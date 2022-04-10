Что вас ожидает

Имение Сикоры

Вы познакомитесь с историей семейной винодельни, узнаете о тонкостях винодельческого искусства и технологиях производства двух линеек вин. На дегустации пяти разных сортов местный гид расскажет о таинстве создания белых, красных и розовых вин, а также об отличиях каждой линейки.

Усадьба Семигорье

В другом винном хозяйстве речь пойдет о феномене гаражного виноделия. Здесь поговорим о том, как можно делать недорогое, но вкусное вино на каждый день. Вы посетите атмосферные уютные подвалы, где происходит чудо рождения вина из винограда. На дегустации вам предложат сет из восьми вин и прекрасных сыров собственного производства. На территории винодельни вы также прогуляетесь по виноградникам и зеленным газоном, раскинувшимся у живописного озера.

Организационные детали