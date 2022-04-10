Винный тур «От гаражных до премиальных вин»

Посетить две винодельни под Новороссийском и разобраться в различных подходах к изготовлению вина

Индивидуальная
В путешествие по винному региону вы узнаете об особом терруаре, дающем простор для творчества местным хозяйствам.

На двух совершенно разных винодельнях познакомитесь с гаражным способом изготовления вина, пришедшем из Франции, и оцените выдержанное в бочках вино с изысканным вкусом.

А также полюбуетесь пейзажами виноградников, высаженных на склонах холмов.
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Винный тур «От гаражных до премиальных вин»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Имение Сикоры

Вы познакомитесь с историей семейной винодельни, узнаете о тонкостях винодельческого искусства и технологиях производства двух линеек вин. На дегустации пяти разных сортов местный гид расскажет о таинстве создания белых, красных и розовых вин, а также об отличиях каждой линейки.

Усадьба Семигорье

В другом винном хозяйстве речь пойдет о феномене гаражного виноделия. Здесь поговорим о том, как можно делать недорогое, но вкусное вино на каждый день. Вы посетите атмосферные уютные подвалы, где происходит чудо рождения вина из винограда. На дегустации вам предложат сет из восьми вин и прекрасных сыров собственного производства. На территории винодельни вы также прогуляетесь по виноградникам и зеленным газоном, раскинувшимся у живописного озера.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Фольксваген Поло или Ауди Q3
  • Билеты на винодельни, включающие дегустации и экскурсии с местными гидами, оплачиваются отдельно: усадьба Семигорье — от 1500 руб. /человека (сырная тарелка включена), имение Сикоры — от 2800 руб. / человека
  • По предварительной договоренности в рамках программы вы сможете посетить ресторан на винодельне или один из лучших ресторанов Краснодарского края — «Винотеррия».

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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