо. Вдохновляющие виды и история ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.